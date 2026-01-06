ETV Bharat / state

वाराणसी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप; यूपी ने तेलंगाना को 3-0 से दी मात

वाराणसी के डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले खेल जा रहे हैं.

खिलाड़ियों के बीच पहुंचे सांसद मनोज तिवारी.
खिलाड़ियों के बीच पहुंचे सांसद मनोज तिवारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
वाराणसी : डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली जा रही 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन सोमवार को कई रोमांचक मुकाबले हुए. ​दूसरे दिन के मुकाबलों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खिलाड़ियों का जबरदस्त दमखम देखने को मिला. पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच बेहद कड़ा मुकाबला रहा. महिला वर्ग में महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने एकतरफा मुकाबले जीतकर अपनी लय बरकरार रखी. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र की टीमों ने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की.

नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप मुकाबले.
नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप मुकाबले. (Photo Credit : ETV Bharat)

हिमाचल और बंगाल के बीच कांटे की टक्कर


पुरुष वर्ग के सबसे रोमांचक मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 3-1 से हराकर जीत दर्ज की. जबकि अधिकांश अन्य मैचों में पसंदीदा टीमों का दबदबा रहा. चैंपियनशिप के सबसे कड़े मुकाबलों में से एक सर्विसेज और पंजाब के बीच हुआ. सर्विसेज ने अपनी आक्रामकता और बेहतर तालमेल के दम पर पंजाब की मजबूत चुनौती को 3-2(23-25,25-16,26-28,25-19,15-10) से पार किया. सर्विसेज के सटीक सर्विस और स्मैश के सामने पंजाब का डिफेंस बेअसर साबित हुआ. छत्तीसगढ़ ने चंडीगढ़ और असम ने पुदुचेरी को हराकर अपनी दावेदारी को मजबूती दी.

इस दौरान मुकाबले देखने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के सांसद ने सर्विसेज और पंजाब की टीम से परिचय प्राप्त किया और मैच का लुत्फ भी उठाया. इस दौरान आयोजक समिति के अध्यक्ष व महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बुके देकर मनोज तिवारी का स्वागत किया. मनोज तिवारी ने कहा कि देश की मिट्टी में छिपे इस हुनर से ही भविष्य के ओलंपिक सितारे निकलेंगे.

सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शामिल खिलाड़ी.
सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शामिल खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)



5 जनवरी के मुख्य मैच का परिणाम

​पुरुष वर्ग : ​दिल्ली ने लद्दाख को 3-0 से रौंदा (25-10, 25-11, 25-07)
​केरल ने दमन एवं दीव को 3-0 से हराया (25-05, 25-07, 25-11)
​उत्तर प्रदेश ने तेलंगाना को 3-0 से मात दी (25-15, 25-19, 25-09)
​हिमाचल प्रदेश ने प. बंगाल को 3-1 से हराया (25-21, 11-25, 25-18, 25-21)
​महाराष्ट्र ने मणिपुर को 3-0 से पराजित किया (25-20, 25-20, 25-13)
​छत्तीसगढ़ ने चंडीगढ़ को 3-0 से हराया (25-21, 25-17, 25-22)
​असम ने पुदुचेरी को 3-0 से हराया (25-14, 27-25, 19-25, 25-21)

​महिला वर्ग : ​महाराष्ट्र ने झारखंड को 3-0 से हराया (25-04, 25-08, 25-07)
​दिल्ली ने बिहार को 3-0 से मात दी (25-13, 25-18, 25-20)
​तमिलनाडु ने जम्मू-कश्मीर को 3-0 से हराया (25-06, 25-06, 25-04)
​मध्य प्रदेश ने लद्दाख को 3-0 से पराजित किया (25-11, 25-03, 25-07)
​गुजरात ने उत्तराखंड को 3-0 से हराया (25-19, 25-06, 25-20)
​आंध्र प्रदेश ने मणिपुर को 3-0 से हराया (25-18, 25-16, 25-22)
पुरुष वर्ग में सर्विसेज ने पंजाब को 3-2(23-25,25-16,26-28,25-19,15-10) से जीता

