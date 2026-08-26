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Women's Equality Day : आरक्षण ने खोला सत्ता का दरवाजा, अब अपनी आवाज और फैसले की बारी...

राजस्थान में पंचायत से शहर तक महिलाओं के लिए राजनीतिक मैदान खुल गया है. जसवंत सिंह की रिपोर्ट...

Women Equality Day
राष्ट्रीय महिला समानता दिवस (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 6:48 AM IST

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जयपुर: पंचायत की चौपाल से लेकर शहर के वार्ड तक राजस्थान में महिलाओं के लिए राजनीतिक मैदान पहले से ज्यादा खुला है. इस बार 26 अगस्त को महिला समानता दिवस ऐसे समय आया है, जब राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण की लॉटरी ने हजारों महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता तैयार किया है.

309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में करीब 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. 41 जिला परिषदों में 20 जिला प्रमुख पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आरक्षित सीट पर जीतने वाली महिला अपने फैसले खुद ले पाएगी? गांवों में आज भी कई जगह निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के फैसलों में परिवार के पुरुषों की भूमिका चर्चा में रहती है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

शहरों में भी महिला पार्षद के सामने राजनीति, संगठन और स्थानीय दबाव की चुनौती रहती है. ऐसे में इस बार का चुनाव सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक आवाज, स्वतंत्र निर्णय और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी होगा. आरक्षण ने महिलाओं को सत्ता तक पहुंचने का अवसर तो दिया है, लेकिन सामाजिक बराबरी का सफर अभी बाकी है.

निकाय चुनाव में 3,356 महिला पार्षदों के लिए मैदान तैयार : नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिला राजनीतिक भागीदारी का सबसे स्पष्ट आंकड़ा सामने आया है. प्रदेश के 309 निकायों के 10,245 वार्डों में से 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. यानी लगभग हर तीन में से एक वार्ड महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है. इसका सीधा असर भाजपा और कांग्रेस दोनों की टिकट रणनीति पर पड़ना तय है. जिन वार्डों में आरक्षण बदल गया है, वहां वर्षों से तैयारी कर रहे पुरुष दावेदारों को अब नए राजनीतिक विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं.

Women in Rajasthan Politics
राजस्थान में महिला राजनीतिक भागीदारी का गणित (ETV Bharat GFX)

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वहीं, महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही महिला कार्यकर्ताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए अवसर पैदा हुआ है. जयपुर इसका बड़ा उदाहरण है. एकीकृत जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं. इनमें अलग-अलग श्रेणियों की महिला सीटें शामिल हैं. यह स्थिति राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब टिकट मांगने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. पार्टी के सामने सवाल होगा कि टिकट केवल किसी पुरुष नेता के परिवार की महिला सदस्य को दिया जाए या लंबे समय से संगठन में सक्रिय महिला कार्यकर्ता को भी मौका मिले.

निकाय प्रमुखों के पदों पर भी महिलाओं की मजबूत मौजूदगी : सिर्फ पार्षद पदों तक ही महिला प्रतिनिधित्व सीमित नहीं है. 309 नगरीय निकायों के प्रमुख पदों में 102 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. यानी लगभग एक-तिहाई निकायों की कमान महिलाओं के हाथ में जा सकती है. 10 नगर निगमों के महापौर पदों में भी महिलाओं की तस्वीर महत्वपूर्ण है.

Women leadership in big cities
बड़े शहरों में महिला नेतृत्व (ETV Bharat GFX)

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आरक्षण प्रक्रिया के बाद छह नगर निगमों के महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं. कोटा में ओबीसी महिला के लिए पद आरक्षित है, जबकि अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और भरतपुर जैसे निगमों में सामान्य महिला वर्ग के लिए महापौर पद आरक्षित किए गए हैं. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के महापौर पद सामान्य रखे गए हैं.

गांव की चौपाल से जिला परिषद तक महिला नेतृत्व : अगर शहर में 3,356 महिला पार्षदों के लिए राजनीतिक मैदान तैयार है तो गांवों में तस्वीर इससे भी व्यापक है. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू है. यह व्यवस्था केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों के अलग-अलग स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप देती है.

