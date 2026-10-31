राष्ट्रीय एकता दिवस: सरदार पटेल जयंती पर बीकानेर में गूंजा एकता का संदेश, रन फॉर यूनिटी में दौड़े शहरवासी
कलेक्ट्रेट से रविंद्र रंगमंच तक हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भी लगाई दौड़
Published : October 31, 2026 at 2:52 PM IST
बीकानेर: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती शनिवार को बीकानेर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई. इस मौके पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया गया. बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए), बीकानेर पुलिस और बीकानेर रन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया. इस दौरान वे स्वयं भी दौड़े. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई.
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल के व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व के बल पर स्वतंत्रता के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया. देशी रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है. उनके प्रयासों से एकीकृत भारत के निर्माण को मजबूती मिली.
पढ़ें: 'रन फॉर यूनिटी' में कांग्रेस पर बरसे प्रह्लाद जोशी, कहा- सरदार पटेल को नहीं दिया सम्मान
राष्ट्रीय एकता का संकल्प दिलाया: मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है. सरदार पटेल के विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देते हैं. प्रत्येक नागरिक को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए.
फिटनेस और राष्ट्रप्रेम का संगम बनी दौड़: 'रन फॉर यूनिटी' के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली और शारीरिक फिटनेस का संदेश भी दिया गया. युवाओं और खिलाड़ियों की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को विशेष स्वरूप दिया. दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया. कार्यक्रम के माध्यम से बीकानेरवासियों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए एकता और अखंडता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.
यह भी पढ़ें: 'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम में सीएम बोले- पारदर्शी भर्तियां और नशामुक्त युवा ही विकसित राजस्थान का आधार
ये रहे मौजूद: दौड़ में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर निशांत जैन तथा पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा उपस्थित रहे. दौड़ का आयोजन कलेक्ट्रेट के सामने से रविन्द्र रंगमंच, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, ब्रह्मकुमारी सर्किल, पंचशती सर्किल और महर्षि गौतम सर्किल होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट परिसर तक निर्धारित किया गया. इस दौरान बीडीए आयुक्त धायगुडे स्नेहल नाना, बीडीए कमिश्नर सिद्धार्थ पलानीचामी, जिला परिषद सीईओ शैलजा पांडे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रीना छिंपा, बीकानेर उपखंड अधिकारी IAS महिमा कसाना सहित प्रशासन पुलिस अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें: रन फॉर यूनिटी: जैसलमेर व झुंझुनू में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के लिए दाैड़े सैकड़ों लोग