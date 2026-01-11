ETV Bharat / state

प्लास्टिक प्रदूषण से गौवंश के अस्तित्व पर संकट, शुरू किया देशव्यापी 'प्लास्टिक-मुक्त गौशाला अभियान'

जयपुर: प्लास्टिक प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि ये देसी गौवंश के अस्तित्व, स्वास्थ्य, किसान की आजीविका और सामाजिक चेतना से जुड़ा गंभीर राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है. इसी को लेकर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद ने रविवार को देशव्यापी 'प्लास्टिक-मुक्त गौशाला अभियान' की शुरुआत की. इस अभियान के साथ हर गौशाला को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया.

प्लास्टिक अब केवल कचरा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अपराध बन चुका है और इसका सबसे ज्यादा शिकार गौवंश हुआ है. इसे लेकर अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद ने जयपुर में राष्ट्रीय स्तर पर मंथन किया. परिषद के अंतरराष्ट्रीय संयोजक डॉ अतुल गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक-मुक्त गौशालाएं अब विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता हैं. गौशालाओं के आसपास फैल रहा प्लास्टिक गौ-माताओं की अकाल मौत का बड़ा कारण बन रहा है, जिसे रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा.

उन्होंने बताया कि इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देशभर की सभी गौशालाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह प्लास्टिक-मुक्त बनाया जाएगा. गौशालाओं में प्लास्टिक थैलियों में भोजन सामग्री लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं को कपड़े या कागज के थैले निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से गौवंश के पेट से प्लास्टिक निकालने के लिए शल्य-चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.