राज्य में वर्तमान में 14,403 ग्राम पंचायतें हैं. इनके अलावा 457 पंचायत समितियां और 41 जिला परिषदें हैं. ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच, पंचायत समिति स्तर पर सदस्य और प्रधान तथा जिला परिषद स्तर पर सदस्य और जिला प्रमुख के चुनाव होंगे. इस बार 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों की आरक्षण तस्वीर में 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. इनमें सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिला सीटें शामिल हैं.

Gender Arithmetic of Zila Pramukh Posts
जिला प्रमुख पदों का महिला गणित (ETV Bharat GFX)

महिला आरक्षण का सबसे बड़ा सवाल- टिकट परिवार को या कार्यकर्ता को ? : इस पूरे चुनावी समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है. आरक्षण ने सीट तो महिला के लिए कर दी, लेकिन उम्मीदवार कौन होगी? यह फैसला राजनीतिक दलों को करना है. कई बार स्थानीय निकाय चुनाव में महिला आरक्षित सीट पर किसी पुरुष नेता की पत्नी, बहू, बेटी या परिवार की अन्य महिला सदस्य को टिकट मिल जाता है.

ऐसे में आलोचक सवाल उठाते हैं कि क्या यह महिला राजनीतिक नेतृत्व है या पुरुष नेतृत्व का विस्तार? दूसरी तरफ ऐसी हजारों महिलाएं भी हैं जो वर्षों से सामाजिक कार्य, स्वयं सहायता समूह, शिक्षा, महिला संगठनों और पार्टी संगठन में काम कर रही हैं. इसलिए इस बार चुनाव का एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव यह हो सकता है कि आरक्षण महिला के नाम पर है, लेकिन टिकट किसके काम के आधार पर मिलेगा?

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'सरपंच पति' की राजनीति से आगे बढ़ रही महिला नेतृत्व की तस्वीर : राजस्थान की पंचायत राजनीति में महिला आरक्षण के साथ लंबे समय तक 'सरपंच पति' जैसी व्यवस्था भी चर्चा में रही. कई जगह निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाते रहे. हालांकि, समय के साथ इस तस्वीर में बदलाव के संकेत मिले हैं. पंचायतों में महिलाएं अब केवल निर्वाचित प्रतिनिधि की भूमिका तक सीमित नहीं, बल्कि बैठकों, विकास योजनाओं और स्थानीय फैसलों में अपनी बात रखने के लिए आगे आ रही हैं.

अध्ययन भी महिला प्रतिनिधियों की आवाज और सक्रिय भागीदारी बढ़ने तथा पुरुषों के प्रॉक्सी नेतृत्व में कमी की ओर संकेत करता है. महिला समानता दिवस के मौके पर यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली समानता सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने और पंचायत की दिशा तय करने के अधिकार में है.

Women Empowerment
महिला जनप्रतिनिधियों के साथ सारिका चौधरी (Source : Sarika Choudhary FB Page)

मौका मिला, साबित किया : महिला कार्यकर्ताओं को कितना राजनीतिक स्पेस? ये सवाल इसलिए, क्योंकि भाजपा के लिए पंचायत और निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पार्टी स्थानीय संगठन को चुनावी सफलता का आधार मानती है. निकाय चुनाव की तैयारियों में पार्टी ने पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और अनुभवी कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू किया है. टिकट चयन के लिए संगठनात्मक स्तर पर दावेदारों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है.

ऐसे में महिला आरक्षण पार्टी के सामने एक अलग चुनौती लेकर आया है. पार्टी के पास महिला मोर्चा से लेकर बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनावी टिकट के समय इनमें से कितनों को वास्तविक राजनीतिक अवसर मिलता है, यह देखने वाली बात होगी. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का तर्क रहा है कि स्थानीय निकाय महिलाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण की सबसे मजबूत जमीन हैं.

