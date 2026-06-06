ETV Bharat / state

कूनो के बाद नौरादेही में आएंगे चीते, खूबियां बता ग्रामीणों का भरोसा जीतने में जुटा प्रबंधन

चीता स्थापना कार्यक्रम के अगले चरण में चीतों के तीसरे घर नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों को स्थानांतरित किया जाना है. इस पहल के तहत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांव और टाइगर रिजर्व के आसपास लगे गांवों के लोगों के बीच चीता प्रजाति, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और क्षेत्र के अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण के महत्व का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से रिजर्व के समीपवर्ती गांवों में ‘चीता चौपाल’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है.

सागर: चीतों को लेकर लोगों के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां हैं. इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा चीता चौपाल का आयोजन शुरू किया गया है. चीता संरक्षण में जनभागीदारी बढ़ाने गांव-गांव में वन विभाग की टीम पहुंच रही है. जहां लोगों को चौपाल लगाकर चीते के बारे में बताया जा रहा है. लोगों के मन में चीता को लेकर जो भ्रांतियां और नकारात्मक धारणाएं है, उनको दूर किया जा रहा है और वन्यप्राणी और वन किस तरह इंसान के लिए जरूरी है, ये समझाया जा रहा है.

क्विज प्रतियोगिता के साथ कई तरह के प्रयास

चीता चौपाल के दौरान वन विभाग की टीम गांव-गांव चौपाल लगाकर ग्रामीणों और बच्चों को शॉर्ट फिल्म, पावरपॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से चीता संरक्षण, जैव विविधता एवं वन्यजीवों के महत्व की जानकारी देती है. कार्यक्रम के अंत में क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाता है. गौरतलब है कि कार्यक्रम के संचालन एवं प्रस्तुतीकरण का दायित्व टाइगर रिजर्व में पदस्थ 30 से अधिक वनरक्षकों एवं दैनिक श्रमिकों को सौंपा गया है. इसके लिए उन्हें पिछले एक माह के दौरान चरणबद्ध तरीके से पब्लिक स्पीकिंग, पावरपॉइंट प्रजेंटेशन तथा संरक्षण संबंधी विषयों पर प्रश्नोत्तर आदि का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.

गांवों में लगाया जा रहा चीता चौपाल (ETV Bharat)

चीते ने आज तक किसी आदमी पर हमला नहीं किया

डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है "चीता चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच संवाद स्थापित कर उनकी भौगोलिक एवं प्राकृतिक धरोहर से परिचित कराना, वन एवं वन्यजीवों के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित करना तथा उनके संरक्षण संबंधी दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना है. चीता एक ऐसा जानवर है, जिसको हमारी पीढ़ी में किसी ने नहीं देखा है. जब हम किसी को नहीं देखे हों और उसके बारे में न जानते हों, तो अंजाने का भय काफी ज्यादा रहता है.

लेकिन तथ्य हम जानते हैं कि चीते ने आज तक किसी आदमी पर हमला नहीं किया और ये उसकी प्रवृत्ति भी नहीं है. इन सब विषयों को लेकर भ्रांतियां दूर करनी हैं और लोगों को बताना है कि किस तरह हमारा टाइगर रिजर्व मध्य भारत में वन्यप्राणी संरक्षण और पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है. हमने 150 गांवों का चयन किया है, जहां पर ये चीता चौपाल लगाई जा रही है.