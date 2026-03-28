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रामगढ़ताल में राष्ट्रीय महिला रोइंग टीम का कैंप; खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना, दो महीने तक चलेगा प्रशिक्षण

गोरखपुर : जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों की तैयारियों के लिये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है. भारतीय महिला रोइंग टीम के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत रामगढ़ ताल स्थित वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो गई है. इस शिविर में देश भर की चुनिंदा महिला रोइंग खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं. पहले दिन महिला रोइंग टीम ने जमकर पसीना बहाया. अगले दो माह तक यह खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और तालमेल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारेंगी.

राष्ट्रीय महिला रोइंग टीम का कैंप (Video credit: ETV Bharat)

इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह ने की. उन्होंने झंडी दिखाकर सिंगल स्कल, डबल स्कल, पेयर और फोर्स की बोट को रवाना करते हुए शिविर का शुभारम्भ किया. इस अवसर पर रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएफआई) के महासचिव सुभाशीष मुखर्जी, आरएफआई फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नवाबुद्दीन और पद्मश्री रोइंग खिलाड़ी ओलंपियन बजरंग लाल भी मौजूदगी रहे.

इस शिविर में वे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है. सुधीर शर्मा ने बताया कि जापान में 20वें एशियाई खेल (नागोया 2026) का आयोजन 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक आयोजित होंगे. इसके अंतर्गत रोइंग की स्पर्धाएं कोर्स सुमियामा, फुकुये, कैज़ु सिटी, गिफु प्रान्त में स्थित नागरागावा इंटरनेशनल रेगुटा कोर्स में 20 सितंबर से 25 सितंबर तक होंगी.











इस प्रशिक्षण शिविर से पहले उत्तर प्रदेश शासन द्वारा साल 2023 में यूपी की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत रामगढ़ ताल में रोइंग की स्पर्धाओं का सफल आयोजन किया गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर 22 से 26 अक्टूबर 2024 तक, यहां 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप आयोजित हो चुका है.

इस प्रशिक्षण शिविर में यहां ओलंपिक स्तर की नौकाएं और चप्पू उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके जरिए खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अद्भुत कारनामे ताल में दिखाये. वहां मौजूद रहे लोगों ने तालियां बजाकर उनका जमकर उत्साहवर्धन किया.