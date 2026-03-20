ETV Bharat / state

हरियाणा में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग

बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनीः लगातार बारिश के कारण खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे किसानों को सालभर की मेहनत बर्बाद होने का डर सता रहा है. प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग की टीमों को फील्ड में उतार दिया है. अधिकारी गांव-गांव जाकर फसलों के नुकसान का आकलन कर रहे हैं. वहीं मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की धड़कनें और बढ़ गई हैं.

चरखी दादरी/भिवानी: पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है. रबी की फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जिले में लगभग 1 लाख 55 हजार एकड़ में सरसों और 1 लाख 10 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई थी, जो अब कुदरत की मार झेल रही है. तेज हवाओं के कारण पकने को तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह जमीन पर बिछ गई है, जिससे दाना काला पड़ने और पैदावार घटने की आशंका है. वहीं, सरसों की फसल झड़ने की कगार पर है.

फसलों के नुकसान का सर्वे शुरूः कृषि अधिकारी चंद्रभान श्योराण ने बताया कि "ग्राउंड स्तर पर डेटा जुटाया जा रहा है. अगले चार दिनों में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी. किसानों को हर संभव सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा."

विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दे सरकारः भिवानी में बारिश और तूफान से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. अखिल भारतीय किसान सभा ने लघु सचिवालय भिवानी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही बारिश और तेज तूफान के कारण गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान किसानों ने फसल क्षति पूर्ति पोर्टल को दोबारा खोलने, विशेष गिरदावरी करवाने और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नए नियमों को वापस लेने की मांग उठाई.

फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांगः अखिल भारतीय किसान सभा उपप्रधान कामरेड ओमप्रकाश ने कहा है कि "जिले में लगातार बारिश और तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ है. कई गांवों में पहले खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और अब रबी फसल भी प्रभावित हुई है. किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है. सरकार तुरंत गिरदावरी करवाए और फसल क्षति पोर्टल खोलकर किसानों को 60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे."

सरकार से जल्द राहत देने की मांग ः किसान सभा के अनुसार, जिले के करीब तीन दर्जन गांवों में जलभराव और खराब मौसम के चलते फसलें प्रभावित हुई हैं. सरसों की कटाई के दौरान भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल किसानों ने सरकार से जल्द राहत देने की मांग की है. अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इन मांगों पर क्या कदम उठाता है.