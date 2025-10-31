जवानों के शौर्य से बस्तर होगा लाल आतंक से मुक्त: डिप्टी सीएम विजय शर्मा
नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2025 at 8:27 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती पर शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 4 थी वाहिनी में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड समारोह आयोजित की गई. इस परेड समारोह में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए. उन्होंने जवानों को एकता दिवस की शपथ भी दिलाई और परेड की सलामी ली. इस मौके पर डिप्टी सीएम ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ा बयान दिया.
विजय शर्मा ने लौह पुरुष को किया नमन: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस अवसर पर देश के पहले डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया. उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश को एक सूत्र में पिरोने में अहम योगदान था. उन्होंने अखंड भारत को मूर्त रूप दिया, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ.
बिखरे भारत में राजनैतिक एकीकरण में साहसिक भूमिका निभाने के लिये पटेल को लौह पुरूष कहा जाता है. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, यहां के लोगों के बीच एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऐसे समय में जब देश कई रियासतों में विभाजित था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे एकजुट किया- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
जवानों के बलिदान को नमन: आजादी के वर्षों बाद भी देश के कुछ भागों में हमारे सुरक्षाबलों के जवान आतंकवाद एवं नक्सलवाद का सामना करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य भी लगभग चार दशकों से नक्सलवाद के दंश को झेलता आ रहा है. छत्तीसगढ़ में कार्यरत छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल के सैंकड़ों जवानों ने इस लाल आतंक को समाप्त करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिाय है. देश के लिए उनका यह बलिदान हमेशा अमर रहेगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है, वह हमारे वीर जवानों के पराक्रम एवं गौरव का परिणाम है, जिससे राज्य का मान एवं पुलिस जवानों का आत्म विश्वास बढ़ा है.
वर्तमान समय में हम नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की राह में चल पड़े हैं. बीते दो वर्षों में जवानों ने जो अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है, उसकी चर्चा और परिणाम हम सब देख पा रहे है, अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि जवानों की भुजाओं की ताकत से बस्तर पूर्ण रूप से लाल आतंक से मुक्त होगा. इसके साथ ही बस्तर के कोने-कोने में लोकतंत्र और संविधान लागू होगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि: डिप्टी सीएम ने नक्सल हमले में शहीद जवानों की याद में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी को देखा और वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी.
डिप्टी सीएम ने हथियारों की प्रदर्शनी देखी: इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चौथी वाहिनी की तरफ से लगाई गई हथियारों की प्रदर्शनी का भी मुआयना किया. उन्होंने एलएमजी, यूबीएलजी, असाल्ट रायफल, एसएलआर, जेवीपीसी, एके 47, टियर गन और एक्शन गन को करीब से देखा. इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भारत में निर्मित ये अत्याधुनिक हथियार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम हैं ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे बढ़ते कदम हैं. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे.