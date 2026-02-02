ETV Bharat / state

कूनो और गांधी सागर के बाद नौरादेही बनेगा चीतों का तीसरा घर, बाघों के साथ करेंगे शिकार

मध्य प्रदेश में चीतों के तीसरे घर नौरादेही में तैयारियां जोरों पर, बाघ-चीता साथ-साथ कैसे रहते हैं इसे देखने बेसब्री से हो रहा इंतजार.

NAURADEHI CHEETAH TIGER TOGETHER
जुलाई माह में चीतों की होगी नौरादेही में आगमन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 11:03 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: वैसे तो भारत में अफ्रीकन चीतों की कहानी नई नहीं है. पहले कूनो और फिर बाद में गांधी सागर में चीतों को बसाया जा चुका है. अब चीतों के तीसरे घर कहे जा रहे नौरादेही में भी उन्हें बसाने की तैयारी जोरों से चल रही है. जुलाई में यहां चीते आएंगे, जिसका वन्यजीव प्रेमी, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि नौरादेही टाइगर रिजर्व में पहली बार चीते बाघों के बीच रहेंगे. ऐसे में चीते कैसे अपने आप को सुरक्षित और जीवित रख पाते हैं, ये शोध और अध्ययन का विषय होगा.

जुलाई माह में चीतों की होगी नौरादेही में आगमन

अफ्रीकन चीतों का श्योपुर के कूनो और मंदसौर के गांधी सागर में बसाए जाने के बाद नौरादेही तीसरा घर होगा. पिछले साल मई माह में चीतों को नौरादेही में बसाए जाने के मामले में विशेषज्ञों की हरी झंडी दिखाई थी. जिसके बाद पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नौरादेही में जुलाई माह में चीते छोड़े जाने का ऐलान कर दिया गया है. इसलिए यहां चीतों को बसाए जाने की तैयारियां तेज हो गई है.

पहली बार बाघों के साथ बसेंगे चीते (ETV Bharat)

कोएक्जिस्टेंस पर शोध और अध्ययन

कूनो और गांधी सागर के बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच चीतों को बसाया जाना शोध और अध्ययन का विषय है. चीता प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ और राज्य वन अनुसंधान संस्थान भी इस पर नजर रखेगा कि एक ही जंगल में बाघ और चीतों के बीच सह अस्तित्व (coexistence) की स्थिति क्या है. कोएक्जिस्टेंस की बात करें, तो समाज विज्ञान और जीव विज्ञान में यह रिसर्च का बहुत बड़ा क्षेत्र है.

NAURADEHI TIGER RESERVE
चीतों के तीसरे घर नौरादेही में तैयारियां जोरों पर (ETV Bharat)

प्राणी विज्ञान और वन्यजीवों के मामले में देखा जाए, तो किसी एक जंगल में अलग-अलग प्रकृति के जानवरों का बिना संघर्ष के शांतिपूर्ण रहना कोएक्जिस्टेंस कहलाता है. खासकर मांसाहारी जानवर जो एक ही तरह का शिकार पसंद करते हैं और अपनी टेरिटरी बनाते हैं, उनके बीच संघर्ष की परिस्थितियों अक्सर निर्मित हो जाती हैं.

बाघ और चीता एक साथ कैसे रहते हैं ये शोध का विषय

भारतीय वन सेवा के अधिकारी डॉ. एए अंसारी कहते हैं कि "जहां तक नौरादेही की बात करें, तो चीतों के लिहाज से ये रहवास काफी अनुकूल है. यहां पर खुले घास के मैदान है. इसके साथ ही यहां चीतों के शिकार करने के लिए चिंकारा, काला हिरण और चीतल पर्याप्त मात्रा में है और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसी स्थिति में इनके आवास और भोजन की व्यवस्था नौरादेही में काफी अच्छी है.

इसके अलावा चीतों के सामने चुनौती भी है कि इनके सह शिकारी (co Predator) जीव जैसे भेड़िए, तेंदुआ और बाघ भी बड़ी संख्या में है. ये जानने का विषय होगा कि चीता इनके साथ भविष्य में कैसे रहते हैं. अभी तक मध्य प्रदेश के कूनो और गांधी सागर में चीते बसाए गए हैं. वहां अभी तक ऐसी स्थिति नहीं रही है कि चीता और बाघ एक साथ हों. नौरादेही में पहले से बाघ है, तो यहां बड़ा अध्ययन का विषय होगा कि दोनों के बीच कैसे संबंध रहते हैं."

चीतों के बेस्ट सर्वाइवल होगा नौरादेही

वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं "वीरांगना रानी दुर्गावती नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों का आगमन हो रहा है, जहां नई चुनौतियां रहेगी. ग्रामीणों के विस्थापन एक प्रमुख समस्या है, लेकिन ये देखना रोचक रहेगा कि भारत में चीतों के तीसरे घर के रूप में जो नौरादेही का चयन किया गया है, उसमें तेंदुआ के अलावा बाघों से भी चीतों का सामना होगा, जो वर्तमान में कूनो और गांधी सागर में नहीं है. कूनो और गांधी सागर में तेंदुआ है, लेकिन यहां पर बाघों और चीतों का सामना होगा, तो चीतों के लिए नई चुनौती होगी.

वैसे ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय भी नहीं लगता है, क्योकिं अफ्रीका में शेर, तेंदुआ और चीते भी है, तो वहां ये अपने आप को जिंदा रखने में सफल रहते हैं. यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि बाहरी अतिक्रमण और शिकार से यदि बचें रहेंगे, तो सर्वाइवल ऑफ बेस्ट का सिद्धांत यहां भी लागू होगा."

टेरिटरी के लिए बाघ और चीतों के बीच लड़ाई की है संभावना

प्राणिविज्ञानी डॉ. मनीष जैन कहते हैं "यह एक तरह का बड़ा प्रयोग है, क्योंकि बाघ एक बड़ी बिल्ली और चीता उसके सामने छोटी बिल्ली है. जहां-जहां बाघ रहते हैं, वहां तेंदुआ और चीता मुश्किल जिंदा रह पाते हैं. यहां अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं, वहां बड़े-बड़े घास के मैदान हैं, जो कई वर्ग किमी के हैं. जब यहां अफ्रीका की चीते आएंगे, तो नौरादेही में भी बड़े-बड़े घास के मैदान और पहाड़ियां भी हैं, लेकिन यहां बाघ पहले ही बसाए जा चुके हैं और उनकी संख्या 25 से 30 के बीच हो चुकी है."

मनीष जैन ने बताया कि "देखा जाए तो दोनों के शिकार भी एक ही तरह के होते हैं. बाघ और चीता मध्यम और छोटे आकार के शिकार को पसंद करते हैं. ऐसे में शिकार और टेरिटरी के लिए दोनों की लड़ाई होने की संभावना है. बाघ चीता के शावक को भी नहीं छोड़ते हैं. चीतों के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि वह कैसे अपने शावकों को बाघ से बचाता है और कैसे शिकार करता है. यह विषय रिसर्च और स्टडी का है."

उन्होंने आगे कहा कि "जहां तक नौरादेही की बात करें, तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है. इसका क्षेत्रफल काफी विशाल है, जो चीता के जीवित रहने के लिए अच्छा माना जा सकता है. यहां अगर चीता और बाघ को पर्याप्त शिकार अपने-अपने टेरिटरी में मिलते रहेंगे, तो चिता यहां अच्छे से जीवन जी पाएंगे."

TAGGED:

NAURADEHI TIGER RESERVE
TIGER CHEETAH CO EXISTENCE
CHEETAH TIGER LIVE TOGETHER
NAURADEHI CHEETAH TIGER
NAURADEHI CHEETAH TIGER TOGETHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.