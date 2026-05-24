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नौतपा 2026: 25 मई से 2 जून तक आसमान से बरसेगी आग, जानिए क्या होता है नौतपा

नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती हैं. जिसमें भीषण गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता है.

NAUTAPA FROM MAY 25 TO JUNE 2
नौतपा 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 11:00 AM IST

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रायपुर: 25 मई से 2 जून तक 9 दिनों तक नौतपा का प्रभाव रहेगा. इस दौरान सूर्य की तपिश बढ़ जाती है. सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नौतपा का विशेष महत्व है. सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा की शुरुआत मानी जाती है. ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार यह खगोलीय घटना 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा.

25 मई से 2 जून तक रहेगा नौतपा

इन 9 दिनों के दौरान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है. जिसमें भीषण गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की उपासना करना कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना और उत्तम स्वास्थ्य के लिए आरोग्य प्राप्त करने का उत्तम समय माना गया है. कहा जाता है कि नौतपा में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतना बढ़िया मानसून आता है.

नौतपा 2026 (ETV Bharat)

सूर्य की सीधी किरणें जमीन पर पहुंचेंगी

ज्योतिष शास्त्र के पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है, जो 2 जून तक रहेगा. इस दिन रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का आगमन होता है. इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सूर्य का ताप बढ़ जाता है, 9 दिनों तक सूर्य धरती को तपाएगा. नौतपा के 9 दिनों में मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

नौतपा के दौरान सूर्य देवता वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे. इनका आगमन रोहिणी नक्षत्र में होगा. रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का उच्च नक्षत्र माना जाता है. सूर्य और चंद्रमा को देवी और देवता के समान माना गया है. नौतपा के नौ दिनों के दौरान सूर्य की प्रचंडता बढ़ जाती है. तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बारिश की संभावना भी बढ़ जाती है: पंडित विनीत शर्मा, ज्योतिष

मौसम में भी बदलाव होगा

नौतपा के दौरान मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान बदली बारिश और आंधी के साथ तूफान चलने के लिए संभावना बढ़ जाती है. नौतपा को सूर्य की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है. ऐसे में 25 मई से लेकर 2 जून तक सूर्य की उपासना और आराधना करनी चाहिए. सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए. सूर्य के मंत्रों का पाठ करना चाहिए. आदित्य हृदय स्त्रोत गायत्री मंत्र, सूर्य चालीसा, सूर्य सहस्त्रनाम, राम-राम की स्तुति करनी चाहिए.

नौतपा में योग साधक सूर्य नमस्कार करें. सभी जातक सुबह उठकर इन नौ दिनों के दौरान सूर्य को अर्ध्य देना चाहिए. ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ ही ओम घृणि सूर्ययाय नम मंत्र का जाप करना चाहिए. नौतपा के नौ दिनों के दौरान गरीबों को दान करना असहाय की मदद करना चाहिए जल और शरबत का वितरण करना चाहिए: पंडित विनीत शर्मा, ज्योतिष



शास्त्रों के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य देव को प्रसन्न रखना चाहिए

पंडित विनीत शर्मा कहते हैं कि इस दौरान नियमित अर्घ्य देना चाहिए. नौतपा के दौरान रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें. जल और शीतल वस्तुओं का दान: इस भीषण गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है. नौतपा में राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं. मिट्टी के घड़े (मटका), तरबूज, आम, सत्तू और पंखे का दान करने से कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं.

NAUTAPA FROM MAY 25 TO JUNE 2
25 मई से 2 जून तक रहेगा नौतपा (ETV Bharat)


आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें

पंडित विनीत शर्मा कहते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, तो नौतपा के नौ दिनों तक रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. यह पाठ आरोग्यता पाने का अचूक उपाय है. साथ ही गायत्री मंत्र का जाप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें. सूर्य देव की कृपा से बुद्धि प्रखर होती है. वहीं तांबे के बर्तनों का उपयोग इन नौ दिनों में करना चाहिए. तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

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