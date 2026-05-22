UP में अब नौतपा की एंट्री, घाघ कवि की कहावत फिर चर्चा में, बांदा सबसे HOT, जानिए आज के मौसम का हाल
अलर्ट के जरिए लू की चेतावनी जारी की जा रही, लखनऊ के सभी स्कूल बंद किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : May 22, 2026 at 11:56 AM IST
लखनऊः कन्नौज के कवि घाघ भड्डरी की मौसम पर आधारित कहावते आज भी प्रासंगिक हैं. खासकर गर्मी के मौसम पर आधारित इन कहावतों पर जरूर चर्चा होती है. ऐसी ही एक कहावत इस प्रकार है.
'जेठ मास जो तपे निरासा, तब जानों बरसा की आसा
तपै नवतपा नव दिन जोय, तौ पुन बरखा पूरन होय'
घाघ कवि कहते हैं कि यदि ज्येष्ठ माह में नौतपा खूब तपते हैं तो उस साल बारिश जमकर होती है. वहीं यदि नौतपा के दौरान बारिश हो गयी तो इसे ‘नौतपा’ का गलना कहा जाता है. यानी की उस साल बारिश नहीं होगी. इस साल नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेंगे. इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये नौ दिन भीषण गर्मी के होने वाले हैं. इन 9 दिनों के दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा लू और गर्मी पड़ती है. इस बार यह देखना रोचक होगा कि क्या घाघ कवि की यह कहावत इस बार भी मौसम पर सटीक बैठती है कि नहीं.
यूपी में फिर गर्मी का सितम: यूपी में एक बार फिर से गर्मी चरम पर पहुंच गई है. यूपी के 4 जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है. बीते 24 घंटों में एक बार फिर से बांदा सबसे गर्म जिला बना हुआ है. मौसम विज्ञानियों ने एक बार फिर से गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है.
किन जिलों में भीषण गर्मी की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर एवं आस पास के क्षेत्र.
अधिकतम तापमान वाले टॉप 10 जिले (21 मई को डिग्री सेल्सियस में)
- बांदा- 47.6
- सुल्तानपुर- 45.2
- प्रयागराज- 46.6
- वाराणसी- 45.6
- गाजीपुर- 44
- उरई- 45
- झांसी- 44.8
- हमीरपुर- 45.2
- आगरा- 44.8
- मेरठ- 44
- लखनऊ- 43.6
लखनऊ में सीजन का सबसे गर्म दिन: गुरुवार को राजधानी लखनऊ में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. राजधानी लखनऊ में भी भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है. गर्मी को देखते हुए लखनऊ जिला अधिकारी विशाख जी ने सभी स्कूलों को बंद करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं. गर्मी से बचाव के लिए लखनऊ के कुछ चौराहों पर यात्रियों के लिए कूलिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं. वही न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार राजधानी लखनऊ का सबसे अधिक गर्म दिन हो सकता है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है जिससे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा फिर सबसे गर्म: उत्तर प्रदेश का बांदा जिला लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है. गुरुवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.
मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद दानिश के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और शुष्क हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है. आने वाले सात दिनों में कोई प्रभावी मौसम तंत्र नहीं है एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है लेकिन उसका असर मौसम पर ज्यादा नहीं पड़ेगा. एक-दो जिलों में बादलों की आवाजाही हो सकती है. आगामी 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में गर्मी का दौर जारी रहेगा. वही इस बार मानसून के समय से 4 दिन पहले केरल पहुंचने की संभावना है. उत्तर प्रदेश में भी मानसून समय के पहले आ सकता है.
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