पंचायत या नगर निकाय से शुरुआत करने वाली महिलाएं आगे चलकर विधानसभा और संसद की राजनीति तक पहुंच सकती हैं. उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि आरक्षित सीट के कारण वो पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की. उसके बाद दो बार ओर अलग-अलग वार्ड से पार्षद के चुनाव में विजय हुई, राजनीतिक भागीदारी का मौका मिला तो पार्टी ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी.

Women Empowerment
कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं (Source : Social Media)

इतना ही नहीं, वर्तमान में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं. राखी राठौड़ ने कहा कि महिलाओं को जब-जब भी मौका मिला है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है. वो बीते जमाने की बात हो गई जब पति पार्षद, पति सरपंच की बात होती थी. अब महिलाएं जिस तरह से घर संभालती हैं, वैसे ही जनप्रतिनिधि का दायित्व भी बहुत अच्छे से निभा रही हैं. राखी राठौड़ ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि भाजपा उन्हीं सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी जहां सीटें आरक्षित हैं, बल्कि अन्य सीटों पर जिताऊ दावेदार को मौका देना प्राथमिकता होगी.

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कांगेस ने आरक्षण का प्रावधान कर भागीदारी दी : उधर, कांग्रेस के पास भी पंचायत और निकाय स्तर पर लंबे समय से सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है. महिला कांग्रेस, छात्र राजनीति, सामाजिक संगठनों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय महिलाओं में से कई अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं. कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि पार्टी महिला आरक्षण को केवल चुनावी मजबूरी के तौर पर देखती है या इसे संगठन में महिला नेतृत्व बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करती है.

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पंचायत और निकाय चुनाव में राजनीतिक भागीदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की. कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के तौर पर आगे लाने पक्ष में रही है. आगामी पंचायत-निकाय चुनाव में आरक्षित सीटों पर ही नहीं, बल्कि अन्य सीटों पर भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय महिलाओं को सीधे जनता से जोड़ते हैं. सड़क, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर महिलाएं खुद नेतृत्व करेंगी तो स्थानीय राजनीति में नए मुद्दे भी मजबूत होंगे.

महिला वोटर से महिला लीडर तक बदली राजनीति : राजस्थान की चुनावी राजनीति में महिला मतदाता अब केवल वोट बैंक नहीं रह गई है. राजनीतिक दलों की रणनीति में महिला मतदाता अलग राजनीतिक समूह के तौर पर महत्वपूर्ण हैं. अब आरक्षण के कारण महिलाओं की भूमिका मतदाता से आगे बढ़कर उम्मीदवार और जनप्रतिनिधि की हो रही है, यानी चुनावी राजनीति का पूरा चक्र बदल रहा है. पहले महिला मतदाता बनी, फिर महिला कार्यकर्ता, उसके बाद महिला उम्मीदवार, फिर महिला जनप्रतिनिधि और अब महिला राजनीतिक नेतृत्व. यही बदलाव महिला समानता दिवस की चर्चा को राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव से जोड़ता है.

Rakhee Rathore
भाजपा नेत्रियों के साथ नारी शक्ति का अभिनंदन करते हुए (Source : Rakhee Rathore FB Page)

अब सामाजिक बराबरी की बारी : राष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर राजस्थान में पंचायत से लेकर नगरीय निकायों तक महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी के बीच एक बड़ा सवाल अब भी कायम है. क्या आरक्षण के साथ महिलाओं को निर्णय लेने की पूरी आजादी भी मिली है? महिला सामाजिक कार्यकर्ता निशा निशा सिद्धू का कहना है कि आरक्षण ने महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी का रास्ता जरूर खोला है, लेकिन सामाजिक स्तर पर समानता की लड़ाई अभी बाकी है.

उन्होंने कहा कि आज भी पुरुष प्रधान सोच महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा बनती है. जब तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आधी आबादी को वास्तविक अधिकार मिलने की बात अधूरी रहेगी. निशा सिद्धू कहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, जातिगत हिंसा, दलित महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं बताती हैं कि समानता केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं हो सकती. महिला समानता दिवस का संदेश यही है कि महिलाओं को आरक्षण के जरिए सत्ता में हिस्सेदारी के साथ समाज में सम्मान, सुरक्षा और निर्णय की स्वतंत्रता भी मिले.

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