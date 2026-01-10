ETV Bharat / state

नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप: महिला वर्ग में केरल-हरियाणा और पुरुष में रेलवे-सर्विसेज सेमीफाइनल में

वाराणसी: डॉ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में (सिगरा) में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के छठे दिन (शुक्रवार) क्वार्टर फाइनल मुकाबलें खेले गए. महिला वर्ग में केरल व हरियाणा तथा पुरुष वर्ग में रेलवे और सर्विसेज की टीमों ने अपने प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है.



केरल ने यूपी को हराया: महिला वर्ग के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में केरला की टीम ने उत्तर प्रदेश को सीधे सेटों में 3-0 (25-10, 25-20, 25-18) से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. पूरे मैच के दौरान केरला की खिलाड़ियों ने गजब का तालमेल और आक्रामकता दिखाई. मैच के दौरान ​केरला की रणनीति में फ्रंट रो और बैक रो के खिलाड़ियों के बीच शानदार सामंजस्य देखने को मिला. नेट पर अन्ना और अनुश्री ने उत्तर प्रदेश के आक्रमण को ब्लॉक करने में अहम भूमिका निभाई. वहीं, अनुभवी सेटर नीतू ने अपनी कलात्मकता से अटैकर के लिए शानदार गेंदें सेट कीं, जिससे यूपी का डिफेंस पूरी तरह लड़खड़ा गया. बैक रो में अनघा ने आउटसाइड हिटर' के रूप में अपनी ताकत दिखाई और टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक जुटाए. अन्न. वी ने बतौर ऑल-राउंडर और भूमिका ने डिफेंस में टीम को मजबूती प्रदान की.

हरियाणा ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश: ​वहीं, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के महिला वर्ग में हरियाणा की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. हरियाणा की खिलाड़ियों ने खेल के तीनों सेटों में अपना दबदबा बनाए रखा और बंगाल की टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. हरियाणा ने यह मैच 25-16, 25-22 और 25-19 के अंतर से अपने नाम किया. हालांकि दूसरे सेट में पश्चिम बंगाल ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के डिफेंस और सटीक स्मैश के आगे उनकी रणनीति सफल नहीं हो सकी. ​​हरियाणा की जीत में टीम के सामंजस्य और आक्रामक खेल की मुख्य भूमिका रही. ज्योति और स्वाति ने नेट पर बेहतरीन ब्लॉक और सटीक सर्विस से टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई.

