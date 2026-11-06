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AMU छात्रसंघ चुनाव 2026; नौमान के सिर सजा अध्यक्ष का ताज, नशरा नईम ने पहली महिला उपाध्यक्ष बन रचा इतिहास

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव 2026 के नतीजों के साथ ही नई छात्र राजनीति की तस्वीर साफ हो गई है. विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष पद पर नौमान अशरफ ने जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर नशरा नईम निर्वाचित हुई हैं. सचिव पद की जिम्मेदारी मोहम्मद हमदान को मिली है.

इस चुनाव में सबसे खास उपलब्धि नशरा नईम की जीत रही, जिन्होंने एएमयू छात्रसंघ के इतिहास में पहली महिला उपाध्यक्ष बनकर नया इतिहास रच दिया. वहीं, वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव 2026-27 में अध्यक्ष पद पर अनम रियाज़, उपाध्यक्ष पद पर आयशा खान और सचिव पद पर मरियम जान ने जीत हासिल की है.

इतिहास में पहली बार इस पद पर महिला: विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को लेकर छात्रों में उत्साह है. नशरा नईम का उपाध्यक्ष चुना जाना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. छात्रसंघ के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इस पद की जिम्मेदारी मिली है.

नौमान अशरफ के सामने अब अध्यक्ष के रूप में छात्रहितों से जुड़े मुद्दों को उठाने और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखने की चुनौती होगी. वहीं, उपाध्यक्ष नशरा नईम और सचिव मोहम्मद हमदान के सामने भी छात्रों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी रहेगी. छात्रावास, शैक्षणिक सुविधाओं, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति और परिसर की अन्य समस्याओं को लेकर नई टीम से काफी उम्मीदें हैं.

8 साल बाद हुआ वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव: दूसरी ओर, एएमयू के वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ (WCSU) चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए गए. आठ साल के लंबे अंतराल के बाद 5 नवंबर को कॉलेज में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ. चुनाव में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की. अध्यक्ष पद पर अनम रियाज़ ने जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर आयशा खान निर्वाचित हुईं. सचिव पद पर मरियम जान ने बाजी मारी.

कैबिनेट सदस्य की जिम्मेदारी इनको: वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ में कैबिनेट सदस्य के रूप में जुवेरिया रहमान, अमीना, हिबा मनाल, ज़किया मुर्तज़ा, सबीहा, महविश, खुशबू और फातिमा निर्वाचित हुई हैं. इस तरह नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के साथ आठ कैबिनेट सदस्यों को भी जिम्मेदारी मिली है.



आठ साल बाद चुनाव होने के कारण वीमेंस कॉलेज की छात्राओं में नई कार्यकारिणी को लेकर विशेष उत्साह है. नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे छात्राओं की शैक्षणिक, प्रशासनिक और परिसर से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगी.



दोनों छात्रसंघों के चुनाव परिणाम एएमयू की छात्र राजनीति के लिए अहम माने जा रहे हैं. अब सभी की निगाहें नई टीमों के कामकाज पर होंगी कि वे चुनाव के दौरान छात्रों और छात्राओं से किए गए वादों तथा उनकी अपेक्षाओं को किस तरह पूरा करती हैं.



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