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गोरखपुर के रामगढ़ताल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप; 12 से 21 मई तक चलेंगे रोमांचक मुकाबले

गोरखपुर के रामगढ़ताल में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: 12 से 21 मई तक गोरखपुर में रोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है. इसमें महिला टीमें हिस्सा लेंगी. साथ ही 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में पदकों के लिए रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेल विजन का परिणाम है कि रामगढ़ताल को लगातार बड़े राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी मिल रही है. इसी कड़ी में यहां 12 मई से अगले 10 दिनों तक रामगढ़ताल की लहरों पर अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग और 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सहयोग से और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनरतले उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इन दो चैंपियनशिपों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश का खेल विभाग हर संभव बुनियादी और प्रशासनिक सहयोग प्रदान कर रहा है. यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश के खेल परिदृश्य को नई ऊंचाई देंगे, बल्कि गोरखपुर को राष्ट्रीय जल क्रीड़ा मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इससे गोरखपुर में खेल पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी. अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग 12 से 16 मई तक: रोइंग के महाकुंभ की शुरुआत अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग से होगी. आयोजन में देश भर की उम्दा महिला खिलाड़ी भाग लेंगी. लीग का आयोजन 12 से 16 मई 2026 तक किया जा रहा है. चैंपियनशिप में प्रतिभाग के लिए टीमें 12 मई तक पहुंचेंगी. वहीं 13 मई को चैंपियनशिप का उद्घाटन होगा. चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों का आयोजन 16 मई को होगा. चैंपियनशिप में अंडर-15 आयु वर्ग, अंडर-19 आयु वर्ग और ओपन वर्ग प्रत्येक में चार-चार इवेंट आयोजित होंगे. सभी इवेंट 1000 मीटर में होंगे. उन्होंने बताया कि यह लीग न केवल खेल, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा प्रतीक है. इसका मुख्य उद्देश्य रोइंग की महिला एथलीटों को एक पेशेवर मंच देना और उन्हें भविष्य के बड़े आयोजनों के लिए तैयार करना है.