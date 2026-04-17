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हरियाणा की मंडियों में कुदरत और सिस्टम की मार, बारिश से भीगा हजारों क्विंटल अनाज

हरियाणा में तूफान और बारिश से गेहूं-सरसों की फसलों को नुकसान हुआ है. चरखी दादरी में मंडियों में रखा गेहूं खराब हो गया.

Farmers Problem in Haryana
बारिश ने भिगोया हजारों क्विंटल अनाज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 5:36 PM IST

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चरखी दादरी: हरियाणा के अलग-अलग अनाज मंडियों में समय पर उठान नहीं होने का खामियाजा किसानों और आढ़तियों को उठाना पड़ रहा है. शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया. तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि ने खुले में पड़े हजारों क्विंटल गेहूं और सरसों को भिगो दिया. बारिश के कारण फसल के खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान तय माना जा रहा है.

सरसों और गेहूं की बंपर आवक: रबी सीजन में इस बार चरखी दादरी सहित आसपास के खरीद केंद्रों में सरसों और गेहूं की बंपर आवक हुई है. आवक अधिक होने के चलते मंडी में जगह कम पड़ गई और अनाज सड़कों तक पहुंच गया. वहीं उठान की धीमी रफ्तार के कारण हालात और बिगड़ गए. ऐसे में खुले में पड़ा अनाज बारिश की चपेट में आ गया.

मंडियों में पड़ी गेहूं-सरसों की फसलों को नुकसान (Etv Bharat)

मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना: पिछले तीन-चार दिनों से मौसम में बदलाव बना हुआ था और मौसम विभाग ने भी बारिश की संभावना जताई थी. इसके बावजूद मंडी में न तो अनाज के उठान में तेजी लाई गई और न ही खुले में रखी फसल को सुरक्षित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए. तिरपाल आदि की व्यवस्था नहीं होने से बड़ी मात्रा में अनाज भीग गया.

मंडी अधिकारी क्या बोलेः मंडी अधिकारी संजय कुमार ने स्वीकार किया कि खराब मौसम की आशंका को देखते हुए आढ़तियों को पहले ही अनाज ढकने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद लापरवाही सामने आई है. उन्होंने कहा कि "मंडी का निरीक्षण कर संबंधित आढ़तियों को नोटिस जारी किए जाएंगे."

ये भी पढ़ें- अंबाला में दो दिन से हो रही बारिश में किसानों की गेहूं की फसल भीगी, मंडी प्रशासन की बड़ी लाहपरवाही आई सामने

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हरियाणा में बारिश
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QUINTALS OF GRAIN SOAKED
हजारों क्विंटल अनाज भीगा
FARMERS PROBLEM IN HARYANA

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