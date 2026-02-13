ETV Bharat / state

SPECAIL : जयपुर के सुरेंद्र अवाना ने पेश की 'प्राकृतिक खेती' की मिसाल, जानें कैसे बदल रही है किसानों की किस्मत

प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से प्राकृतिक खेती के तौर-तरीके अन्य किसान भी सीख रहे हैं.

पोषण वाटिका में नवाचार
पोषण वाटिका में नवाचार (फोटो ईटीवी भारत gfx)
जयपुर : देशभर में इन दिनों प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से सरकारों की रीति-नीति काम कर रही है. देश के प्रतिष्ठित कृषि पुरस्कारों से सम्मानित प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना ने 'प्राकृतिक खेती' को अपनी जीवनशैली बना लिया है। उनका मानना है कि अगर हमें अकाल मौतों और बीमारियों से बचना है, तो अपनी थाली की शुद्धता पर वापस लौटना होगा. इस दिशा में जयपुर जिले के बिचून इलाके में खेती कर रहे प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि देशभर में खान-पान की वजह से बढ़ रही बीमारियों के कारण अकाल मौतों के बाद फूड सेक्टर पर सभी का फोकस है, लिहाजा थाली की शुद्धता के जरिए सेहत को बेहतर बनाने के लिहाज से अब खेती में नवाचार किए जा रहे हैं. सुरेंद्र अवाना कहते हैं कि इस नवाचार को प्राकृतिक खेती मिशन नाम दिया गया है.

इस तरह से हो रहा है काम : ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए सुरेंद्र अवाना कहते हैं कि सरकार एक पंचायत के स्तर पर 125 किसानों का क्लस्टर बना रही है. उनके क्षेत्र में तैयार समूह पोषण वाटिका के नाम से हो रही खेती वाली जगह पर प्रशिक्षण ले रहा है. इसके लिए सरकार एक किसान को चार हजार रुपए की सहायता देती है. जिसकी मदद से जरूरी सामान लेने के बाद किसान देशी गाय के गोबर से तैयार खाद और गोमूत्र से तैयार कीटनाशक और फंगीसाइड तैयार करता है, जिनका फसल को पोषित और संरक्षित करने में इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए किसानों को समूह के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है. इसके बाद कृषि महकमे की ओर से गठित की गई कमेटी मौके का जायजा लेकर जैविक के साथ-साथ प्राकृतिक खेती को सर्टिफाइड करती है और इसके बाद किसान के नये सफर की शुरुआत होती है.

सुरेंद्र अवाना से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

सुरेंद्र अवाना ने कहा कि प्रायोगिक रूप से जोड़े गए किसानों के समूह में सरकार एक परिवार की जरूरत के मुताबिक प्राकृतिक खेती करने की सलाह देती है. जिसमें प्रशिक्षण के दौरान 5 से 6 सदस्यों वाले परिवार की जरूरत के मुताबिक अनाज , दलहन , तेल वाली फसल , सलाद और सब्जी करने की सीख दी जाती है. ताकी किसान प्राकृतिक खेती के मुताबिक खुद के मिजाज को तैयार कर सकें और अपने खेत की मिट्टी के साथ-साथ परिवार की सेहत को सुधारने की दिशा में भी काम कर सकें. इसके लिए खेत के क्षेत्रफल का एक एकड़ ( पक्की बीघा ) क्षेत्र काम में लिया जाता है. इसके बाद अगले साल किसान मर्जी के मुताबिक क्षेत्र को बढ़ा सकता है और अपनी नेचुरल फार्मिंग की मार्केटिंग के जरिए आय में इजाफा कर सकता है.

बदल रही है किसानों की किस्मत
बदल रही है किसानों की किस्मत (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अपनी पोषण वाटिका में तैयार की जा रही उपज को लेकर उन्होंने बताया कि इस बार पोषण वाटिका वाले इस क्षेत्र में उन्होंने अनाज के लिए गेहूं और जौ की पौध लगाई है, तो वहीं तेल के लिए सरसों बोई है. इसके अलावा सब्जी और मसाले भी लगाए हैं. इसके साथ-साथ पोषण वाटिका में लगाए गए पेड़ों में दो मोरींगा , एक नीम , दो आंवला के पेड़ साथ ही थोड़ी मात्रा में ग्वारपाठा ( एलोवेरा ) भी लगाया गया है. जो आयुर्वेद के मुताबिक मानव स्वास्थ्य के लिए औषधि और खेत के लिए खाद का विकल्प है. वे बताते हैं कि इस उपज से निकलने वाला चारा मवेशियों के लिए पूर्णत जैविक रूप में मुहैया हो. ताकी पशुधन से मिलने वाला डेयरी उत्पाद भी ऑर्गेनिक हो.

