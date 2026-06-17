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नौगई आगजनी कांड: फॉर्च्यूनर में जिंदा जले पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह, इलाके में तनाव; 4 गिरफ्तार 3 की तलाश जारी

घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज रायपुर में चल रहा है.

Naugai arson incident
जिंदा जले पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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कोरिया: जिले के सोनहत थाना इलाके के ग्राम नौगई में बीती रात हुई दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके तनाव पैदा कर दिया है. दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें आगजनी के दौरान भाजपा नेता और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की फॉर्च्यूनर कार में जलकर दर्दनाक मौत हो गई. वहीं घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज रायपुर में किया जा रहा है.

नौगई आगजनी कांड

घटना इतनी भयावह थी कि आग की लपटों में पूरी कार कुछ ही देरी में जलकर राख हो गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. बाद में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने घटना के पीछे रेत कारोबार को लेकर चल रहे पुराने विवाद को कारण बताया है. जानकारी के अनुसार नौगई रेत घाट को लेकर ठाकुर और त्रिपाठी परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो बीती रात खूनी संघर्ष में बदल गया.

जिंदा जले पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह (ETV Bharat)

कार के आगे डंपर खड़ा कर दिया वारदात को अंजाम

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने फॉर्च्यूनर वाहन के सामने डंपर खड़ा कर रास्ता रोक दिया और वाहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. कार में भरत सिंह सहित उनके भाई शिक्षक नागेंद्र सिंह, रायपुर निवासी वीरू सिंह और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे. आग लगने से भरत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

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जिंदा जले पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह (ETV Bharat)



पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटनाक्रम में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया. पुलिस के अनुसार अक्षत त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और मन्नू त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है.

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जिंदा जले पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह (ETV Bharat)



तनाव के मद्देनजर पुलिस बल इलाके में तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी ली. पुलिस ने आईजी को बताया कि घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. वहीं

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जिंदा जले पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत सिंह (ETV Bharat)
घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी नौगई पहुंचे. विधायक बैकुंठपुर भैयालाल राजवाड़े और पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पूरे मामले की जानकारी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी दी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
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