राष्ट्रीय जल पुरस्कार: बालोद जल संचय अभियान में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला
इस उपलब्धि से बालोद जिले ने जल संरक्षण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2025 at 5:12 PM IST
बालोद: नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) अवार्ड समारोह हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालोद जिले को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया. उत्कृष्ट कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई. इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमन्ना सहित वरिष्ठ अधिकारी और अतिथि मौजूद रहे.
अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिकों की मेहनत: कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने यह सम्मान हासिल किया. उन्होंने इसे पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया. बालोद कलेक्टर ने कहा कि यह सफलता लोगों की सक्रिय भागीदारी और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है. इस अभियान के तहत जिले में अब तक 1 लाख 6 हजार से नई जल संरचनाएं निर्मित की गई हैं, जबकि 30 हजार से अधिक पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है.
बालोद में अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण
- अमृत सरोवर योजना के तहत 140 नई सरोवरों का निर्माण हुआ.
- 3 लाख 88 हजार पौधरोपण किए गए हैं.
- ग्रामीणों की स्वप्रेरणा से 27 हजार घरों में सोकपिट बनाए गए हैं.
- 6,614 लूज बोल्डर चेक डेम बनाए गए.
- 672 नदियों का पुनरुद्धार हुआ.
- 423 कुओं और 69 स्टॉप डेम का निर्माण किया गया.
रेड जोन में था बालोद: पानी के आंकड़े जो जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किए थे, उसके आधार पर बालोद जिले के दो विकासखंड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में शामिल थे. इसके बाद इसे सामान्य में लाने के लिए एक महा अभियान चलाया गया. इसमें जनजागरूकता भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आई. लोगों ने स्वप्रेरणा से ही प्रशासन के साथ मिलकर जल संचयन के लिए काम करना शुरू किया. खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा धान की फसल लेने वाला यह अंचल ग्रीष्म काल में दलहन तिलहन की ओर अग्रसर हुआ.
