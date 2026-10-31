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राष्ट्रीय एकता दिवस केवड़िया: भारत पर्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने की छत्तीसगढ़ के स्टॉल की सराहना

रायपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की समृद्ध शिल्पकला, संस्कृति और पर्यटन की झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर्व का शुभारंभ करने के बाद छत्तीसगढ़ के स्टॉल का अवलोकन किया. उन्होंने नारायणपुर और बस्तर के शिल्पकारों से बातचीत की और उनकी कला और हुनर की सराहना की.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टॉल पर बांस शिल्प एवं अन्य लोकशिल्प का निर्माण कर रहे कलाकारों से शिल्प निर्माण के संबंध में चर्चा की. इस दौरान कलाकारों ने बस्तरिया रेला की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया.

छत्तीसगढ़ के स्टॉल की पीएम मोदी ने की सराहना (ETV Bharat Chhattisgarh)

पर्यटन मंडल की डॉ सुभदा चतुर्वेदी ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले भारत पर्व में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से लगाए गए स्टॉल में प्रदेश की पारंपरिक हस्तशिल्प कला और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है. यहां डोकरा शिल्प, लौह शिल्प एवं कोसा साड़ियों के साथ बांस शिल्प को भी प्रदर्शित किया गया है.

पीएम मोदी ने कलाकारों से की बात

स्टॉल में चंपारण, चित्रकोट सहित छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन रिसॉर्ट की जानकारी भी प्रस्तुत की गई है. इसके माध्यम से आगंतुकों को प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया जा रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के स्टॉल की सराहना करने पर खुशी जताई. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- भारत पर्व में प्रदेश की विशिष्ठ शिल्पकला, लोक संस्कृति और पर्यटन की सुंदर झलक हमारी गौरवशाली पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है. पीएम मोदी का ये प्रोत्साहन शिल्पकारों के उत्साह और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा.