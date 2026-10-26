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बलरामपुर में करमा तिहार पर प्रकृति पूजा, आदिवासी समाज के लोगों ने किया मांदर की थाप पर नृत्य

बलरामपुर में करमा तिहार में प्रकृति पूजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : बलरामपुर जिले के जामवंतपुर करमाटांड़ में जनजाति समाज ने परंपरागत रूप से करमा तिहार का आयोजन किया गया. जहां आदिवासी जनजाति समाज ने करम पेड़ और प्रकृति पूजा की.इस दौरान समाज के लोगों ने जनजाति वेशभूषा ने मोर पंख के साथ मांदर की थाप पर पारंपरिक गीत गाते हुए उत्साह के साथ नृत्य किया.



परंपरागत रूप से मनाया गया करमा तिहार

इस बारे में राजीपाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर दयाल भगत ने कहा कि करमा परब हमारे जनजाति समाज में भाई और बहन का त्यौहार है करम पेड़ ने ही हम जनजातियों की सुरक्षा की थी, इसलिए हम अभी कुंवार के महीने में यहां जामवंतपुर करमाटांड़ में एकत्रित होकर करमा परब मना रहे हैं.