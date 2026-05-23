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राष्ट्रीय जनगणना 2026: कल बूंदी में जुटेगा देशभर का जैन समाज, बोले-हिंदू नहीं, जैन के रूप में गिनें...

जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हुकम जैन काका ने शनिवार को यहां प्रेस वार्ता में कहा, लोकतंत्र में संख्या बल का खास महत्व है. जिस समाज की संख्या अधिक होती है, सरकार और प्रशासन उसकी बात गंभीरता से सुनता है, जबकि राजनीतिक रूप से उदासीन और कम संख्या वाले समाजों की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है. जैन समाज को वर्षों से जनगणना में वास्तविक रूप में दर्ज नहीं किया जा रहा है. इस कारण समाज की हिस्सेदारी और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. जैन समाज की सही जनगणना होने से सरकारी योजनाओं में समाज की भागीदारी बढ़ेगी. समाज को उचित लाभ मिलेगा तथा जैन साधु-संतों, श्रमण संस्कृति और प्राचीन जैन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर सरकार अधिक संवेदनशील होगी.

बूंदी: राष्ट्रीय जनगणना में जैन समाज की वास्तविक संख्या दर्ज कराने की मांग अब देशव्यापी आंदोलन का रूप लेगी. इसी मुद्दे को लेकर रविवार को बूंदी में देशभर से जैन समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटेंगे. यहां राष्ट्रीय जनगणना में जैन समाज की स्वतंत्र पहचान सुनिश्चित कराने, समाज की वास्तविक जनसंख्या दर्ज कराने तथा भविष्य की रणनीति तय करने को लेकर व्यापक मंथन किया जाएगा.

हिंदू नहीं, केवल जैन लिखें: मंच के मध्यप्रदेश प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जैन काला ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय जनगणना में धर्म और जाति के कॉलम में केवल जैन ही दर्ज करें. कई जगह जैन समाज को हिंदू श्रेणी में दर्ज कर दिया जाता है. इससे समाज की असली संख्या पता नहीं लगती. सही आंकड़े सामने आएंगे तो देश में जैन समाज की वास्तविक स्थिति और संख्या बल स्पष्ट होगा. सरकार को जनगणना प्रक्रिया में जैन धर्म को स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.

दिल्ली से शुरू जनजागरण: हुकम जैन ने बताया कि राष्ट्रीय जनगणना जागरूकता अभियान नई दिल्ली से शुरू हुआ. इसे देशभर में विस्तार दे रहे हैं, जब जैन समाज की परंपरा और अधिकारों पर संकट आया, तब समाज को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा. संलेखना आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब इस पर सवाल उठे तो पूरे समाज को एकजुट होकर विरोध करना पड़ा. मंच पदाधिकारियों ने वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए. हुकम जैन ने कहा कि पिछली जनगणना में जैन समाज की संख्या केवल 45 लाख दर्शाई थी, जबकि असल में 3 से 4 करोड़ के बीच थी. गलत आंकड़ों के कारण समाज की राजनीतिक प्रभावशीलता कम आंकी गई. इसी कारण अब देशभर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि समाजजन जनगणना में अपनी पहचान स्पष्ट रूप से जैन के रूप में दर्ज कराएं.

फोल्डर का विमोचन करते जैन राजनीतिक चेतना मंच के पदाधिकारी (ETV Bharat Bundi)

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दो दिवसीय सम्मेलन: मंच के बूंदी में दो दिवसीय जिला सम्मेलन में संगठन की गतिविधियों को सक्रिय करने, भविष्य की रूपरेखा और राष्ट्रीय स्तर पर अभियान को गति देने पर विचार किया जाएगा. मंच संरक्षक प्रदीप जैन आदित्य मुख्य अतिथि होंगे. राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हुकम जैन, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष मुकेश चेलावत, मध्यप्रदेश प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जैन काला, राजस्थान प्रदेश महामंत्री टीकम जैन, बूंदी जिलाध्यक्ष सुनील जैन मौजूद रहेंगे.

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