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प्राकृतिक मक्की बेचने का मौका, 50 रुपये किलो मिलेगा दाम, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

मक्की किसानों के लिए खुशखबरी ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही किसानों से प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है. इस बार सरकार ने मक्की का खरीद मूल्य बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलो तय किया है. हालांकि, इस कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को मक्की की गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा. अधिक नमी वाली या निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली मक्की की खरीद नहीं की जाएगी.

खरीद से पहले मक्की को अच्छी तरह सुखाना जरूरी