खेती का नवाचार
खेती का नवाचार (फोटो ईटीवी भारत GFX)

यह होती है सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया : अवाना बताते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेट के लिए पहले किसान को जयपुर में कृषि विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन ताजा प्रयोग में किसान के खेत तक खुद अधिकारी पहुंचकर यह सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं. यह डेयरी , फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग-अलग होता है . जहां इसका चार्ज सालाना एक मुश्त खेती के लिए 2350 , डेयरी और खाद के लिए 5000 रुपए तय किया गया है . उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया अब किसान के खेत पर ही सिमट गई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगे सर्टिफिकेट देने की इस प्रक्रिया को किसान हित में नि:शुल्क भी किया जा सकता है.

प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना
प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

खेती के तौर-तरीके
खेती के तौर-तरीके के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

मामूली सा फर्क है जैविक और प्राकृतिक खेती में : प्रोग्रेसिव फार्मर सुरेंद्र अवाना बताते हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच मामूली सा फर्क होता है. जहां जैविक खेती के लिए जरूरी ऑर्गेनिक सीड , पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर किसान तय मानक वाले किसी भी वेंडर से हासिल कर सकते हैं. वहीं खेती ट्रैक्टर की मदद से भी की जा सकती है. जबकि नेचुरल फार्मिंग से जुड़े काश्तकार को प्राकृतिक रूप से खेत पर उपलब्ध संसाधन इस्तेमाल करने होते हैं, ताकी किसान को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके. इसमें किसान अपनी ही उपज से प्राप्त बीज का उपयोग करता है. फसल के लिए खाद और कीटनाशक खेत में ही तैयार करता है. पशुओं का चारा खेत पर ही लगाया जाता है , साथ ही खेती के लिए बैल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल होता है. अपने पिछले बजट से राजस्थान सरकार ने ऐसे किसानों को प्रति जोड़ी बैल सालाना तीस हजार रुपए की मदद देने का फैसला किया था .

पोषण वाटिका में नवाचार
पोषण वाटिका में नवाचार (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

प्राकृतिक खेती के लिए किसान की जमीन पर ही फार्म पौंड का पानी काम में लिया जाता है , तो सोलर बिजली का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह से खेती के लिए जरूरी हर सामान किसान के खेत पर ही उपलब्ध होता है. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती करने से जमीन की सेहत में सुधार होता है और किसान आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ उसकी लागत भी कम होती है. उन्होंने बताया कि जोबनेर क्षेत्र के इस क्लस्टर में जोड़े गए किसानों में से कई ऐसे भी हैं, जिनके पास स्वयं के विकल्प मौजूद नहीं है. लिहाजा समूह तैयार करते समय ऐसे किसानों को भी जोड़ा जा रहा है , जो दूसरों की भी मदद कर सकें. अवाना बताते हैं कि ऐसे किसानों को सरकार की ओर से खाद और कीटनाशक संयंत्र लगाकर अन्य किसानों को देने के लिए पचास हजार रुपए तक की सहायता भी दे रही है. फिलहाल जयपुर जिले में इस तरह के चार सेंटर तैयार किए गए हैं.

प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना गढ़ रहे हैं आयाम
प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना गढ़ रहे हैं आयाम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

'प्राकृतिक खेती' को बनाया जीवनशैली
'प्राकृतिक खेती' को बनाया जीवनशैली (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इस कारण खास है सुरेंद्र अवाना का नाम : प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को प्राकृतिक और एकीकृत खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं. उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से फेलो फार्मर अवॉर्ड 2023, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जगजीवनराम अभिनव किसान पुरस्कार और इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2021 और राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जा चुका है. इसके अलावा केंद्रीय भेड़-ऊन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान , राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जैसी संस्थाओं ने भी उनके कार्यों को सराहा है. राज्य स्तर पर भी उन्हें कई बार सम्मान मिला है, जिनमें राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय पशुपालक प्रथम पुरस्कार 2023 और जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय सम्मान शामिल हैं. इससे जाहिर है कि अवाना ने खेती, पशुपालन और जैविक नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है.

किसानों को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण
किसानों को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

