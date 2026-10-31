राष्ट्रीय एकता दिवस केवड़िया: भारत पर्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने की छत्तीसगढ़ के स्टॉल की सराहना

राष्ट्रीय एकता दिवस केवड़िया: भारत पर्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने की छत्तीसगढ़ के स्टॉल की सराहना
प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर के कलाकारों से बात की.डोकरा, बांस शिल्प और कोसा की सराहना की. बस्तरिया रेला की प्रस्तुति से पीएम का स्वागत किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 12:16 PM IST
रायपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की समृद्ध शिल्पकला, संस्कृति और पर्यटन की झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर्व का शुभारंभ करने के बाद छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन किया. उन्होंने नारायणपुर और बस्तर के शिल्पकारों से बातचीत की और उनकी कला और हुनर की सराहना की.
भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टॉल पर बांस शिल्प एवं अन्य लोकशिल्प का निर्माण कर रहे कलाकारों से शिल्प निर्माण के संबंध में चर्चा की. इस दौरान कलाकारों ने बस्तरिया रेला की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया.
पर्यटन मंडल की डॉ सुभदा चतुर्वेदी ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले भारत पर्व में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से लगाए गए स्टॉल में प्रदेश की पारंपरिक हस्तशिल्प कला और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है. यहां डोकरा शिल्प, लौह शिल्प एवं कोसा साड़ियों के साथ बांस शिल्प को भी प्रदर्शित किया गया है.
गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस के अवसर पर आयोजित भारत पर्व में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन कर बस्तर के शिल्पकारों की कला और कौशल की सराहना करना हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। यह हमारे शिल्पकारों की प्रतिभा, परिश्रम और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। भारत पर्व में प्रदेश की विशिष्ट शिल्पकला, लोकसंस्कृति और पर्यटन की सुंदर झलक हमारी गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊँचाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रोत्साहन हमारे शिल्पकारों के उत्साह और आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। @narendramodi— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 30, 2026
पीएम मोदी ने कलाकारों से की बात
स्टॉल में चंपारण, चित्रकोट सहित छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन रिसॉर्ट की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है. इसके माध्यम से आगंतुकों को प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया जा रहा है.
भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा का गौरवपूर्ण प्रदर्शन.... राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित 15 दिवसीय भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की आकर्षक झलक देखने को मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत पर्व का शुभारंभ करने के पश्चात छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन किया तथा बस्तर एवं नारायणपुर के शिल्पकारों से आत्मीय संवाद कर उनकी कला और हुनर की सराहना की। इस दौरान कलाकारों ने बस्तरिया रेला की मनमोहक प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। स्टॉल में प्रदेश की प्रसिद्ध डोकरा शिल्पकला, लौह शिल्प, बांस शिल्प और कोसा साड़ियों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही चित्रकोट जलप्रपात, चंपारण सहित प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन रिसॉर्ट की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है, जिससे देशभर से आने वाले पर्यटक छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और पर्यटन की संभावनाओं से परिचित हो सकें। इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए प्रदेश के सभी शिल्पकारों, कलाकारों एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। @narendramodi— Kedar Kashyap (@KedarKashyapBJP) October 30, 2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के स्टॉल की सराहना करने पर खुशी जताई. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- भारत पर्व में प्रदेश की विशिष्ठ शिल्पकला, लोक संस्कृति और पर्यटन की सुंदर झलक हमारी गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है. पीएम मोदी का ये प्रोत्साहन शिल्पकारों के उत्साह और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा.