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देवघर की गुप्त गंगा! प्राकृतिक जलस्रोत का उद्गम स्थल आज भी बना हुआ है रहस्य, यहां सालोंभर निकलता है पानी

त्रिकुट पहाड़ स्थित प्राकृतिक जलस्रोत. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:झारखंड प्राकृतिक संपदाओं और धरोहरों से समृद्ध राज्य है. यहां पहाड़, पर्वत और घने जंगलों के बीच कई ऐसे प्राकृतिक जलस्रोत मौजूद हैं, जिनका स्थानीय लोग वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं. इन प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना आज बेहद जरूरी हो गया है.

त्रिकुट पर्वत पर चट्टानों के बीच से निकलता है पानी