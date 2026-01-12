ETV Bharat / state

स्वामी विवेकानंद का अलवर से रहा जुड़ाव, देश भ्रमण के दौरान आए थे स्वामीजी

स्वामी विवेकानंद जब देश भ्रमण पर निकले थे तो फरवरी 1891 में पहली बार अलवर आए थे.

स्वामी विवेकानंद की मूर्ति
स्वामी विवेकानंद की मूर्ति (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 3:27 PM IST

अलवर : भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में युवाओं की प्रेरणास्रोत रहे स्वामी विवेकानंद का अलवर से लंबा जुड़ाव रहा है. स्वामीजी दो बार अलवर भी आए और अपने प्रवचनों के माध्यम से युवाओं में अलख जगा गए. उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अलवर के तत्कालीन महाराजा मंगलसिंह भी अपना राजषी भेष बदलकर उनके ​विचारों को सुनने पहुंचे, लेकिन स्वामी विवेकानंद की नजरों से बच नहीं पाए और स्वामीजी ने उन्हें पहचान ​लिया और उनसे लंबी चर्चा की.

भारत विकास परिषद के सदस्य जिनेन्द्र जैन ने बताया कि स्वामी विवेकानंद वर्ष 1891 में पहली बार अलवर आए थे. वे दूसरी बार 1897 में अलवर आए. स्वामीजी उस दौरान एक डॉक्टर के घर पर रुके थे. अलवरवासी ही नहीं देश-विदेश के लोगों के लिए अब यह प्रेरणा स्थल बन गया है और यहां स्वामी विवेकानंद का पैनोरमा बनाया गया है. यहां पर स्वामीजी जिस कमरे में ठहरे थे, वहां अब उनका बड़ा चित्र लगा है. वर्तमान में यह पैनोरमा अलवर के नंगली सर्किल स्थित सीएमएचओ कार्यालय परिसर में स्थित है. इसके अलावा स्वामीजी अलवर शहर में जिस मिट्टी के टीले पर बैठकर प्रवचन करते थे, वह अब विवेकानंद चौक कहलाता है. यहां भी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगी हुई है.

जिनेंद्र जैन, सदस्य, भारत विकास परिषद. (ETV Bharat Alwar)

देश भ्रमण के दौरान अलवर आए थे स्वामीजी : अलवर के इतिहास के जानकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जब देश भ्रमण पर निकले थे तो फरवरी 1891 में पहली बार अलवर आए थे. वे रेल से यात्रा कर अलवर स्टेशन पर पहुंचे और उनकी भेंट बंगाली डॉक्टर गुरुचरण से हुई. उस दौरान स्वामी विवेकानंद करीब एक महीने तक डॉ. गुरुचरण के घर रुके और यहां उनकी मित्र मंडली बन गई. इस मित्र मंडली में स्वामीजी प्रवचन करते और प्रार्थना कार्यक्रम भी होने लगे. यह मित्र मंडली शाम के समय स्वामी विवेकानंद के साथ आसपास भजन कीर्तन कर भ्रमण करती थी. जिस कमरे में स्वामीजी साधना करते थे, अब यह स्थान अब अलवर में विवेकानंद पैनोरमा के रूप में जाना जाता है. इस दौरान स्वामी विवेकानंद करीब एक माह तक अलवर में रहे.

लाला गोविंद सहाय के घर भी किया था प्रवास : एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का अलवर में करीब 52 दिन प्रवास रहा. इस दौरान अलवर मालाखेड़ा बाजार के बाहर एक मिट्टी के टीले पर बैठकर स्वामीजी प्रवचन करते थे. उस समय का वह मिट्टी का टीला अब अलवर में विवेकानंद चौक के नाम से जाना जाता है और वहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी लगी हुई है. उन्होंने बताया कि अलवर प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद को तत्कालीन रेजिडेंट के हेड क्लर्क लाला गोविंद सहाय ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया, जिसे स्वामीजी ने स्वीकार लिया. लाला गोविंद सहाय का निवास स्वामीजी को बहुत पसंद आया. लाला गोविंद सहाय के घर में आज भी वह कमरा सुरक्षित है, जहां स्वामीजी ने प्रवास किया था.

पूर्व महाराजा मंगल सिंह भी हुए थे प्रभावित : गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों का अलवर के लोगों पर खास प्रभाव पड़ा और उस दौरान पूर्व महाराजा मंगल सिंह भी स्वामीजी के प्रवचनों से खास प्रभावित हुए. एक दिन वे अपना राजषी भेष बदलकर स्वामीजी के प्रवचन सुनने पहुंचे, हालांकि, स्वामी विवेकानंद ने पूर्व महाराज मंगलसिंह को पहचान लिया. बाद में स्वामी विवेकानंद की पूर्व महाराज मंगल सिंह से लंबी धार्मिक चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि बाद में स्वामी विवेकानंद भर्तृहरि और सरिस्का होते हुए खेतड़ी के लिए रवाना हुए.

संपादक की पसंद

