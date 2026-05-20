अंबाला में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में उतरे केमिस्ट, बोले- "डिस्काउंट के नाम पर बेच रहे नकली दवाइयां"
ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में अंबाला समेत देशभर के केमिस्ट हड़ताल पर रहे हैं. केमिस्टों ने नकली दवाइयों के बिक्री का आरोप लगाया है.
Published : May 20, 2026 at 1:10 PM IST
अंबाला: ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में बुधवार को देशभर के दवा विक्रेताओं ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की. इसी कड़ी में अंबाला में भी दवा विक्रेताओं ने मेडिकल स्टोर बंद रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान दवा विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन फार्मेसी पर नकली दवाइयां बेचने के आरोप लगाए. हालांकि प्रशासन के निर्देश पर शहर में दो मेडिकल स्टोर खुले रखे गए ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
"कोविड के बाद ऑनलाइन कंपनियों ने उठाया फायदा": अंबाला रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेस सचिव बृजेन्द्र मल्होत्रा ने कहा कि, "कोरोनाकाल में सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी को सीधे मरीजों तक दवाइयां पहुंचाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है. ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट का लालच देकर लोगों को आकर्षित कर रही हैं. 40 से 50 प्रतिशत तक डिस्काउंट देना सामान्य नहीं है. इसके पीछे नकली दवाइयों का खेल चल रहा है."
"स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें लोग": दवा विक्रेताओं ने लोगों से भी अपील की कि वे केवल सस्ते दाम के लालच में ऑनलाइन दवाइयां न खरीदें. बृजेन्द्र मल्होत्रा ने उदाहरण देते हुए कहा, "अगर आपको ऑनलाइन 50 रुपये लीटर पेट्रोल मिलने लगे तो क्या आप उसे खरीद लेंगे? उसी तरह दवाइयों में भी गुणवत्ता सबसे जरूरी है. लोग थोड़े से डिस्काउंट के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के साथ जोखिम उठा रहे हैं."
सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी: वहीं, अंबाला रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान मनोज गर्ग ने कहा कि, "फिलहाल यह एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन यदि सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक लगाने की दिशा में कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर भविष्य में लंबा आंदोलन भी किया जा सकता है. इसके साथ ही हम आश्वासन देते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी."
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