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नौतपा में हाथियों का झुंड भी हीटवेव से परेशान, तालाब का ठंडा पानी पीने पहुंचा जंबो परिवार घसरिया गांव

वन विभाग के मुताबिक हाथियों का ये झुंड घुसरिया गांव के पास जंगल में डेरा डाले हुए है. गांव के पास ही एक तालाब है, जहां हाथियों का दल रोज पहुंचकर अपनी प्यास बुझा रहा है. हाथियों के तालाब पर पहुंचकर प्यास बुझाने की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही हैं. हाथी तालाब में आराम से पानी पीकर नहा रहे हैं और पास के खेतों में लगी फसलों को खा रहे हैं.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: 25 मई से नौतपा की शुरूआत हो चुकी है. नौतपा में 9 दिन सूरज की सीधी किरणें जमीन पर पड़ती हैं, इसकी वजह से गर्मी अपने चरम पर होती है. नौतपा से आम आदमी तो परेशान है ही, जंगली जीव भी इसके असर से अछूते नहीं हैं. हाथियों का झुंड भी शीतल पानी की तलाश में यहां से वहां भटक रहे हैं. गर्मी में प्यास बुझाने के लिए इन दिनों मध्य प्रदेश के अनूपपुर वन परिक्षेत्र से चार हाथियों का झुंड मरवाही वन मंडल में पहुंचा हुआ है.

जिस जगह पर तालाब है वहीं पर किसानों के खेत भी हैं. हाथी नहाने के बाद खेतों की ओर जा रहे हैं, वहां लगे फसलों को भी चट कर रहे हैं. स्थानीय किसानों का कहना है कि हाथियों ने अबतक उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है. किसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द हाथियों के झुंड को यहां से दूर किया जाए. गांव वालों को डर है कि हाथी कहीं गुस्से में उनके घरों को न तोड़ दें. वन विभाग की टीम भी हाथियों पर लगातार नजर बनाए हुए है. इलाके में हाथियों के होने की वजह से लोगों में डर का भी माहौल है.

हाथियों का दल पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले से जीपीएम जिले में दाखिल हुआ है. फिलहाल मरवाही वन मंडल के घुसरिया गांव के पास स्थित जंगल में ये झुंड मौजूद है. कक्ष क्रमांक 2051 में उसकी मौजूदगी है, अभी तक कोई भी जनहानि की खबर नहीं है. हाथियों ने किसानों के लगाए फसलों को जरूर नुकसान पहुंचाया है. नुकसान की भरपाई के लिए हम सर्वे कराकर प्रकरण तैयार कर रहे हैं: मुकेश साहू, रेंजर, मरवाही वन परिक्षेत्र

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कराई मुनादी

हाथियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद कई लोग हाथियों को देखने के लिए भी तालाब तक पहुंच रहे हैं. वन विभाग का कहना है कि हाथियों के करीब जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है. वन विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वो हाथियों से दूर रहें. वन विभाग की ओर से मुनादी भी कराई जा रही है, लोगों को सतर्क रहने को भी कहा जा रहा है.

वन विभाग करा रहा फसलों के नुकसान का सर्वे

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथियों द्वारा किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसका सर्वे कराया जा रहा है. प्रभावित किसानों के लिए जल्द मुआवजा प्रकरण तैयार कर सहायता प्रदान की जाएगी. विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों को किसी भी प्रकार से परेशान न करें और उनकी गतिविधियों की सूचना तत्काल वन विभाग को दें.

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