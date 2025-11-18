ETV Bharat / state

राष्ट्रीय जल पुरस्कार: बालोद जल संचय अभियान में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला

बालोद: नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) अवार्ड समारोह हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालोद जिले को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया. उत्कृष्ट कार्यों के लिए बालोद जिले को 2 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई. इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमन्ना सहित वरिष्ठ अधिकारी और अतिथि मौजूद रहे.

अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिकों की मेहनत: कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने यह सम्मान हासिल किया. उन्होंने इसे पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया. बालोद कलेक्टर ने कहा कि यह सफलता लोगों की सक्रिय भागीदारी और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है. इस अभियान के तहत जिले में अब तक 1 लाख 6 हजार से नई जल संरचनाएं निर्मित की गई हैं, जबकि 30 हजार से अधिक पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है.

बालोद जल संचय अभियान में देश का सर्वश्रेष्ठ जिला (ETV Bharat)

बालोद में अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण