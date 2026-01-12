ETV Bharat / state

अग्निवीर योजना का विरोध करने वालों पर राजयपाल हरिभाऊ बागडे का हमला, बोले- ऐसे लोग राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक नहीं

राज्यपाल बागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को 11वीं विश्व की अर्थव्यवस्था से चौथे पर ले आए हैं. भारत देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है. लोगों के पास बौद्धिक व शारीरिक क्षमता है, इसके दम पर ही देश आगे बढ़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अकबर ने 24 व 25 फरवरी 1468 में 30,000 लोगों को कत्लेआम किया था. खून की नदियां बही थी. इसके पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर 30 हजार हिंदुओं का कत्लेआम किया था.

कोटा : स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर भारत विकास परिषद कोटा महानगर की तरफ से सोमवार को श्रीनाथपुरम स्थित निजी स्कूल सभागार में 'सेवा संगम' कार्यक्रम आयोजित हुआ. समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अग्निवीर स्कीम के बाद युवा मिलिट्री में जा सकता है. उन्हें 4 साल में 20 लाख रुपए मिलेंगे. इसके बावजूद भी लोगों ने इसका विरोध किया. यह राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक नहीं है. ऐसा विचार करना भी ठीक नहीं है.

इन पांच बातों को जीवन मे उतारने से देश सशक्त होगा : समारोह में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सह संपर्क प्रमुख योगेन्द्र ने कहा कि 'सेवा ही परमो धर्म' है. सेवा का कार्य अपना मानकर कर रहे हैं. यह सम्मान समारोह नहीं, विचारों का सम्मान है. शोषित व वंचित हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं. उन्हें हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीव ही शिव है. हिन्दू व सनातन का डंका उन्होंने विश्व में बजाया है. पांच बातों को जीवन में उतारना चाहिए, जिससे राष्ट्र सशक्त होगा.

उन्होंने बताया कि पहली चीज शोषण मुक्त व समरसता मुक्त यानी ऊंच नीच समाप्त हो. दूसरा पर्यवारण मूलक जीवन शैली हो. इस पर सभी को ध्यान देना होगा. प्रकृति पर ध्यान दें. तीसरा परिवार संस्कार होना चाहिए. धर्म, आध्यात्म, संस्कृति व संस्कारों की चर्चा होनी चाहिए. परिवार व्यवस्था से यह दुरुस्त हो सकता है. चौथा स्वदेशी का भाव होना चाहिए. हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए. वेशभूषा व खानपान से लेकर सभी स्वदेशी हो. इसके अलावा पांचवीं बात सिविक सेंस भी होना चाहिए. नागरिक शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण है. देश के प्रति कर्त्तव्य होना चाहिए. नियम कानून की पालना करना चाहिए. इनसे समाज में परिवर्तन होना चाहिए. इन सभी बातों से सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा.

विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय संयोजक संस्कार किशन पाठक ने कहा कि सेवा संगम सम्मान समारोह में सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में विगत कई सालों से विशिष्ट कार्य कर रही कोटा महानगर की 31 संस्थाओं को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सम्मानित किया. सेवा संगम कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविन्द गोयल ने की. इस दौरान महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी, शिक्षाविद मनोज जैन व संयोजक रवि प्रकाश विजय मंचासीन रहे.

राज्यपाल हरीभाऊ बागडे राजकीय विमान से सुबह 10.10 बजे कोटा पहुंचे. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, आईजी राजेन्द्र गोयल, कलक्टर पीयूष समारिया व एसपी सिटी तेजस्वनी गौतम सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया. इसके बाद वे सीधे राज्यपाल श्रीनाथपुरम निजी स्कूल पहुंचे. यहां पर दो घंटे तक उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वे सीधे कोटा एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से दोपहर 12:40 बजे जयपुर के लिए रवाना हो गए.