राष्ट्रीय मतदाता दिवस : SIR में जुटे बीएलओ के योगदान के सम्मान में BLO Wall का लोकार्पण

इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत ने बताया कि BLO अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. इसके बावजूद उन्होंने समय से पहले एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया. इन्हीं प्रयासों को सम्मान देने और प्रेरणा देने के उद्देश्य से BLO Wall की परिकल्पना की गई, जिसे आज डीडवाना में साकार रूप मिला. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आने वाले समय में जिले के सभी उपखंड कार्यालय परिसरों में इसी तरह की BLO Wall स्थापित की जाएगी, ताकि प्रत्येक BLO को सम्मान और प्रोत्साहन मिल सके.

कुचामनसिटी: देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर डीडवाना-कुचामन जिले में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पहल देखने को मिली. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत के नवाचार के तहत डीडवाना उपखंड कार्यालय परिसर में BLO Wall का लोकार्पण रविवार को किया गया. इस विशेष अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर भी मौजूद रहीं.

यह BLO Wall एसआईआर (Special Intensive Revision) कार्य में जुटे सभी बीएलओ के योगदान को सम्मान देने और उनके उत्साह को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है. इस वॉल पर जिले में एसआईआर कार्य में सक्रिय सभी BLO के नाम और गांव के नाम उकेरे गए हैं, जिससे उनके परिश्रम और समर्पण को स्थायी पहचान मिल सके. बीएलओ ने इस अभिनव पहल की खुलकर सराहना की और कहा कि पहली बार उनके कार्य को इस स्तर पर पहचान और सम्मान मिला है. उन्होंने इसे अपने लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताते हुए भविष्य में और अधिक समर्पण भाव से कार्य करने का संकल्प जताया.

कार्यक्रम के दौरान एसआईआर कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले सभी बीएलओ की उपस्थिति रही. इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर और एडीएम मोहनलाल की ओर से नवीन मतदाताओं का सम्मान किया गया और उन्हें एपिक कार्ड वितरित किए गए. साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी को और मजबूत किया जा सके.

बूंदी में बीएलओ व सुपरवाइजर सम्मानित : लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी मतदाता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के उद्देश्य से रविवार को बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह, गरिमा और लोकतांत्रिक चेतना के साथ मनाया गया. 'माय इंडिया, माय वोट' की थीम पर आयोजित इस समारोह ने न केवल मताधिकार के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि उन जमीनी कार्यकर्ताओं के योगदान को भी सम्मान दिया, जिनकी मेहनत से लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होती है.

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने दीप प्रज्वलित कर किया. इसके पश्चात निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान उल्लेखनीय योगदान देने वाले 16 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं 3 सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ महेन्द्र मेघवाल को राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया गया, जिसे उपस्थितजनों ने तालियों के साथ सराहा.