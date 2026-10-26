बलरामपुर में करमा तिहार पर प्रकृति पूजा, आदिवासी समाज के लोगों ने किया मांदर की थाप पर नृत्य
बलरामपुर के करमाटांड़ में करमा तिहार का आयोजन हुआ.इसमें आदिवासी समाज के लोगों ने मांदर की थाप पर नृत्य किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 12:27 PM IST
बलरामपुर : बलरामपुर जिले के जामवंतपुर करमाटांड़ में जनजाति समाज ने परंपरागत रूप से करमा तिहार का आयोजन किया गया. जहां आदिवासी जनजाति समाज ने करम पेड़ और प्रकृति पूजा की.इस दौरान समाज के लोगों ने जनजाति वेशभूषा ने मोर पंख के साथ मांदर की थाप पर पारंपरिक गीत गाते हुए उत्साह के साथ नृत्य किया.
परंपरागत रूप से मनाया गया करमा तिहार
इस बारे में राजीपाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर दयाल भगत ने कहा कि करमा परब हमारे जनजाति समाज में भाई और बहन का त्यौहार है करम पेड़ ने ही हम जनजातियों की सुरक्षा की थी, इसलिए हम अभी कुंवार के महीने में यहां जामवंतपुर करमाटांड़ में एकत्रित होकर करमा परब मना रहे हैं.
करम परब में भाई बहन उपवास करते हैं. करम कहानी सुनाया जाता है. यहां करम नृत्य हो रहा है. करम गीत गाया जा रहा है. हमारे भाई बहन यहां उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं. करम पूजा के लिए हम जौ उगाते हैं और करम फूल के साथ परंपरागत रूप से पूजा करते हैं- शंकर दयाल भगत, कार्यकारी अध्यक्ष
मांदर की थाप पर जमकर किया नृत्य
इस आयोजन के संबंध में स्थानीय युवक लरंगसाय कुजूर ने बताया कि हम लोग करमा तिहार में एकत्रित होकर प्रकृति की पूजा करते हैं. साल वृक्ष के नीचे हम अपनी देवी की पूजा करते हैं. तीन प्रकार के देवी देवता की पूजा करते हैं हमारी पूजा पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है.
हम लोग करमा परब में सूर्य देवता और प्रकृति देवी की पूजा करते हैं. हमारे जनजाति समाज के लोग एकत्रित होकर हर साल करमा तिहार मनाकर नृत्य करते हुए गीत गाते हैं- लरंगसाय कुजूर, स्थानीय युवक
बड़ी संख्या में शामिल हुए जनजाति समाज
करमा तिहार में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ कुसमी चांदो वाड्रफनगर के साथ ही जशपुर और अंबिकापुर से भी बड़ी संख्या में में जनजाति समाज के लोग शामिल हुए उन्होंने इस पूरे आयोजन की सराहना की.
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