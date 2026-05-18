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20 मई को राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद, कोंडागांव में भी केमिस्ट संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

20 मई को देशभर के मेडिकल स्टोर रहेंगे बंद, केमिस्ट संघ ने की अनियंत्रित ई-फार्मेसी व्यवस्था पर बैन की मांग

Medical Stores Strike Kondagaon
दवा दुकान बंद को लेकर कोंडागांव जिला दवा विक्रेता संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
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कोंडागांव. 20 मई को देशभर में दवा दुकानें (मेडिकल स्टोर) बंद रहेंगे. कोंडागांव जिला दवा विक्रेता संघ ने भी राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद को लेकर कलेक्टर और अनुविभागीय दण्डाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अग्रिम सूचना दी है. संघ ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में प्रशासन से हस्तक्षेप करते हुए राज्य और केंद्र सरकार तक अनुशंसा भेजने की मांग की है.

कोंडागांव में भी केमिस्ट संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश में 12 लाख से ज्यादा दुकानें बंद

संघ ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन (सीसीडीए) की जिला इकाई है. वहीं अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया जा रहा है. संगठन के अनुसार देशभर में लगभग 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट एवं औषधि वितरक इससे जुड़े हुए हैं. संघ का कहना है कि लंबे समय से कई स्तरों पर मांगें उठाए जाने के बावजूद दवा व्यापार और जनस्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे लाखों व्यापारियों और उनके आश्रितों की आजीविका प्रभावित हो रही है.

ई-फार्मेसी पर बैन की मांग

ज्ञापन में अवैध ई-फार्मेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग है. 28 अगस्त 2018 की अधिसूचना जीएसआर 817 (ई) को वापस लेने की भी मांग की गई है. इसके साथ ही बड़े कॉरपोरेट संस्थानों की ओर से अपनाई जा रही प्रिडेटरी प्राइसिंग यानी अत्यधिक छूट आधारित मूल्य निर्धारण नीति को रोकने कहा जा रहा है.

Medical Stores Strike Kondagaon
20 मई को राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिसूचना GSR 220 E को वापस लेने की मांग

कई मांगों के साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान जारी 26 मार्च 2020 की अधिसूचना जीएसआर 220 (ई) को भी वापस लेने की मांग रखी गई है. संघ ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री और अनियंत्रित ई-फार्मेसी व्यवस्था के कारण बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री हो रही है.

औषधियां सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं हैं, बल्कि सीधे मरीजों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ी होती हैं. इसलिए दवाओं का वितरण केवल योग्य चिकित्सक के परामर्श और पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही होना चाहिए.- शांतिलाल सुराना, दवा व्यापारी

नशे की दवाइयां भी बिक रही

संघ का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री से एंटीबायोटिक और नशे की प्रवृत्ति पैदा करने वाली दवाओं का दुरुपयोग, नकली पर्चों का इस्तेमाल और गलत तरीके से संग्रहित दवाओं के वितरण का खतरा बढ़ गया है. इससे जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.

संघ ने प्रशासन से इस विषय में गंभीर हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.

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