आगरा नगर निगम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार; गोरखपुर नगर निगम ने जल संचयन में बनाई राष्ट्रीय पहचान
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार दिए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 2:11 PM IST
आगरा/गोरखपुर: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में आगरा और गोरखपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया. आगरा नगर निगम को नगर निकाय श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला है. वहीं गोरखपुर नगर निगम को जल संचय जन भागीदारी अभियान (JSJB 1.0) में शानदार कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया है.
आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि नगर निगम को नगर निकाय श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला है. निगम लगातार विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखकर काम कर रहा है. स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ हवा के बाद अब आगरा जल प्रबंधन की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर पहचान बना चुका है.
महापौर ने कहा कि देश की राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए गौरव का क्षण रहा. इसका श्रेय नगर निगम की टीम और आगरा की जनता को जाता है. आगरा नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत पानी बचाने की दिशा में बेहतर व्यवस्था तैयार की है. इसमें ताजगंज क्षेत्र के 6 वार्ड और तीन गांव में 24 घंटे पानी आपूर्ति की योजना बनी है. जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स से ताजगंज तक 1200 एमएम पानी की लाइन बिछाई गई.
रिसाइकिल पानी का हो रहा उपयोग: आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि आगरा में नगर निगम की ओर से एसटीपी से रिसाइकिल पानी का स्प्रिंकलर के जरिए उपयोग कर रहा है. शहर में 9 एसटीपी से रिसाइकिल होने वाले सीवेज के पानी से टैंकर के जरिए शहर की सड़कों पर, पार्क, डिवाइडर पर लगे पेड़ों की सिंचाई की जाती है.
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि एसटीपी से रिसाइकिल पानी को किसानों की खेती, टॉयलेट, टॉयलेट क्लीनिक, सड़कों पर जल छिड़काव, धुलाई, अग्नि शमन यंत्रों में उपयोग हो रहा है. इससे निगम को एक लाख रुपए की आय भी हुई है. इससे पर्यावरण का संरक्षण और पानी की बर्बादी को रोका गया.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भी लगाई छलांग: स्वच्छ सर्वेक्षण में आगरा ने बड़ी छलांग लगाई थी. देश के सबसे 10 स्वच्छ शहरों में आगरा नगर निगम ने नाम दर्ज कराया था. यूपी में आगरा दूसरे स्थान पर रहा था. सर्वेक्षण में आगरा नगर निगम को देश में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 10वां स्थान मिला था.
गोरखपुर नगर निगम को मिली उपलब्धि: गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया. सम्मान में नगर निगम को प्रशस्ति पत्र के साथ 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली है. यह स्थानीय जल संरक्षण, जन भागीदारी और सतत विकास के क्षेत्र में गोरखपुर की अनूठी पहल का प्रत्यक्ष प्रमाण है.
महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह क्षण न केवल नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे गोरखपुर नगर और उसके हर नागरिक के लिए गौरव का क्षण है. सभी ने इस अभियान में अपना सहयोग और समर्थन दिया है.
गोरखपुर नगर निगम द्वारा चलाए गए जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाबों, कुओं की सफाई, नदियों और नालों के पुनर्जीवन, और तकिया घाट पर प्राकृतिक जल शोधन (नेचुरल वॉटर प्यूरीफिकेशन) जैसे प्रयास किए गए. इन कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया.
महापौर ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दूरदर्शी नीतियों और मार्गदर्शन का परिणाम है. उन्होंने प्रदेश में नगर निकायों को जल संरक्षण के दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया. गोरखपुर नगर निगम के जल संरक्षण प्रयास भी इसी नीति का उत्तम उदाहरण हैं.
महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा कि यह सम्मान गोरखपुर की जनता की सामूहिक जीत है. यह पुरस्कार हम सबका है, जो हर गोरखपुरवासी की मेहनत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है. हमें इसे और आगे बढ़ाना है.
शहर को जल सुरक्षित बनाना है: नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहर को जल-सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है. इस दिशा में किए गए प्रयासों को देश के सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिलना हमारी प्रेरणा बढ़ाता है. इस अभियान में एक बड़ा भाग समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही है. वर्षा जल संचयन से लेकर तालाबों की सफाई तक, शहर के विभिन्न वार्डों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों ने नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति सचेत किया.
