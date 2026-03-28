ETV Bharat / state

रामगढ़ताल में राष्ट्रीय महिला रोइंग टीम का कैंप; खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना, दो महीने तक चलेगा प्रशिक्षण

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह ने कहा कि भारतीय रोइंग के भविष्य के लिए यह कैंप एक मील का पत्थर साबित होगा.

रामगढ़ताल में राष्ट्रीय महिला रोइंग टीम का कैंप
रामगढ़ताल में राष्ट्रीय महिला रोइंग टीम का कैंप (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 6:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेलों की तैयारियों के लिये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है. भारतीय महिला रोइंग टीम के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत रामगढ़ ताल स्थित वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो गई है. इस शिविर में देश भर की चुनिंदा महिला रोइंग खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं. पहले दिन महिला रोइंग टीम ने जमकर पसीना बहाया. अगले दो माह तक यह खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और तालमेल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारेंगी.

राष्ट्रीय महिला रोइंग टीम का कैंप (Video credit: ETV Bharat)

इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह ने की. उन्होंने झंडी दिखाकर सिंगल स्कल, डबल स्कल, पेयर और फोर्स की बोट को रवाना करते हुए शिविर का शुभारम्भ किया. इस अवसर पर रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएफआई) के महासचिव सुभाशीष मुखर्जी, आरएफआई फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नवाबुद्दीन और पद्मश्री रोइंग खिलाड़ी ओलंपियन बजरंग लाल भी मौजूदगी रहे.

इस शिविर में वे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है. सुधीर शर्मा ने बताया कि जापान में 20वें एशियाई खेल (नागोया 2026) का आयोजन 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक आयोजित होंगे. इसके अंतर्गत रोइंग की स्पर्धाएं कोर्स सुमियामा, फुकुये, कैज़ु सिटी, गिफु प्रान्त में स्थित नागरागावा इंटरनेशनल रेगुटा कोर्स में 20 सितंबर से 25 सितंबर तक होंगी.





इस प्रशिक्षण शिविर से पहले उत्तर प्रदेश शासन द्वारा साल 2023 में यूपी की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत रामगढ़ ताल में रोइंग की स्पर्धाओं का सफल आयोजन किया गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर 22 से 26 अक्टूबर 2024 तक, यहां 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप आयोजित हो चुका है.

इस प्रशिक्षण शिविर में यहां ओलंपिक स्तर की नौकाएं और चप्पू उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके जरिए खिलाड़ियों ने अभ्यास के दौरान अद्भुत कारनामे ताल में दिखाये. वहां मौजूद रहे लोगों ने तालियां बजाकर उनका जमकर उत्साहवर्धन किया.

राष्ट्रीय शिविर के लिए चयनित खिलाड़ी : किरण (हरियाणा), मृणमयी सालगांवकर (महाराष्ट्र), रुक्मणी, विंध्या शंकर (मध्य प्रदेश), बी. आनंदी, किरण देवी (आल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड/ मेघालय), अश्वनी कुमारन, सानिया कृष्णन, अन्ना हेलन, हिमा टी, एंजेल मैरी (केरल), मोनिका बदोरिया, अंशिका भारती (ओडिशा).

कोच : राजेश कुमार (सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड), ममता जेना (आल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड).




इस अवसर पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह ने कहा कि भारतीय रोइंग के भविष्य के लिए यह कैंप एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां से महिला खिलाड़ी देश के लिए गौरव हासिल करने की राह चुनेंगी.

रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुभाशीष मुखर्जी ने कहा कि इस कैंप का मुख्य लक्ष्य महिला रोअर्स की तकनीक, स्टैमिना और टीम वर्क में सुधार करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल की भौगोलिक स्थितियां तैयारी के लिए अनुकूल हैं. टीम प्रबंधन का ध्यान विशेष रूप से 'टाइमिंग' और 'वाटर कोआर्डिनेशन' पर रहेगा. अगले दो माह तक यह खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और तालमेल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारेंगी.

रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा (सचिव, यूपी रोइंग एसोसिएशन) ने बताया कि, जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल (आइची-नागोया 2026) की तैयारियों के लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुरोध पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा संचालित यह प्रशिक्षण शिविर, विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है.

खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय कैंप के सफल आयोजन के लिये हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. वहीं, यूपी रोइंग एसोसिएशन की चयन समिति के चेयरमैन आदित्य मिश्रा (पूर्व डीजीपी) ने यूपी के इतिहास में पहली बार नेशनल रोइंग कैंप की मेजबानी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया.


यह भी पढ़ें : रामगढ़ ताल में 3 दिन तक चलेगी नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप, 20 राज्यों के 243 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

TAGGED:

NATIONAL WOMEN ROWING TEAM CAMP
RAMGARHTAL IN GORAKHPUR
भारतीय महिला रोइंग टीम
20TH ASIAN GAMES
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.