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नौगई हत्याकांड में अपडेट: करणी सेना और शिवसेना ने की सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग

नौगई हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को करणी सेना और शिवसेना ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर जांच की मांग की. शिवसेना और करणी सेना ने पुलिस से कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो. साथ ही घटना की सीबीआई जांच और आरोपियों के नार्को टेस्ट की भी मांग की गई. जिला प्रशासन से मुलाकात के बाद शिवसेना और करणी सेना के लोगों ने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर उनको सांत्वना दी. पीड़ित परिवार से कहा कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है वो मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़े हैं.

कोरिया: कोरिया के नौगई ग्राम में 16 जून की रात को बीजेपी नेता भरत सिंह को जिंदा जला दिया गया था. आरोपी है कि रेत खनन में चल रहे वर्चस्व की लड़ाई में त्रिपाठी ग्रुप ने बीजेपी नेता की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था. वारदात के वक्त बीजेपी नेता गाड़ी में बैठा था और जलने से उसकी मौत हो गई. इस वारदात में बीजेपी नेता सहित कुल तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

दोनों संगठनों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम नौगई, थाना सोनहत में हुई घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. संगठन का आरोप है कि विवाद के समाधान के बहाने पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को बुलाया गया और इसके बाद कथित रूप से सुनियोजित तरीके से उनके वाहन को टक्कर मारकर वाहन में आग लगा दी गई. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वाहन में सवार लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका उपचार जारी है.

नौगई हत्याकांड (ETV Bharat)





हथियारों से हमला करने का भी आरोप

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ लाठी, डंडा, फरसा सहित अन्य हथियारों से मारपीट की गई. संगठन ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की. करणी सेना और शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे, इसके लिए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है.





आंदोलन की चेतावनी

राजपूत करणी सेना ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा. संगठन ने कहा कि न्याय और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने चाहिए.

नौगई हत्याकांड (ETV Bharat)





अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.





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