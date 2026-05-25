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राजस्थान में नौतपा की शुरुआत, 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, पारा 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार

जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अब और तेज होने जा रहा है. सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही प्रदेशभर में लू और तेज धूप का असर और अधिक तीखा होने की संभावना है. मौसम विभाग ने सोमवार से 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 16 जिलों में येलो अलर्ट शामिल हैं. आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं. राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री और न्यूनतम 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक रहा. सोमवार को तेज धूप के साथ तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. दिन के समय लू जैसे हालात बने रहने की चेतावनी दी गई है, वहीं आमजन को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. जैसलमेर रविवार को 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा, जबकि बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. इसके अलावा श्रीगंगानगर, चूरू और टोंक जैसे शहरों में भी पारा 44 डिग्री के पार रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

2 जून तक चलेगा नौतपा: मौसम विभाग के अनुसार नौतपा 2 जून तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के कारण उसकी किरणें अधिक तीव्र हो जाती हैं, जिससे गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है. शुरुआती 3 से 6 दिन सबसे अधिक गर्म रहने का अनुमान है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में तापमान 46 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है. कुछ रेतीले इलाकों में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंचने की भी संभावना जताई गई है. हालांकि राहत की उम्मीद भी जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार 28 मई के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है. इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है.

गर्मी में पेड़ की छाया ही सहारा (ETV Bharat Jaipur)

अगले 9 दिन तक तेज गर्मी की संभावना के बीच मौसम विभाग की निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार जो पूर्वानुमान रहेगा, उसमें 25 से 27 मई को मौसम शुष्क रहेगा, धूलभरी हवाएं चलेंगी. वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारा 46-47 डिग्री पहुंचेगा और हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 28 से 29 मई को पश्चिमी विक्षोभ से 50-60 किमी की रफ्तार से आंधी चलेगी. साथ ही हल्की बारिश के आसार हैं. जिससे तापमान में गिरावट संभव है. 30 मई से 2 जून को इस दौरान कई इलाकों में आंधी-बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं.

गर्मी में पौधों पर किया गया पानी का छिड़काव (ETV Bharat Jaipur)

खानपान का रखना होता है विशेष ध्यान: मौसम विभाग के अनुसार नौतपा का असर मानसून पर भी पड़ता है. पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक, जितना अधिक नौतपा तपता है, उतनी ही बेहतर बारिश की संभावना रहती है. पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में चूरू में तापमान 50.4 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि 2025 में आंधी और बारिश के कारण नौतपा का असर कुछ कम रहा था. फिलहाल प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है. ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग ने आमजन से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है, ताकि इस तपती गर्मी के दौर में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचा जा सके. इस बीच तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लू से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है. डॉक्टरों ने अधिक से अधिक तरल पदार्थ लेने, धूप से बचने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.