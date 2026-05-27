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सीतामढ़ी की पावन तपोभूमि में नौतपा महायज्ञ, जनकपुर के राम वन गमन पथ में जुटे श्रद्धालु, भक्ति का हुआ प्रसार

इस भव्य धार्मिक आयोजन का संचालन रामचंद्र शरण जी महाराज के मार्गदर्शन में किया जा रहा है. वे पिछले कई वर्षों से सीतामढ़ी धाम में धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं.महंत रामचंद्र शरण जी महाराज ने बताया कि यह नवतपा यज्ञ का पांचवां वर्ष है और इसका उद्देश्य लोककल्याण, जनकल्याण तथा समस्त जीव-जंतुओं की सुख-समृद्धि की कामना करना है.

सीतामढ़ी धाम में 25 मई 2026 से नौ दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई है, जो 3 जून तक चलेगा. इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 184 कुंडीय नवतपा महायज्ञ है. यज्ञ में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ अग्निहोत्र और हवन किए जा रहे हैं. सुबह से लेकर देर रात तक यज्ञशाला में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती रहती है.आश्रम परिसर में श्रद्धालु भक्ति संगीत, कथा और संकीर्तन में शामिल होकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं. दूर-दूर से पहुंचे संत और साधु भी यज्ञ में भाग लेकर धर्म और संस्कृति के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल कहा जाता है. यहां भगवान राम की कई निशानियां मौजूद है. छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र राम वन गमन पथ में आते हैं. यही वजह है कि यहां कई तरह के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं. ऐसे में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनकपुर में नौतपा महायज्ञ का आयोजन किया गया है. इस अवसर पर यहां राम शाखा आश्रम में चल रहे 184 कुंडीय नवतपा महायज्ञ, श्रीमद् देवी पुराण भागवत कथा, श्रीराम नाम अखंड संकीर्तन और वाल्मीकि रामायण पाठ किया जा रहा है. कहा जाता है कि भगवान श्रीराम ने यहां शिवलिंग की स्थापना भी की थी. आज भी यहां स्थित शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है.

कठोर तप और अग्नि साधना के बीच 184 कुंडीय महायज्ञ संपन्न कराया जा रहा है.इसके साथ श्री वाल्मीकि रामायण की नवदिवसीय कथा, प्रतिदिन भगवान श्रीराम की लीला, श्रीराम कीर्तन तथा निरंतर भंडारे का आयोजन भी चल रहा है. भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में हो रहे इस आयोजन में देशभर के श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है- रामचंद्र शरण जी महाराज, आयोजनकर्ता

जनकपुर में श्रद्धालुओं की आस्था

स्थानीय श्रद्धालु उमाशंकर सिंह ने बताया कि मान्यता है कि वनवास काल के दौरान भगवान श्रीराम माता सीता और लक्ष्मण के साथ ग्राम घघरा के घने जंगलों में लगभग दो किलोमीटर भीतर निवास करते थे.उन्होंने बताया कि जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिली, तब लोग दर्शन के लिए वहां पहुंचने लगे. बाद में भगवान श्रीराम अन्य स्थानों के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन यह स्थान हमेशा के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया.

सीतामढ़ी में भगवान हनुमान की मूर्ति (ETV BHARAT)

आज भी यहां दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं. यहां वाल्मीकि रामायण पाठ, श्रीराम कीर्तन, रामलीला और विशाल भंडारे का आयोजन लगातार चल रहा है- उमाशंकर सिंह, श्रद्धालु

आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित हुए लोग

सीतामढ़ी धाम का वातावरण श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है. चारों ओर वैदिक मंत्र, भक्ति गीत और हवन की सुगंध से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है.मध्यप्रदेश के बिजरी से पहुंचे बृजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जैसे ही उन्हें सीतामढ़ी घघरा में आयोजित नवतपा महायज्ञ की जानकारी मिली, वे तुरंत दर्शन के लिए पहुंच गए.

नौतपा यज्ञ करते महाकाल महाराज (ETV BHARAT)

यहां का माहौल बेहद आध्यात्मिक और मनमोहक है. बाबा जी धूप और चारों ओर जल रही अग्नि के बीच आसन लगाकर तपस्या कर रहे हैं, जिसे देखकर श्रद्धालु चकित हैं. गांव सहित दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होने की आस्था लोगों में बनी हुई है-बृजेंद्र कुमार शर्मा, एमपी से आए श्रद्धालु

सीतामढ़ी धाम में तीन शिवलिंग, माता रानी और बजरंगबली विराजमान हैं. यहां पिछले पांच वर्षों से लगातार नवतपा महायज्ञ का आयोजन हो रहा है.दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होने की आस्था लोगों में बनी हुई है. यहां लगातार भंडारा चल रहा है- गिरीश चंद्र बैगा, श्रद्धालु

"जनकपुर का सीतामढ़ी भगवान राम की तपोभूमि"

यहां के आश्रम में रहने वाले संत महाकाल शरण जी दास ने इसे भगवान राम की तपोभूमि बताया. उन्होंने कहा कि यह राम वन गमन पथ से जुड़ा स्थल है. रामसरण दास जी महाराज पिछले पांच वर्षों से निवास कर रहे हैं. हर साल यहां नवतपा महायज्ञ, रामकथा, रामलीला और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है.

भगवान श्रीराम ने यहां बिताया था वनवास का काल

घने जंगलों और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित सीतामढ़ी धाम को लेकर कई तरह की मान्यता है. महाकाल शरण जी दास ने बताया कि वनवास काल के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने यहां विश्राम किया था. यही वजह है कि यह स्थल राम वन पथ गमन से जुड़ा पवित्र धार्मिक केंद्र माना जाता है. स्थानीय लोगों की आस्था और संतों की तपस्या ने इस धाम को क्षेत्र की धार्मिक पहचान को बढ़ा दिया है. सीतामढ़ी धाम वही स्थान है जहां वनवास के दौरान भगवान श्रीराम ने एक रात विश्राम किया था. यह स्थान जनकपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर कोटाडोल मार्ग पर स्थित है.

यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. दूर-दूर से लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं.महायज्ञ के साथ-साथ यहां चल रहा अखंड श्रीराम नाम संकीर्तन श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है. ढोल-मंजीरे और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु घंटों तक रामधुन में लीन रहते हैं. यहां हर शाम रामलीला का आयोजन किया जाता है- महाकाल शरण जी दास, संत

नौतपा महायज्ञ के बाद होगा भंडारा

आयोजन समिति के अनुसार 3 जून को महायज्ञ के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा. इसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.आश्रम परिसर में भोजन, पानी और श्रद्धालुओं के विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है. स्थानीय ग्रामीण भी आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बना सीतामढ़ी

सीतामढ़ी धाम अब केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है. प्राकृतिक वातावरण, धार्मिक मान्यताएं और संतों की साधना यहां आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष अनुभव प्रदान करती हैं. लोगों का मानना है कि यदि इस धाम का और अधिक विकास किया जाए, तो यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है.