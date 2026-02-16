ETV Bharat / state

केमिकल को विराम, प्रकृति को प्रणाम, हिमाचल के इस मंदिर में ऑर्गेनिक सिंदूर से सजेगा मां का दरबार

सिरमौर के मंदिर में इस्तेमाल होगा ऑर्गेनिक सिंदूर ( ETV Bharat GFX )

"नाहन विधानसभा क्षेत्र के कोलर गांव के प्रगतिशील किसान गिरधारी लाल ने अधिकतर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाले सिंदूर के पौधे को अपने हर्बल गार्डन में उगाकर उससे प्राकृतिक रंग तैयार किया. महीनों की मेहनत के बाद तैयार इस शुद्ध सिंदूर ने प्रशासन और मंदिर न्यास का ध्यान आकर्षित किया." - राजीव सांख्यान, एसडीएम नाहन एवं मंदिर न्यास के संयुक्त आयुक्त

अब ऑर्गेनिक सिंदूर से सजेगा मां बाला सुंदरी का दरबार (ETV Bharat)

सिरमौर: आस्था के रंग में अब मिलावट नहीं होगी. हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर स्थित उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में सदियों पुरानी परंपरा एक नए रूप में दिखेगी. भक्तों के माथे पर अब रसायनयुक्त नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक और ऑर्गेनिक सिंदूर का टीका लगेगा. धरती मां की गोद और खेत की मिट्टी से निकला यह रंग अब सीधे मां के दरबार तक पहुंचेगा. इसके पीछे सिरमौर के एक किसान की सोच, प्रशासन का भरोसा और मंदिर न्यास की मुहर है.

ऑर्गेनिक सिंदूर (ETV Bharat)

प्रशासन ने परखी शुद्धता

एसडीएम नाहन ने बताया कि किसान द्वारा सौंपे गए सैंपल की प्रारंभिक जांच में इसे पूरी तरह प्राकृतिक पाया गया. डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा और उन्होंने स्वयं हर्बल गार्डन का निरीक्षण किया और निर्माण प्रक्रिया को देखा. पहल को सकारात्मक और नवाचारपूर्ण कदम माना गया. एसडीएम ने बताया कि प्रस्ताव मंदिर न्यास की बैठक में रखा गया, जहां सिंदूर की शुद्धता और धार्मिक उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई. सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अब मां बाला सुंदरी मंदिर में भक्तों को प्राकृतिक सिंदूर से ही टीका लगाया जाएगा.

मां बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर (ETV Bharat)

आस्था के साथ रोजगार की राह

एसडीएम ने बताया कि किसान गिरधारी लाल ने 6,500 रुपये प्रति किलो की दर से सिंदूर उपलब्ध कराने की पेशकश की है. कीमत और आपूर्ति को लेकर चर्चा जारी है, ताकि यह पहल स्थायी रूप से सफल हो सके. इससे क्षेत्र में हर्बल और ऑर्गेनिक खेती को भी नई दिशा मिलेगी. जल्द ही भक्तों के माथे पर इस ऑर्गेनिक सिंदूर का टीका लगेगा. कुल मिलाकर अब मां के दरबार में सजेगा ऐसा सिंदूर, जिसमें केवल लाल रंग नहीं होगा, बल्कि एक किसान की तपस्या, प्रशासन का विश्वास और प्रकृति का आशीर्वाद शामिल होगा. त्रिलोकपुर से उठी यह पहल आने वाले समय में धार्मिक स्थलों पर शुद्धता और पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल बन सकती है.