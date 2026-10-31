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राष्ट्रीय एकता दिवस: सरदार पटेल जयंती पर बीकानेर में गूंजा एकता का संदेश, रन फॉर यूनिटी में दौड़े शहरवासी

रन फॉर यूनिटी रवाना करते केंद्रीय मंत्री मेघवाल ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती शनिवार को बीकानेर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई. इस मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया गया. बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए), बीकानेर पुलिस और बीकानेर रन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया. इस दौरान वे स्वयं भी दौड़े. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई.