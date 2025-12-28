तापा पहाड़ी का नेचुरल पार्क, यहां डेवलप हो रहा है सनसेट पॉइंट, पहुंचने लगे हैं बड़ी संख्या में पर्यटक

तापा पहाड़ी का नेचुरल पार्क, यहां डेवलप हो रहा है सनसेट पॉइंट, पहुंचने लगे हैं बड़ी संख्या में पर्यटक
लातेहार के तापा पहाड़ी पर नेचुरल पार्क बनाया जा रहा है. जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है.
Published : December 28, 2025 at 5:47 PM IST
लातेहार: जिला मुख्यालय के तापा पहाड़ी की तलहटी में बन रहा नेचुरल पार्क अभी से ही पर्यटकों को भाने लगा है. तापा पहाड़ी को संरक्षित करने के साथ-साथ जिला मुख्यालय के बगल में एक बड़ा पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना के तहत बनाए जा रहे इस पार्क में अभी से ही पर्यटकों की भीड़ लगने लगी है. पहाड़ी के ऊपर सनसेट व्यू प्वाइंट को भी डेवलप किया जा रहा है. जहां से नेतरहाट की तरह सनसेट का नजारा देखा जा सकेगा.
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय में एक भी ऐसा स्थान नहीं था, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूमने जा सके. हालांकि, लगभग 5 वर्ष पहले लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा जिला मुख्यालय के बगल में स्थित ललमटिया डैम को पार्क के रूप में विकसित किया गया था, जिससे लातेहार जिला मुख्यालय में पर्यटन स्थल की कमी काफी हद तक दूर हो गई थी. लेकिन बाद में प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता के कारण ललमटिया डैम का पार्क बदहाल हो गया.
इस स्थिति में लोगों को घूमने के लिए बेतला अथवा नेतरहाट जैसे स्थानों पर जाना पड़ता है. जिला मुख्यालय की इस कमी को दूर करने के लिए वन विभाग द्वारा एक योजना तैयार की गई और तापा पहाड़ी के इलाके को नेचुरल पार्क के रूप में डेवलप किया जाने लगा. यहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा वाटर सोर्स को भी डेवलप किया जा रहा है.
निर्माणाधीन पार्क में ही लगने लगी पर्यटकों की भीड़
इधर, पहाड़ी के एरिया को नेचुरल पार्क के रूप में डेवलप किए जाने की प्रक्रिया अभी जारी ही है, इसके बावजूद यहां पर्यटकों की भारी भीड़ लगने लगी है. प्रत्येक दिन यहां सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं और नेचुरल पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं. पर्यटक हिमांशु कुमार ने बताया कि तापा पहाड़ी का यह पार्क वाकई काफी आकर्षक है. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला मुख्यालय में पर्यटन स्थल नहीं होने के कारण यहां के लोगों को काफी परेशानी होती थी. परंतु यह पार्क बन जाने के बाद अब पर्यटन स्थल की कमी भी दूर हो गई है. लोग अब तापा पहाड़ी की चोटी से सनसेट का आकर्षक नजारा भी देख सकेंगे.
वहीं बिट्टू उरांव ने कहा कि पहाड़ी के इलाके को पार्क के रूप में डेवलप किए जाने से लातेहार जिले में जो पर्यटन स्थल की कमी थी, वह खत्म हो गई. पर्यटक और युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव साजन कुमार ने कहा कि पहाड़ी के इलाके को पार्क के रूप में डेवलप करना काफी अच्छा प्लान है. यह इलाका अब बड़ा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा.
पहाड़ी को संरक्षित करने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पार्क
इधर, इस संबंध में लातेहार डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ी को नेचुरल पार्क के रूप में डेवलप करने के पीछे जहां इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, वहीं इससे पहाड़ी को सुरक्षित भी किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पहाड़ी के चारों ओर घेराबंदी भी कर दी गई है, ताकि पेड़ों की कटाई पूरी रुक सके. इसके अलावा पूरे इलाके को प्राकृतिक रूप से ही डेवलप किया जा रहा है, ताकि यह अपने वास्तविक रूप में विकसित हो सके.
यह भी पढ़ें:
लोगों का मन मोह रहा लोहरदगा का धरधरिया जलप्रपात, नए साल पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे पर्यटक
संसद में उठेगा मलूटी गांव के मंदिरों को मुद्दा, कराया जाएगा जीर्णोद्धार
नेतरहाट में पर्यटक उठा सकेंगे अब जंगल सफारी का लुत्फ, पर्यटन मंत्री ने किया शुभारंभ