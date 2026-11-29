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नौणी विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल, लिखा- अब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी 'On Sale'

बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद अब हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय नौणी की जमीन को लेकर भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अब नौणी विश्वविद्यालय की जमीन को भी निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है.

सुधीर शर्मा ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर विश्वविद्यालय की ओर से जारी आठ पन्नों का एक दस्तावेज साझा करते हुए लिखा, "पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि बेचने के असफल प्रयास के बाद लीजिए पेश है हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय नौणी On Sale." साथ ही उन्होंने #HimachalOnSale और #व्यवस्थापतन हैशटैग इस्तेमाल करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.

आठ पन्नों का दस्तावेज किया साझा भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से आठ पन्नों वाला एक दस्तावेज दस्तावेज साझा किया है. दरअसल ये डॉक्यूमेंट् विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' यानी EOI है. इस दस्तावेज के मुताबिक विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानि PPP मोड पर विश्वविद्यालय की चिन्हित जमीन और दूसरी संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप और उद्यमियों से प्रस्ताव मांगें हैं. दस्तावेज में कहा गया है कि इस पहल का मकसद विश्वविद्यालय के लिए कमाई के नए और स्थायी साधन तैयार करना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. इसके लिए कई तरह की परियोजनाओं का सुझाव दिया गया है. इनमें हाईटेक नर्सरी, सेब के बगीचे, सेब विरासत पर्यटन पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, औषधीय पौधों के पार्क, होटल, नेचर पार्क, इको टूरिज्म, कृषि पर्यटन और वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं. बड़े प्रोजेक्ट एक साथ विकसित करने का विकल्प