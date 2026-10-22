प्राकृतिक मक्की बेचने का मौका, 50 रुपये किलो मिलेगा दाम, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
कृषि विभाग ने इस बार 125 क्विंटल प्राकृतिक मक्की खरीद का लक्ष्य तय किया है. इससे किसानों को काफी फायदा होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 4:28 PM IST
हमीरपुर: प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही किसानों से प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है. इस बार सरकार ने मक्की का खरीद मूल्य बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो तय किया है. हालांकि, इस कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को मक्की की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा. अधिक नमी वाली या निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली मक्की की खरीद नहीं की जाएगी.
खरीद से पहले मक्की को अच्छी तरह सुखाना जरूरी
किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मक्की को अच्छी तरह सुखाकर और साफ-सुथरा करके तैयार रखें. खरीद प्रक्रिया के दौरान हिमाचल सरकार की ओर से स्थापित प्रयोगशाला में मक्की की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. यदि फसल में नमी अधिक हुई या वह तय मानकों पर खरी नहीं उतरी, तो उसे खरीद में शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसे में किसानों को खरीद शुरू होने से पहले ही फसल तैयार करने पर ध्यान देना होगा, ताकि बाद में परेशानी न हो.
पिछले सीजन में 57 किसानों से खरीदी गई थी मक्की
पिछले खरीद सीजन में कृषि विभाग ने हमीरपुर में 57 किसानों से करीब 48.5 क्विंटल प्राकृतिक मक्की खरीदी थी. इसके बदले किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लगभग 2 लाख 3 हजार रुपये जमा करवाए गए थे. इस बार विभाग ने खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 125 क्विंटल कर दिया है. साथ ही, करीब 600 किसानों को इस प्रक्रिया से जोड़ने की योजना है.
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है उद्देश्य
कृषि विभाग के अनुसार, प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की सरकारी खरीद का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना है. सरकार की ओर से 50 रुपये प्रति किलो का खरीद मूल्य तय किए जाने से किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिलने की उम्मीद है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की भागीदारी के साथ-साथ गुणवत्ता संबंधी नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा.
कृषि विभाग ने किसानों से की अपील
हमीरपुर कृषि विभाग के आत्मा परियोजना अधिकारी राकेश कुमार ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से अपील की है कि वे मक्की को अच्छी तरह सुखाकर रखें और गुणवत्ता मानकों का ध्यान रखें. उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में जांच के बाद निर्धारित मानकों पर खरी उतरने वाली मक्की ही तय सरकारी मूल्य पर खरीदी जाएगी. इसलिए किसानों को खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपनी फसल तैयार रखनी चाहिए.
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