देवघर की गुप्त गंगा! प्राकृतिक जलस्रोत का उद्गम स्थल आज भी बना हुआ है रहस्य, यहां सालोंभर निकलता है पानी
देवघर में ऐसे प्राकृतिक जलस्रोत हैं, जो आज भी रहस्यमय बने हुए हैं. उनमें से एक है त्रिकुट पर्वत की जलधारा. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 22, 2026 at 7:07 PM IST
देवघर:झारखंड प्राकृतिक संपदाओं और धरोहरों से समृद्ध राज्य है. यहां पहाड़, पर्वत और घने जंगलों के बीच कई ऐसे प्राकृतिक जलस्रोत मौजूद हैं, जिनका स्थानीय लोग वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं. इन प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना आज बेहद जरूरी हो गया है.
त्रिकुट पर्वत पर चट्टानों के बीच से निकलता है पानी
देवघर जिले में भी कई ऐसे पहाड़ और जंगल हैं, जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण हैं. इन्हीं में से एक है त्रिकुट पहाड़, जहां पहाड़ों और पत्थरों के बीच से निकलने वाली एक रहस्यमय जलधारा स्थानीय लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस जलधारा को स्थानीय लोग 'गुप्त गंगा' कहते हैं.
पानी पीने से बीमारियों से राहत मिलने की मान्यता
मान्यता है कि इस झरने का पानी पीने से पेट से जुड़ी छोटी-मोटी बीमारियों में राहत मिलती है. यही वजह है कि आसपास के गांव के लोग इस पानी का नियमित उपयोग करते हैं. इतना ही नहीं, त्रिकुट पहाड़ घूमने आने वाले सैलानी भी इस पानी को बड़े शौक से पीते हैं और बोतलों व बर्तनों में भरकर अपने घर ले जाते हैं.
अब तक पानी के स्रोत का नहीं चल सका पता
इस जलधारा की सबसे खास बात यह है कि आज तक इसके वास्तविक स्रोत का पता नहीं चल पाया है. इसके उद्गम स्थल का पता अब तक नहीं चल पाया है. सिर्फ पत्थरों के बीच से पानी निकलता दिखाई देता है. हालांकि यह पानी कहां से आता है और इसका वास्तविक स्रोत क्या है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है.
क्या कहते हैं स्थानीय और पुजारी
त्रिकुट पहाड़ के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इसी जलस्रोत का पानी पीते आ रहे हैं. उनका मानना है कि इस पानी के सेवन से उन्हें पेट संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है. वहीं, त्रिकुट पहाड़ स्थित मंदिर के पुजारी संजय पंडा बताते हैं कि इस जलधारा का पानी कहां से आता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. पत्थरों के बीच से सालोंभर लगातार पानी निकलता रहता है. उनका मानना है कि पहाड़ों में मौजूद पत्थरों और विभिन्न पौधों के बीच से होकर पानी आने से इसमें औषधीय गुण भी हैं.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए कई बार टीमें भी पहुंच चुकी हैं. हालांकि, लोगों के बीच इस जलस्रोत को लेकर आज भी विशेष विश्वास बना हुआ है. दूर-दराज से त्रिकुट पहाड़ घूमने आने वाले लोग भी इस पानी का सेवन करते हैं.
पर्यटन विभाग करेगा जलस्रोतों का संरक्षण
इधर, ऐसे प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर पर्यटन विभाग ने भी पहल शुरू की है. जिले के पर्यटन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर पत्राचार किया गया है. इसके तहत देवघर के त्रिकुट पहाड़ और हाथी पहाड़ में मौजूद जलस्रोत को संरक्षित करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि पहाड़ों और जंगलों के बीच से निकलने वाले ऐसे जलस्रोतों के पानी की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पर्यटन विभाग इनके संरक्षण की दिशा में कदम उठा रहा है.
गौरतलब है कि त्रिकुट पहाड़ की यह प्राकृतिक जलधारा आज भी लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है. पत्थरों के बीच से सालोंभर निकलने वाले इस पानी का वास्तविक उद्गम स्थल अब भी रहस्य बना हुआ है. स्थानीय लोग आस्था और विश्वास के साथ इस पानी का सेवन कर रहे हैं. अब देखना होगा कि पर्यटन विभाग की पहल के बाद इस प्राकृतिक धरोहर को किस तरह संरक्षित किया जाता है.
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