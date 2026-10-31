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कभी नक्सलियों का अभेद किला था गोगुंडा, आज वहां गूंजे राष्ट्रीय एकता के नारे, CRPF के साथ दौड़े ग्रामीण और बच्चे

सुकमा के गोगुंडा में CRPF के साथ दौड़े ग्रामीण और बच्चे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: गोगुंडा हिल्स कभी नक्सलियों के मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्रों में शुमार होने के साथ ही उनके संगठनात्मक ढांचे का अहम केंद्र माना जाता था. लेकिन वक्त बदला, सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और क्षेत्र में बढ़ती प्रशासनिक पहुंच के बीच इस इलाके की तस्वीर भी बदलने लगी है. कभी नक्सलियों के प्रभाव और भय से पहचाने जाने वाले इसी गोगुंडा में अब राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देशभक्ति के संदेश गूंज रहे हैं.

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने गोगुंडा हिल्स और आसपास के क्षेत्र में एकता दौड़ सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया. इसमें सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.