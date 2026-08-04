ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कुदरत का कहर, तेज बारिश में बाड़े की छत ढहने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत

कुरुक्षेत्र के बड़ौंदी गांव में बाड़े की छत ढहने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.

2 dead in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: जिले के लाडवा ब्लॉक स्थित गांव बड़ौंदी में तेज बारिश के कारण एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. सोमवार रात मूसलाधार बारिश के दौरान पशुओं के बाड़े की छत (लेंटर) अचानक भरभराकर गिर गई. इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से बाड़े में सो रहे पति-पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.​ आज सुबह हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

Heavy Rain in Kurukshetra
तेज बारिश में बाड़े की छत ढहने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

रात को सो रहे थे दंपती, अचानक गिरा लेंटरः मिली जानकारी के अनुसार ​मृतक दंपती की पहचान करनैल सिंह और उनकी पत्नी जसविंदर कौर के रूप में हुई है. ​मृतक के बेटे प्रिंस ने रोते हुए बताया कि उनके माता-पिता रोज की तरह सोमवार रात को भी पशुओं के बाड़े में सोने के लिए गए थे. रात करीब 10:30 बजे इलाके में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. इसी दौरान रात के समय बाड़े का लेंटर कमजोर होने या बारिश के पानी के भारी दबाव के कारण अचानक ढह गया. लेंटर सीधा वहां सो रहे करनैल सिंह और जसविंदर कौर पर आ गिरा, जिससे दोनों मलबे के नीचे पूरी तरह दब गए.

कुरुक्षेत्र के गांव बड़ौंदी में कुदरत का कहर (ETV Bharat)

​सुबह 5:30 बजे ग्रामीणों ने निकाला बाहरः ​मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे जब परिजनों और पड़ोसियों ने बाड़े की ओर देखा, तो लेंटर गिरा हुआ था. यह देखते ही गांव में हड़कंप मच गया और चीख-पुकार मच गई. ​आनन-फानन में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जब तक दोनों को मलबे से बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

Husband and wife die tragically after roof collapses.
छत ढहने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

​ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन और अनाज भी मलबे में तबाहः इस भयानक हादसे में केवल दो इंसानी जानें ही नहीं गईं, बल्कि बाड़े में रखा भारी सामान भी पूरी तरह से नष्ट हो गया. मलबे के नीचे दबने से ​एक ट्रैक्टर, ​दो मोटरसाइकिल, ​एक स्कूटी ​गेहूं की टंकी, खाद के कट्टे और बाड़े में रखा अन्य कृषि व घरेलू सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

2 dead in Kurukshetra
मलबे में दबकर लाखों का सामान नष्ट (ETV Bharat)

शव पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेजा गयाः हादसे की सूचना मिलते ही लाडवा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया. पुलिस ने मामले में नियमानुसार कानूनी और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

2 dead in Kurukshetra
तेज बारिश का कहर (ETV Bharat)
ये भी पढे़ं-नूंह में बरसात का कहर, चार भाइयों के मकान गिरे, अब भी कई मकानों में खतरा बरकरार

TAGGED:

HEAVY RAIN IN KURUKSHETRA
कुरुक्षेत्र में घर ढहने से 2 की मौत
HOUSE COLLAPSES IN KURUKSHETRA
2 DEAD IN KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.