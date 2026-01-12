ETV Bharat / state

ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सक्षम है : बालमुकुंद आचार्य

12 जनवरी से शुरू हुआ स्वदेशी जागरण अभियान 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक देशभर में आयोजित किया जाएगा.

जयपुर से स्वदेशी का सशक्त संदेश
जयपुर से स्वदेशी का सशक्त संदेश (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 12:47 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 1:16 PM IST

जयपुर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत सहित अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी के बीच जयपुर से स्वदेशी का सशक्त संदेश दिया गया. राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि टैरिफ के टेरर का सबसे बड़ा जवाब स्वदेशी है. जयपुर व्यापार महासंघ और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सोमवार को हवा महल से छोटी चौपड़ और वहां से दोबारा हवामहल तक 'स्वदेशी संकल्प दौड़' का आयोजन किया गया. दौड़ में बड़ी संख्या में युवा, महिला उद्यमियों और व्यापारियों ने भाग लिया और स्वदेशी उत्पादों को अपनाते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया.

टैरिफ के टेरर का सबसे जवाब स्वदेशी : इस दौरान दौड़ में शामिल हुए राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान किया है, उसी क्रम में ये पहल की गई है. उन्होंने बताया कि 12 जनवरी से शुरू हुआ स्वदेशी जागरण अभियान 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक देशभर में आयोजित किया जाएगा. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने साबित किया है और आज स्वदेशी का ये संकल्प उसी आत्मनिर्भर भारत का विस्तार है. टैरिफ के टेरर का सबसे बड़ा जवाब भी स्वदेशी है.

स्वदेशी जागरण अभियान को लेकर दी जानकारी... (ETV Bharat Jaipur)

टैरिफ जैसी चुनौतियों से झुकाया नहीं जा सकता : इस अवसर पर हवा महल के बाहर पहले व्यापारियों और युवाओं ने स्वदेशी गानों पर जुम्बा किया और ढोल नगाड़ों के स्वरों के साथ तीन रंगों के गुब्बारे छोड़कर स्वदेशी का नारा आसमां तक पहुंचाया. इस दौरान मौजूद रहे बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, देश को समृद्ध बनाओ आज समय की मांग है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और राजस्थान में स्वदेशी जन-जागरण का अभियान निरंतर चल रहा है. त्योहारों से लेकर दैनिक जरूरतों तक स्वदेशी उत्पाद अपनाने से देश का हर नागरिक और व्यापार सशक्त होगा. उन्होंने ट्रम्प की टैरिफ को लेकर दी गई धमकी पर कहा कि भारत अब 2014 से पहले वाला नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और सक्षम भारत है, जिसे टैरिफ जैसी चुनौतियों से झुकाया नहीं जा सकता.

जयपुर में स्वदेशी संकल्प दौड़
जयपुर में स्वदेशी संकल्प दौड़ (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि स्वदेशी संकल्प दौड़ में व्यापारी, महिला उद्यमी और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. आज भारत में छोटी से लेकर बड़ी तक हर वस्तु का निर्माण हो रहा है और स्वामी विवेकानंद के स्वदेशी को लेकर दिए संदेश को जयपुर से देशभर तक पहुंचाने का ये प्रयास है. कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच स्वदेशी ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़कर ही देश समृद्धि हासिल कर सकता है.

