नौणी विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने उठाए सवाल, लिखा- अब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी 'On Sale'
नौणी विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर विवाद शुरू. विधायक सुधीर शर्मा ने PPP मॉडल के तहत निजी निवेशकों से प्रस्ताव मांगने पर सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद अब हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय नौणी की जमीन को लेकर भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अब नौणी विश्वविद्यालय की जमीन को भी निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है.
सुधीर शर्मा ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर विश्वविद्यालय की ओर से जारी आठ पन्नों का एक दस्तावेज साझा करते हुए लिखा, "पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि बेचने के असफल प्रयास के बाद लीजिए पेश है हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय नौणी On Sale." साथ ही उन्होंने #HimachalOnSale और #व्यवस्थापतन हैशटैग इस्तेमाल करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.
आठ पन्नों का दस्तावेज किया साझा
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से आठ पन्नों वाला एक दस्तावेज दस्तावेज साझा किया है. दरअसल ये डॉक्यूमेंट् विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' यानी EOI है. इस दस्तावेज के मुताबिक विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानि PPP मोड पर विश्वविद्यालय की चिन्हित जमीन और दूसरी संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप और उद्यमियों से प्रस्ताव मांगें हैं. दस्तावेज में कहा गया है कि इस पहल का मकसद विश्वविद्यालय के लिए कमाई के नए और स्थायी साधन तैयार करना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. इसके लिए कई तरह की परियोजनाओं का सुझाव दिया गया है. इनमें हाईटेक नर्सरी, सेब के बगीचे, सेब विरासत पर्यटन पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, औषधीय पौधों के पार्क, होटल, नेचर पार्क, इको टूरिज्म, कृषि पर्यटन और वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.
बड़े प्रोजेक्ट एक साथ विकसित करने का विकल्प
दस्तावेज में कुछ बड़े प्रोजेक्ट एक साथ विकसित करने का विकल्प भी रखा गया है. इनमें नियंत्रित तरीके से भांग यानी हेम्प की खेती और बीज उत्पादन, फलों से वाइन बनाने की यूनिट और वेलनेस सेंटर के साथ व्यावसायिक फल उद्यान विकसित करने की बात कही गई है. इन परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकों को अलग-अलग PPP मॉडल के तहत जोड़ा जा सकता है. इसमें BOT, BOOT, DBFOT और लीज-डेवलपमेंट-ऑपरेशन जैसे मॉडल शामिल हैं. दस्तावेज के मुताबिक परियोजना की प्रकृति और निवेश के आधार पर जमीन के इस्तेमाल की अवधि 15 से 60 साल तक रखी जा सकती है. यानी निजी भागीदार निवेश करेगा और तय शर्तों के मुताबिक परियोजना को विकसित करने और चलाने का काम करेगा.
विश्वविद्यालय के पास रहेगा जमीन का मालिकाना हक
हालांकि, दस्तावेज में यह भी साफ किया गया है कि विश्वविद्यालय की जमीन का मालिकाना हक हमेशा विश्वविद्यालय के पास ही रहेगा. निजी भागीदार को जमीन बेचने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसे तय शर्तों के तहत जमीन के इस्तेमाल और विकास की अनुमति दी जा सकेगी. इसके अलावा, जमीन को लीज पर देने या उससे जुड़े किसी दूसरे फैसले के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी और जहां जरूरी हो, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति भी लेनी होगी.
विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि EOI जारी होने का मतलब यह नहीं है कि किसी निजी कंपनी को जमीन आवंटित कर दी गई है या उसके साथ समझौता हो गया है. यह फिलहाल निवेशकों से प्रस्ताव मांगने और उनकी रुचि जानने की प्रक्रिया है. अब इसी दस्तावेज को लेकर सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है और सवाल उठाया है कि क्या विश्वविद्यालयों की जमीन को निजी निवेश के लिए खोलने की तैयारी चल रही है.
ये भी पढ़ें: 'कर्मचारियों की 10 हजार की देनदारियां छोड़कर गई थी बीजेपी, ओपीएस बंद करने के लिए बनाया गया दबाव'