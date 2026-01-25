ETV Bharat / state

गाजियाबाद में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, SIR में सहयोग करने वालों को प्रशासन ने किया सम्मानित

नई दिल्ली: गाजियाबाद में धूमधाम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया. लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे दिव्यांग और वृद्धि मतदाताओं का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया. कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का संदेश प्रसारित किया गया. अपने संदेश में उन्होंने एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए नए मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की. कार्यक्रम के दौरान नन्हे कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया.

मतदाता दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष में तकरीबन 500 से अधिक लोग हिंदी भवन में उपस्थित रहे. इस दौरान अधिकारियों की तरफ से 18 की उम्र पार करने के बाद पहली बार मतदाता बनने वाले मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड दिया गया. दिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुति देकर मतदान के महत्व के बारे में बताया. कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की गई कि मौजूदा समय में चल रहे SIR अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपना वोट बनवाना और त्रुटियों को दूर करवाना सुनिश्चित करें.

अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी (ETV Bharat)