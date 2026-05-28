ETV Bharat / state

नौतपा में करें घड़े का दान, मिलता है पुण्य लाभ, पितरों को मिलती है शांति

नौतपा में एक तरफ जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं शास्त्रों में इस महीने में मटके के दान-पुण्य का बहुत महत्व है.

MATKA DONATION IN NAUTAPA
Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: 25 जून से नौतपा शुरू हो गया है, इस दौरान सभी जगह प्रचंड गर्मी पड़ रही है. तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है. ऐसे में शास्त्रों में कई ऐसे दान भी वर्णित हैं, जिनको करने से काफी पुण्य लाभ मिलता है. इसी तरह नौतपा में घट का दान भी बहुत फलदाई माना गया है. जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है.

नौतपा में करें घट का दान

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2 जून 2026 तक रहेगा. शास्त्रों में उल्लेख है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो सूर्य की किरणें सीधी जमीन पर पड़ती हैं. जिससे जलाशय भी सूखते हैं. नदियों की धार भी टूट जाती है और कुएं का जल भी खिसकने लगता है.

ज्योतिष आचार्य ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इस प्रचंड गर्मी में जितने भी पृथ्वी पर जीव-जंतु, मनुष्य और वर्ण हैं, सभी को पानी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है. शास्त्रों में उल्लेख है कि नौतपा के बीच में जो घट का दान जिसे मटका भी कहा जाता है. उसमें जल भर करके या सत्तू रख करके या थोड़ा शक्कर रख करके दान किया जाता है, वो बहुत पुण्य का काम माना जाता है. जो इस नौतपा के बीच में घट का दान करते हैं, उस घर में समृद्धि आती है. उस घर में जल की कमी नहीं होती और हमेशा शांति बनी रहती है.

NAUTAPA INTENSE HEAT
नौतपा में करें घट का दान (ETV Bharat)

गरुड़ पुराण में भी घड़े के दान का महत्व

ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार 12 दान होते हैं. उसमें घट का दान जिसे मटका का दान कहा जाता है. इसका विशेष रूप से उल्लेख भी किया गया है. मटके का दान करने से पितरों को शांति मिलती है. पितर जहां भी रहते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार भी घट का दान विशेष महत्वपूर्ण होता है. शांति आती है और धन की बरक्कत होती है. इसलिए घट का दान शास्त्र संवत है, सबको करना चाहिए. इसमें वर्ण नहीं देखा जाता. कोई भी हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो घट का दान करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है.

महाशिवपुराण में भी महत्व

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि घट का महत्व महाशिवपुराण में भी मिलता है. महाशिवपुराण के सातवें स्कंद में ये वर्णित है, जो मिट्टी के घड़े का दान करते हैं. मृतक प्राणी मोक्ष गति को जा रहे हैं, या यहां वहां भटक रहे हैं. घट का दान करने से ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है. वहां प्राणी की प्यास बुझती है और वो आनंदित होकर पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद देता है, घट का दान करने से मोक्ष गति भी मिलती है.

TAGGED:

NAUTAPA MAY 25TH TO JUNE 2ND
NAUTAPA INTENSE HEAT
GARUDA PURANA MATKA DONATE
MATKA DONATION IN NAUTAPA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.