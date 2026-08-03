5 अगस्त को जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशनर्स का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
5 अगस्त का प्रदर्शन केवल पेंशन बढ़ाने की मांग नहीं, बल्कि देशभर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सम्मानजनक जीवन, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल
Published : August 3, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: देशभर के लाखों EPS-95 पेंशनर्स एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. 5 अगस्त को जंतर-मंतर पर होने वाले राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और उच्च पेंशन लागू करने की मांग उठेगी. राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि वर्षों से ज्ञापन, संवाद और शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है.दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 5 अगस्त के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया. समिति का कहना है कि देशभर के करीब 81 लाख पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया.
न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 करने की मांग: पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 की जाए और उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए. समिति का कहना है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में पेंशनर्स को औसतन करीब ₹1,171 प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई में सम्मानजनक जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है.बढ़ती दवाइयों की कीमतें, इलाज का खर्च, राशन और रोजमर्रा की जरूरतों का बढ़ता बोझ इन सबके बीच हजारों वरिष्ठ नागरिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.
महंगाई भत्ता यानी डीए का लाभ पेंशनर्स को देने की मांग: समिति का कहना है कि यह कोई अतिरिक्त लाभ की मांग नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन और सामाजिक सुरक्षा की मांग है.समिति ने यह भी कहा कि पेंशन तय होने के बाद उसमें नियमित संशोधन या महंगाई के अनुरूप वृद्धि का प्रभावी प्रावधान नहीं है. इसी वजह से समय के साथ पेंशन की वास्तविक क्रय-शक्ति लगातार घटती गई है. उनका तर्क है कि यदि डीए का लाभ मिलेगा तो पेंशन महंगाई के साथ बढ़ती रहेगी और वरिष्ठ नागरिकों की आय पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगी.
अदालत के निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को जल्द लाभ मिले: एक और अहम मांग है,पेंशनर दंपतियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा. समिति का कहना है कि अधिकांश पेंशनर्स बुजुर्ग हैं और बढ़ते इलाज के खर्च से परेशान हैं. ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए.साथ ही समिति ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के 2016 और 2022 के फैसलों के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र पेंशनर्स को अब तक उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिला है. उनका कहना है कि अदालत के निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को जल्द लाभ दिया जाना चाहिए.
कोश्यारी समिति,संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला दिया: समिति का कहना है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं. पेंशन वृद्धि के वित्तीय विकल्पों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी सरकार के सामने रखा गया है. उनका दावा है कि मांगें केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यवहारिक और वित्तीय दृष्टि से भी संभव हैं.समिति ने कोश्यारी समिति और संसद की स्थायी समिति की उन सिफारिशों का भी हवाला दिया, जिनमें EPS-95 पेंशन में सुधार और वृद्धि की आवश्यकता बताई गई थी.
जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज: राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा. इसमें देशभर के EPFO कार्यालयों पर तालाबंदी, जेल भरो आंदोलन, आमरण अनशन और अन्य लोकतांत्रिक विरोध कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं. हालांकि समिति ने दोहराया कि उसका आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहेगा.
5 अगस्त को जंतर-मंतर पर होनेवाले प्रदर्शन पर सबकी नजर: 5 अगस्त को जंतर-मंतर पर होने वाला यह प्रदर्शन केवल पेंशन बढ़ाने की मांग नहीं, बल्कि देशभर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा का सवाल बन चुका है. अब निगाहें केंद्र सरकार पर होंगी कि क्या इन मांगों पर कोई ठोस पहल होती है या आंदोलन का अगला चरण और बड़ा रूप लेता है.
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