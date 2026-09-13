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लखीमपुर खीरी में घरों को जमींदोज कर रहा प्राकृतिक प्रकोप; शारदा नदी के कटान ने छीना आशियाना

शारदा के कटान ने छीना आवास... लखीमपुर में महिलाएं रोते हुए बचा रहीं घर का सामान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

घर को खुद तोड़ रहें लोग: सबसे दर्दनाक तस्वीर उन घरों की है जिन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ चुके ग्रामीण खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं. जिन दीवारों को खून-पसीने की कमाई से बनाया गया, जिन आंगनों में बच्चों ने बचपन बिताया, जहां बेटियों की शादियां हुईं और नाती-पोते खेले, आज उन्हीं दीवारों पर लोहे के हथौड़े चल रहे हैं. कोई मलबे से दरवाजे निकाल रहा है तो कोई छप्पर, लकड़ी और घरेलू सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है.

शारदा नदी का कटान अब रूरा सुल्तानपुर गांव के मुहाने तक पहुंच चुका है. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है. कुछ दिन पहले नदी गांव के बीरबाबा स्थान से करीब 50 मीटर दूर थी और करीब 35 एकड़ जमीन नदी में समा चुकी थी. अब गांव में करीब 86 घरों और लगभग 400 लोगों पर संकट मंडरा रहा है. करीब 80 परिवार पलायन के लिए मजबूर बताए हैं. कई परिवार रिश्तेदारों के यहां जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग तटबंध या ऊंचे स्थानों पर खुले आसमान के नीची अपने सामान के साथ डेरा डालने को मजबूर हैं.

करीब 40 गांव बाढ़ से प्रभावित: बता दें कि पहले प्रशासनिक आंकड़ों में 34 गांव बाढ़ से प्रभावित दर्ज किए गए जो बढ़ कर अब करीब 40 हो गए हैं. लेकिन इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह तस्वीर गोला तहसील के रूरा सुल्तानपुर गांव की है. रूरा सुल्तानपुर में घर बचाने की उम्मीद खत्म हो चुकी है.

इन सबके बीच, गोला तहसील का रूरा सुल्तानपुर गांव एक ऐसी जगह बन चुका है, जहां हर घर की दीवारें अब टूटने को हैं और उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं. यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है, जिनकी जिंदगी इस प्राकृतिक तबाही ने बुरी तरह बदल दी है. आइए, इसके पीछे छुपी हकीकत को समझें और जानें कैसे ये लोग अपनी आजीविका, अपने घरों और सपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

लखीमपुर खीरी: हर साल की तरह इस बार भी मूसलाधार बारिश लखीमपुर खीरी की धरती पर कहर बरपा रही. मैदानों और पहाड़ियों दोनों जगह से हो रही लगातार बारिश ने नदियों को रौद्र रूप में बदल दिया है, जिससे जिले के पांच तहसील क्षेत्रों में बाढ़ और कटान की भयावह स्थिति पैदा हो गई है. शारदा, घाघरा, मोहाना और सुहेली जैसी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से हजारों परिवारों का जीवन संकट में फंस गया है.

ये कोई कहानी नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी के गोला तहसील क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर गांव की दर्दनाक तस्वीर है, जहां शारदा नदी का कटान अब लोगों के घरों के मुहाने तक पहुंच चुका है. नदी शांत थी तो जिंदगी चल रही थी, लेकिन शारदा के रौद्र रूप ने ग्रामीणों को ऐसा दर्द दिया है, जिसका अंदाजा सिर्फ आंकड़ों से नहीं लगाया जा सकता. कोई महिला चारपाई उठा रही है... कोई बर्तन समेट रही है... कोई बच्चों के कपड़े गठरी में बांध रही है...तो कोई उस घर की आखिरी निशानी के तौर पर दरवाजा और छप्पर बचाने में जुटी है.

शारदा नदी को निहारते ग्रामीण. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रेमा देवी की आंखों से छलका दर्द: बुजुर्ग प्रेमा देवी अपने टूटते घर को देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं. रुंधे गले से वह बताती हैं कि उनके 5 बच्चों की शादी इसी घर से हुई. नाती-पोते इसी आंगन में खेले. जिस घर में पूरा परिवार पीढ़ियों तक रहा, आज उसी घर को उनकी आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है. हथौड़े की हर चोट जैसे सिर्फ दीवार नहीं तोड़ रही... बल्कि एक परिवार की यादें, उम्मीदें और पूरी जिंदगी तोड़ रही है. प्रेमा देवी के लिए ये सिर्फ मिट्टी और ईंट का मकान नहीं है. ये उनका घर था... उनकी पहचान थी... उनका पूरा संसार था.

घरों को अपने हाथों से तोड़ते लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

रुक्मणी देवी की कहानी भी कुछ अलग नहीं है. पति ने मेहनत-मजदूरी कर घर बनाया था. परिवार के पास खेत था, लेकिन शारदा नदी पहले ही उसे निगल चुकी है. अब नदी की नजर घर पर है. अधिकारियों ने घर खाली करने का निर्देश दिया तो परिवार ने सामान समेटना शुरू कर दिया. रुक्मणी देवी के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आज रात कहां सोएंगे? सवाल ये है कि कल कहां रहेंगे? खेत नहीं रहा..घर नहीं रहेगा...तो परिवार की जिंदगी कैसे चलेगी? उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहीं महिलाएं कटान बढ़ता देख परिवारों ने पलायन शुरू कर दिया है. महिलाएं बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं. किसी मां की गोद में बच्चा है तो दूसरे हाथ में घर का जरूरी सामान, किसी महिला के सिर पर गठरी है तो पीछे चलते बच्चे बार-बार मुड़कर अपना घर देख रहे हैं.



करोड़ों की परियोजना फिर क्यों डूब रहा गांव? रूरा सुल्तानपुर से कुछ दूरी पर बझेड़ा क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने करीब ₹5.35 करोड़ की लागत से कटानरोधी परियोजना पर काम किया. परियोजना का उद्देश्य करीब 5,950 लोगों और 45.73 हेक्टेयर कृषि भूमि को कटान से सुरक्षा देना बताया गया था. लेकिन आज सवाल यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी शारदा नदी गांव के घरों तक कैसे पहुंच गई? क्या कटानरोधी कार्य नदी के बदलते रुख के सामने टिक नहीं पाए?

धौरहरा तहसील में घाघरा नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है. क्षेत्र के करीब 35 गांव बाढ़ और कटान की चपेट में हैं और 25 हजार से अधिक आबादी प्रभावित है. घर, सड़क और खेत पानी में डूबने से ग्रामीणों का सामान्य जनजीवन प्रभावित है. कई परिवार ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.

खुद के घरों पर चले हथौड़े. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाढ़ की चपेट में पुलिस थाना: निघासन तहसील क्षेत्र में शारदा के साथ नेपाल से आने वाली मोहाना और सुहेली नदियां ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं. नदी के उफान से खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हुई हैं, जसनगर में कटान तेज हुआ है और कई इलाकों में संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं. क्षेत्र में करीब 26 गांव प्रभावित हैं. ये संकट इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मोहाना और सुहेली नदियां नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से होकर लखीमपुर में प्रवेश करती हैं.

पलिया तहसील क्षेत्र में शारदा नदी के उफान का असर पुलिस व्यवस्था तक दिखाई दे रहा है. महिला थाना भी बाढ़ के पानी से घिर गया है और पुलिसकर्मियों को आने-जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है. लिया क्षेत्र के ढखिया खुर्द, पलियापुरवा और कुंवरपुर में कटान तेज हो रहा है.

लखीमपुर सदर तहसील के नकहा ब्लॉक के रेहरिया समेत दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान का खतरा है और ग्रामीणों के सामने आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है.

गोला एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया है कि अभी आबादी तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है. पूजा गांव आषाढ़ी में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है. जहां सभी व्यवस्थाएं है और टीम लगातार गांव में बनी हुई है.



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