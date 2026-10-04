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खेत बने छात्रों की पाठशाला, किताबों में पढ़ी खेती को अब सीधे खेतों में जाकर समझ रहे छात्र

किसानों के खेत बने छात्रों की पाठशाला ( @Govt-School-Mahunnag )

करसोग: प्राकृतिक खेती अब सिर्फ किसानों के खेतों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि स्कूली छात्रों के लिए भी यह सीखने और समझने का एक व्यावहारिक माध्यम बन रही है. मंडी जिले के करसोग में कृषि विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब किताबों में पढ़ाई जाने वाली खेती को खेत में जाकर देखने और समझने का मौका मिल रहा है. यहां किसानों के खेत छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्राकृतिक खेती की पाठशाला बन रहे हैं. इसी कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माहूंनाग के कृषि विषय के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक खेती पर फील्ड एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया.