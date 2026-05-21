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कई धर्मों में बहुविवाह प्रथा लेकिन इस्लाम में सिर्फ चार की इजाजत, लखनऊ में आयोजित वर्कशॉप में बोले मुस्लिम विद्वान, महिलाओं को भी सबसे पहले मिली तलाक लेने की इजाजत

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में आयोजित नदवतुल उलेमा में मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े समसामयिक मुद्दों पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया. कई सत्रों में चली इस कार्यशाला में देशभर से आए मुस्लिम बुद्धिजीवियों, कानूनविदों और धार्मिक विद्वानों ने शरीयत के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. वर्कशॉप में तलाक, विरासत, नफ़का (गुजारा भत्ता) और “पौते के विरासत में अधिकार” जैसे संवेदनशील विषयों पर शरीयत के मूल सिद्धांतों के आधार पर अकादमिक विमर्श हुआ. इसके साथ ही UCC और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में अदालतों के हालिया फैसलों पर भी चर्चा की गई.

प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना अतीक अहमद बस्तवी ने अपने व्याख्यान में कहा कि “जो कानून मानवता के लिए कष्टदायक हो या प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत हो, वह इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता. इस्लामी कानून इंसान की फितरत और उसकी सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.” बहुविवाह के मुद्दे पर भी धार्मिक, ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टिकोण से चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि इतिहास में कई समाजों और संस्कृतियों में बहुविवाह की प्रथा मौजूद रही है, जबकि इस्लाम ने इसे सीमित कर कठोर शर्तों के दायरे में रखा ताकि समाज में न्याय और संतुलन कायम रह सके.

तलाक के विषय पर बोलते हुए मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को भी “खुला” समेत अन्य माध्यमों से वैवाहिक जीवन समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को सदियों पहले सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की. मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से शरीयत को लेकर युवाओं में भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अधूरी जानकारियों के जरिए शरीयत की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है, इसलिए सही और प्रामाणिक जानकारी समाज तक पहुंचाना जरूरी है.