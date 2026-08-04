ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कुदरत का कहर, तेज बारिश में बाड़े की छत ढहने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत

कुरुक्षेत्र में पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: जिले के लाडवा ब्लॉक स्थित गांव बड़ौंदी में तेज बारिश के कारण एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. सोमवार रात मूसलाधार बारिश के दौरान पशुओं के बाड़े की छत (लेंटर) अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से बाड़े में सो रहे पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.​ आज सुबह हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. तेज बारिश में बाड़े की छत ढहने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत (ETV Bharat) रात को सो रहे थे दंपती, अचानक गिरा लेंटरः मिली जानकारी के अनुसार ​मृतक दंपती की पहचान करनैल सिंह और उनकी पत्नी जसविंदर कौर के रूप में हुई है. ​मृतक के बेटे प्रिंस ने रोते हुए बताया कि उनके माता-पिता रोज की तरह सोमवार रात को भी पशुओं के बाड़े में सोने के लिए गए थे. रात करीब 10:30 बजे इलाके में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान रात के समय बाड़े का लेंटर कमजोर होने या बारिश के पानी के भारी दबाव के कारण अचानक ढह गया. लेंटर सीधा वहां सो रहे करनैल सिंह और जसविंदर कौर पर आ गिरा, जिससे दोनों मलबे के नीचे पूरी तरह दब गए.