ETV Bharat / state

आगरा नगर निगम को राष्ट्रीय जल पुरस्कार; गोरखपुर नगर निगम ने जल संचयन में बनाई राष्ट्रीय पहचान

आगरा/गोरखपुर: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में आगरा और गोरखपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया. आगरा नगर निगम को नगर निकाय श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला है. वहीं गोरखपुर नगर निगम को जल संचय जन भागीदारी अभियान (JSJB 1.0) में शानदार कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों नगर निगमों को पुरस्कृत किया गया है.

आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि नगर निगम को नगर निकाय श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला है. निगम लगातार विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखकर काम कर रहा है. स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ हवा के बाद अब आगरा जल प्रबंधन की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर पहचान बना चुका है.

महापौर ने कहा कि देश की राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए गौरव का क्षण रहा. इसका श्रेय नगर निगम की टीम और आगरा की जनता को जाता है. आगरा नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत पानी बचाने की दिशा में बेहतर व्यवस्था तैयार की है. इसमें ताजगंज क्षेत्र के 6 वार्ड और तीन गांव में 24 घंटे पानी आपूर्ति की योजना बनी है. जीवनी मंडी वॉटर वर्क्स से ताजगंज तक 1200 एमएम पानी की लाइन बिछाई गई.

आगरा नगर निगम को मिला पुरस्कार. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिसाइकिल पानी का हो रहा उपयोग: आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि आगरा में नगर निगम की ओर से एसटीपी से रिसाइकिल पानी का स्प्रिंकलर के जरिए उपयोग कर रहा है. शहर में 9 एसटीपी से रिसाइकिल होने वाले सीवेज के पानी से टैंकर के जरिए शहर की सड़कों पर, पार्क, डिवाइडर पर लगे पेड़ों की सिंचाई की जाती है.

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि एसटीपी से रिसाइकिल पानी को किसानों की खेती, टॉयलेट, टॉयलेट क्लीनिक, सड़कों पर जल छिड़काव, धुलाई, अग्नि शमन यंत्रों में उपयोग हो रहा है. इससे निगम को एक लाख रुपए की आय भी हुई है. इससे पर्यावरण का संरक्षण और पानी की बर्बादी को रोका गया.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भी लगाई छलांग: स्वच्छ सर्वेक्षण में आगरा ने बड़ी छलांग लगाई थी. देश के सबसे 10 स्वच्छ शहरों में आगरा नगर निगम ने नाम दर्ज कराया था. यूपी में आगरा दूसरे स्थान पर रहा था. सर्वेक्षण में आगरा नगर निगम को देश में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 10वां स्थान मिला था.