सरिस्का टाइगर रिजर्व: शाकाहारी वन्यजीवों के लिए देशी घास जरूरी, संरक्षण के लिए लगाई फैंसिंग

सरिस्का के जंगल में मवेशियों की चराई के चलते भी देशी घास का क्षेत्र कम हो रहा है.

Fencing installed to protect native grasses
देशी घास के संरक्षण के लिए लगाई फैंसिंग (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 6:49 PM IST

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिक संतुलन के लिए बाघ और बाघों के बेहतर भविष्य के लिए सांभर, चीतल, नीलगाय जरूरी हैं. सरिस्का में शाकाहारी वन्यजीव की आबादी बढ़ाने के लिए देशी घास आवश्यक है. यही कारण है कि सरिस्का प्रशासन ने 500 हेक्टेयर भूमि पर देशी घास पुनर्जीवन का अभियान शुरू किया है और इसे मवेशियों से सुरक्षित करने के लिए कुछ क्षेत्र में फैंसिंग भी लगाई है. लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों की नजर में यह फैंसिंग भविष्य में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों के लिए खतरा भी बन सकती है. हालांकि सरिस्का प्रशासन का मानना है कि फैंसिंग लगाने से वन्यजीवों को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि इससे सरिस्का में देशी घास जल्द पनप सकेगी और कांग्रेस घास की समस्या पर भी आसानी से नियंत्रण पाया जा सकेगा.

मवेशियों की चराई का बढ़ा दबाव: सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर व सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के अग्रणी बाघ अभयारण्यों में शामिल है, लेकिन यहां मवेशियों की अत्यधिक चराई के कारण सरिस्का को गंभीर संरक्षण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि सरिस्का के कोर क्षेत्र में स्थित 24 गांवों के स्थानीय लोगों की मुख्य आजीविका भैंस-आधारित डेयरी उत्पादन है. इसका नतीजा यह हुआ कि यहां जंगल में मवेशियों की चराई दबाव काफी बढ़ गया है. कोर एरिया के गावों में भैंसों की संख्या ज्यादा होने से सरिस्का के जंगल में घास का क्षेत्र सिमटने लगा है. इसके स्थान पर आक्रामक खरपतवार का व्यापक प्रसार हुआ है.

सरिस्का में देशी घास पुनर्जीवन अभियान शुरू (ETV Bharat Alwar)

घासभूमि पुनर्स्थापन कार्य प्रारंभ: उन्होंने बताया कि सरिस्का में अवैध चराई के बढ़ते दवाब के चलते जंगल में शाकाहारी प्रजातियों के वन्यजीव सांभर, चीतल, नीलगाय आदि के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता में भारी कमी आई है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में घासभूमि पुनर्स्थापन कार्य प्रारंभ किया गया है. इसका उद्देश्य सरिस्का के जंगल से आक्रामक पौधों को हटाना और उनकी जगह देशी घास प्रजातियों के पुनर्जनन को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि देशी घास पुनर्जनन शाकाहारी प्रजातियों के पोषण और आवास उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है.

फैंसिंग से हो सकता है वन्यजीवों को नुकसान: वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एवं सरिस्का में पूर्व में सीसीएफ रह चुके आरएस शेखावत का कहना है कि सरिस्का में देशी घास का पुनर्जीवन जरूरी है, लेकिन इसके लिए जंगल में फैंसिंग लगाने के बजाय मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी बढ़ाने की जरूरत है. कई बार फैंसिंग से वन्यजीवों को परेशानी होने का खतरा रहता है. सरिस्का में बसे गांवों की विस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाकर मवेशियों की अवैध चराई पर रोक लगाने की जरूरत है. मवेशियों की अवैध चराई से हरी घास के नष्ट होने के साथ ही उनके गोबर आदि से कांग्रेस घास के तेजी से पनपने का खतरा रहता है. वहीं सरिस्का के सीसीएफ संग्रामसिंह ने बताया कि देशी घास को मवेशियों की अवैध चराई से बचाने के लिए कुछ हिस्से में फैंसिंग की गई है, इससे वन्यजीवों को खतरे जैसी कोई बात नहीं है. सरिस्का प्रशासन ने जंगल में देशी घास के संरक्षण व वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वनकर्मियों की निगरानी भी बढ़ाई है.

कांग्रेस घास से वनस्पति व घास बचाने के कर रहे उपाय: सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का में कांग्रेस घास की समस्या से निपटने के लिए समय-समय पर उपाय किए जाते रहे हैं. देशी घास व अन्य उपयोगी वनस्पति के संरक्षण के लिए कांग्रेस घास को हटाने व नष्ट करने का अभियान चलाया जाता है. साथ ही देशी घास व उपयोगी वनस्पति को बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं.

घासभूमि पुनर्स्थापन के ये होंगे लाभ: सरिस्का में देशी घास प्रजातियों का पुनर्जीवन से वहां बढ़ रही आक्रामक खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकेगा. इससे सांभर, चीतल और नीलगाय जैसे प्रमुख शाकाहारी वन्यजीवों के लिए चारे की उपलब्धता में वृद्धि होगी. इससे सरिस्का के पारिस्थितिक संतुलन में सुधार होगा, जो कि टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघों की आबादी बढ़ाने में सहायक होगा.

