खेत बने छात्रों की पाठशाला, किताबों में पढ़ी खेती को अब सीधे खेतों में जाकर समझ रहे छात्र
फील्ड एक्सपोजर के दौरान विद्यार्थियों को स्थानीय और पारंपरिक बीजों में मौजूद विशेष गुणों के बारे में भी बताया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:07 PM IST
करसोग: प्राकृतिक खेती अब सिर्फ किसानों के खेतों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि स्कूली छात्रों के लिए भी यह सीखने और समझने का एक व्यावहारिक माध्यम बन रही है. मंडी जिले के करसोग में कृषि विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब किताबों में पढ़ाई जाने वाली खेती को खेत में जाकर देखने और समझने का मौका मिल रहा है. यहां किसानों के खेत छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्राकृतिक खेती की पाठशाला बन रहे हैं. इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माहूंनाग के कृषि विषय के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक खेती पर फील्ड एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया.
फील्ड एक्सपोजर के दौरान विद्यार्थियों ने खेत में पहुंचकर प्राकृतिक खेती से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को करीब से देखा. छात्रों ने समझा कि खेती में केवल अच्छी फसल लेना ही जरूरी नहीं है, बल्कि मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. उन्हें बताया गया कि स्वस्थ मिट्टी अच्छी फसल का आधार है और इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से भी जुड़ता है.
प्राकृतिक खेती सिर्फ रासायनिक खाद से दूरी नहीं
प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर सोम गौतम ने विद्यार्थियों को बताया कि प्राकृतिक खेती का मतलब केवल रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल न करना नहीं है. इसके पीछे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जैव विविधता को सुरक्षित रखने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की सोच भी शामिल है. उन्होंने छात्रों को प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग जैविक घटकों और उनके महत्व के बारे में जानकारी दी.
देसी बीजों से शुरू हुई खेती की नई समझ
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बीज संरक्षण की अहमियत भी समझाई गई. सोम गौतम ने बताया कि अनाज का इस्तेमाल मुख्य रूप से भोजन के लिए किया जाता है, जबकि गुणवत्तापूर्ण बीज अगली फसल की नींव तैयार करता है. छात्रों को देसी बीजों की पहचान, सही बीज का चयन, उसे तैयार करने की प्रक्रिया और सुरक्षित तरीके से भंडारण के बारे में जानकारी दी गई.
स्थानीय बीजों की अपनी खासियत
विद्यार्थियों को स्थानीय और पारंपरिक बीजों में मौजूद विशेष गुणों के बारे में भी बताया गया. साथ ही यह समझाया गया कि स्थानीय परिस्थितियों, मिट्टी और जलवायु के अनुसार इन बीजों की अपनी उपयोगिता होती है. छात्रों ने जाना कि देसी और पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रखना केवल मौजूदा फसल के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती के विकल्पों को बचाए रखने का भी महत्वपूर्ण तरीका है.
खेत में अलग-अलग किस्मों से समझा फसल चयन
फील्ड एक्सपोजर के दौरान पार्टिसिपेट वैरायटी सिलेक्शन कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को फसलों की अलग-अलग किस्मों को खेत में प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला. इससे छात्रों ने फसल चयन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझा. उन्हें बताया गया कि किसान किसी फसल या बीज की किस्म का चुनाव करते समय स्थानीय जलवायु, मिट्टी और दूसरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं.
किसानों के खेत बने छात्रों की प्रयोगशाला
इस फील्ड एक्सपोजर को सफल बनाने में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे प्रगतिशील किसान उमावती और बुद्धि सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. उनके खेत में विद्यार्थियों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न गतिविधियों को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला. खेत में प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए छात्रों ने खेती को केवल फसल उत्पादन के रूप में नहीं, बल्कि मिट्टी, बीज, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी प्रक्रिया के रूप में समझा.
फील्ड विजिट के दौरान विद्यार्थियों के साथ प्राकृतिक खेती के भविष्य और बदलते समय में इसकी जरूरत को लेकर भी चर्चा की गई. छात्रों ने समझा कि मिट्टी की सेहत खराब होने का असर खेती पर पड़ता है, जबकि स्वस्थ मिट्टी बेहतर फसल उत्पादन में मदद करती है. इसी वजह से प्राकृतिक खेती में मिट्टी की गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को खास महत्व दिया जाता है.
युवाओं को खेती से जोड़ने की पहल
करसोग में आयोजित यह फील्ड एक्सपोजर छात्रों के लिए किताबों में पढ़ी जानकारी को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने का अवसर बना. खेत में जाकर विद्यार्थियों ने बीज, मिट्टी, फसल और पर्यावरण के बीच संबंध को करीब से समझा. इस तरह की पहल युवाओं को खेती की वास्तविक चुनौतियों और संभावनाओं से जोड़ने के साथ कृषि शिक्षा को अधिक व्यावहारिक बनाने में भी मदद कर सकती है.
करसोग के खेतों में छात्रों को मिली यह सीख केवल एक दिन के फील्ड विजिट तक सीमित नहीं है. देसी बीजों के संरक्षण, मिट्टी की सेहत, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और बेहतर फसल चयन जैसी जानकारी छात्रों को खेती के व्यापक नजरिए से परिचित कराती है. किताबों से निकलकर खेत तक पहुंची यह पढ़ाई आने वाले समय में युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में एक उपयोगी पहल साबित हो सकती है.
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