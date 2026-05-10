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नेचुरोपैथी और योग से डायबिटीज कंट्रोल , बदलती लाइफ स्टाइल में कितना कारगर है यह तरीका

बदलती लाइफस्टाइल के बीच बढ़ते मधुमेह के मामलों में नेचुरोपैथी किस तरह से कारगर है, जानिए एक्सपर्ट से.

योग से डायबिटीज कंट्रोल
योग से डायबिटीज कंट्रोल (फोटो ईटीवी भरात जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 10:04 AM IST

5 Min Read
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जयपुर : बदलती जीवनशैली, अनियमित खान-पान और बढ़ते तनाव के कारण आज मधुमेह यानी डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है. शहरी क्षेत्रों में तो यह बीमारी तेजी से फैल रही है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी इसके मामले बढ़ने लगे हैं. ऐसे में लोग दवाइयों के साथ-साथ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर भी रुख कर रहे हैं. इन्हीं में से एक है नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे अब डायबिटीज कंट्रोल करने का प्रभावी तरीका माना जा रहा है.

जयपुर में योग शिक्षक प्रियांशु जैन पिछले 9 सालों से योग और नेचुरोपैथी का अभ्यास कर रहे हैं. उनका कहना है कि नेचुरोपैथी सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है, जो शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने पर जोर देती है. इस पद्धति में दवाइयों की बजाय थेरेपी, खान-पान और नियमित अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है.

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योग शिक्षक प्रियांशु जैन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

क्या है नेचुरोपैथी और कैसे करती है काम ? : नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत है कि शरीर में स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है, जिसे सही तरीके से सक्रिय किया जाए तो कई बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है. यह पद्धति शरीर को डिटॉक्स करने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने पर काम करती है. इसमें मिट्टी, पानी, हवा और धूप जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है.

प्रियांशु जैन के अनुसार, नेचुरोपैथी शरीर के अंदर जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करना आसान हो जाता है. यह इलाज धीरे-धीरे असर करता है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है. इसलिए इसे एक सतत प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें धैर्य और नियमितता बेहद जरूरी है.

योगासन के फायदे
योगासन के फायदे (फोटो ईटीवी भारत GFX)

फूड थेरेपी: डायबिटीज कंट्रोल की कुंजी : नेचुरोपैथी में फूड थेरेपी की अहम भूमिका होती है. यह सिर्फ डाइट प्लान नहीं, बल्कि एक नियंत्रित और संतुलित आहार प्रणाली है. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसमें विशेष रूप से ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करें.

फूड थेरेपी के तहत रिच फाइबर युक्त आहार, कच्ची सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और अंकुरित अनाज को प्रमुखता दी जाती है. यह आहार पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण की गति को धीमा करता है. इसके विपरीत प्रोसेस्ड शुगर, जंक फूड और अत्यधिक तले-भुने खाद्य पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाने की सलाह दी जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सही तरीके से फूड थेरेपी अपनाई जाए तो न सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि कई मामलों में दवाइयों की जरूरत भी कम हो सकती है.

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योग डायबिटीज नियंत्रण का प्रभावी विकल्प
योग डायबिटीज नियंत्रण का प्रभावी विकल्प (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

योग और प्राणायाम की भूमिका : डायबिटीज नियंत्रण में योग और प्राणायाम का भी महत्वपूर्ण योगदान माना गया है. योग शरीर के विभिन्न अंगों को सक्रिय करता है, जिससे हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है और पैंक्रियाज की कार्यक्षमता में सुधार आता है. प्रियांशु जैन के अनुसार कुछ विशेष योगासन और प्राणायाम डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद हैं:

डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद योगासन :-

  • मंडूकासन
  • पवनमुक्तासन
  • भुजंगासन
  • अनुलोम-विलोम प्राणायाम
  • कपालभाति प्राणायाम
  • सूर्य नमस्कार

इन आसनों का नियमित अभ्यास करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, वजन नियंत्रित रहता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है. खासतौर पर सूर्य नमस्कार को संपूर्ण व्यायाम माना जाता है, जो शरीर के सभी अंगों को सक्रिय करता है और मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है.

तनाव और डायबिटीज का संबंध : विशेषज्ञ मानते हैं कि तनाव भी डायबिटीज का एक बड़ा कारण है. योग और ध्यान के जरिए मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. नियमित प्राणायाम से मन शांत होता है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है.

​नेचुरोपैथी: शरीर की अपनी हीलिंग पावर
​नेचुरोपैथी: शरीर की अपनी हीलिंग पावर (फोटो ईटीव भारत GFX)

क्यों जरूरी है नियमितता और अनुशासन ? : नेचुरोपैथी और योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नियमितता. यह कोई त्वरित इलाज नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे असर करने वाली प्रक्रिया है. इसलिए इसमें निरंतर अभ्यास, अनुशासन और सही जीवनशैली अपनाना जरूरी होता है. अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन तक ही इस पद्धति को अपनाता है और फिर छोड़ देता है, तो उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता. लेकिन जो लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, उनके लिए यह लंबे समय तक फायदेमंद साबित होती है.

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डायबिटीज का प्राकृतिक समाधान
डायबिटीज का प्राकृतिक समाधान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

क्या पूरी तरह खत्म हो सकती है डायबिटीज ? : इस सवाल पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रोहित गुप्ता का मानना है कि डायबिटीज को पूरी तरह खत्म करना हर मामले में संभव नहीं होता, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है. नेचुरोपैथी, योग और संतुलित आहार के संयोजन से ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर बनाए रखा जा सकता है और दवाइयों पर निर्भरता कम की जा सकती है.

नेचुरोपैथी और योग से बदलें अपनी सेहत की तस्वीर
नेचुरोपैथी और योग से बदलें अपनी सेहत की तस्वीर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

बढ़ते डायबिटीज के मामलों के बीच नेचुरोपैथी और योग एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है. यह न सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव भी लाते हैं. हालांकि किसी भी नई चिकित्सा पद्धति को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास के साथ नेचुरोपैथी और योग डायबिटीज नियंत्रण में एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं.

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