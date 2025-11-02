ETV Bharat / state

खटीमा नौगवा ठग्गू गांव में पक्की सड़क को तरसे लोग, आश्वासन से तंग आ चुके ग्रामीण, उठाएंगे ये कदम

खटीमा नौगवा ठग्गू गांव के ग्रामीण आजादी के इतने वर्षों वर्ष बाद भी एक अदद पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं.

Khatima Road
जिम्मेदार नहीं लेते खस्ताहल मार्ग की सुध (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 2, 2025 at 1:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दीपक फुलेरा

खटीमा: 9 नवंबर को राज्य गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे सरकार रजत जयंती के रूप में मना रही है. राज्य गठन के पच्चीस सालों बाद भी खटीमा के साल भोजी नंबर 3 के बाशिंदे खस्ताहाल खड़ंजे पर चलने को मजबूर हैं. ग्रामीण कई बार मार्ग को लेकर जनप्रतिनिधियों को मिल चुके हैं, इसके बाद भी ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला. साल बोझी नंबर तीन नौगवा ठग्गू को जोड़ने वाले जर्जर मार्ग पर चलना ग्रामीणों की नियति बन गई है.सबसे बुरी स्थिति बारिश के दिनों में होती है, लोगों को कीचड़ से भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है.

खस्ताहाल मार्ग पर चलना हुआ दूभर: इस इलाके में लगभग 95 प्रतिशत पूर्व सैनिक निवास करते हैं. लेकिन रिटायरमेंट के बाद गांव में एक अच्छी सड़क का उनका सपना आज भी अधूरा है. अब ग्रामीण आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में सड़क नहीं बनने पर रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी शासन प्रशासन को देने को मजबूर हैं.

Khatima Road
खस्ताहाल मार्ग पर चलना लोगों की मजबूरी (Photo-ETV Bharat)

एक अदद रोड की दरकार: उत्तराखंड में सरकार बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर बनाने का दावा और वादा तो खूब करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक उलट है. खटीमा साल बोझी नंबर तीन नौगवा ठग्गू में खस्ताहाल मार्ग सरकारी दावों की आइना दिखा रहा है. जहां लोग वर्षों से एक अदद मार्ग के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Khatima Road
नौनिहालों को स्कूल जाने में होती है परेशानी (Photo-ETV Bharat)

साल 2021 में मुख्यमंत्री घोषणा में उक्त सड़क शामिल है. जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा उक्त इलाके में 1.2 किलोमीटर लंबी इंटर लाकिंग टाइल्स रोड निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लिए देहरादून भेजा गया है. विभाग द्वारा प्रथम चरण की कार्रवाई गतिमान है. राज्य सरकार से मार्ग निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन मामले में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान द्वारा वन विभाग के कुमाऊं कंजरवेटर को कुछ आपत्तियों के साथ संशोधन हेतु पत्र भेजा गया है. स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी.
प्रेम प्रकाश तिवारी, एई, पीडब्ल्यूडी

पक्की सड़क के लिए तरसे लोग: स्थानीय लोगों का कहना है कि खटीमा इलाके में जहां राज्य निर्माण की लड़ाई में सात शहादतें हुई, वहां के लोग आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं. वहीं खटीमा साल भोजी भुजिया नंबर तीन इसी साल नगर पालिका खटीमा में शामिल हुआ है. अब पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 की पहचान रखता है. नानकमत्ता विधानसभा में पड़ने वाले इस इलाके के लोग कई दशकों से मार्ग की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि चुनाव आने पर जनप्रतिनिधि इस मार्ग से लोगों से वोट मांगते हैं और जीतने के बाद वापस मुड़कर देखते तक नहीं हैं.

Khatima Road
जर्जर साल बोझी नंबर तीन नौगवा ठग्गू मार्ग (Photo-ETV Bharat)

सड़क निर्माण की फाइल वर्तमान में वन विभाग में गतिमान है, उनके द्वारा सड़क निर्माण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सड़क सीएम घोषणा के अंतर्गत है. जैसे ही वन विभाग से स्वीकृति मिलती है, मार्ग का निर्माण कराया जाएगा.
गोपाल सिंह राणा, विधायक, नानकमत्ता

जिम्मेदार नहीं लेते सुध: करीब 95 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के इस गांव में लोग अपने गांव में सड़क की मांग को लेकर विधायक, सांसद और सीएम तक कई बार गुहार लगा चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण खस्ताहाल मार्ग से आवाजाही करने को मजबूर हैं. साल 2006-07 में बने इस मार्ग पर लोग पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं. मार्ग पर गड्ढे और धूल से लोगों को आए दिन दो चार होना पड़ता है. नौनिहालों को कंधे में उठा कीचड़ भरे रास्तों से पार कर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है.

पढ़ें:

TAGGED:

खटीमा नौगवा ठग्गू रोड
नौगवा ठग्गू रोड खस्ताहाल
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
KHATIMA NAUGAWA THAGGU ROAD
KHATIMA ROAD BAD CONDITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.