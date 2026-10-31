कभी नक्सलियों का अभेद किला था गोगुंडा, आज वहां गूंजे राष्ट्रीय एकता के नारे, CRPF के साथ दौड़े ग्रामीण और बच्चे
सुकमा के गोगुंडा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने एकता दौड़ का आयोजन किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:11 PM IST
सुकमा: गोगुंडा हिल्स कभी नक्सलियों के मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्रों में शुमार होने के साथ ही उनके संगठनात्मक ढांचे का अहम केंद्र माना जाता था. लेकिन वक्त बदला, सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और क्षेत्र में बढ़ती प्रशासनिक पहुंच के बीच इस इलाके की तस्वीर भी बदलने लगी है. कभी नक्सलियों के प्रभाव और भय से पहचाने जाने वाले इसी गोगुंडा में अब राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और देशभक्ति के संदेश गूंज रहे हैं.
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने गोगुंडा हिल्स और आसपास के क्षेत्र में एकता दौड़ सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया. इसमें सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.
हाथों में राष्ट्रीय एकता के संदेश वाले बैनर लेकर प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई और देश की एकता एवं अखंडता के समर्थन में नारे लगाए. इस आयोजन को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्र में बदलते सामाजिक परिवेश के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है.
अब सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे
सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान यहां संचालित नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया था. इसके अलावा कुख्यात नक्सली कमांडर रमन्ना सहित अन्य नक्सली नेताओं से जुड़े स्मारकों को भी जवानों ने ध्वस्त किया था. कभी इन स्मारकों और ठिकानों के आसपास तक आम लोगों की पहुंच आसान नहीं थी. ऐसे इलाके में अब ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तस्वीर पेश करती है.
उसी जमीन पर अब बच्चों के साथ एकता की दौड़
कार्यक्रम में 74वीं बटालियन के कमांडेंट हिमांशु पांडे और ए/74 बटालियन के सहायक कमांडेंट अंकित सिंह ने ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान और राष्ट्रीय एकता के महत्व की जानकारी दी. उन्होंने युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया.
एकता दौड़ के बाद सभी प्रतिभागियों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली. स्कूली बच्चों के लिए देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता पर संवादात्मक और ज्ञानवर्धक सत्र भी आयोजित किया गया. वहीं, कैंप परिसर में बड़ी स्क्रीन पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का सीधा प्रसारण दिखाया गया. कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को जलपान भी वितरित किया गया.
अतीत की पहचान से आगे बढ़ता वर्तमान
गोगुंडा में आयोजित यह कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा. जिस इलाके की पहचान कभी नक्सली प्रभाव, दुर्गमता और भय के कारण थी, उसी इलाके में जवानों के साथ ग्रामीणों और बच्चों की सामूहिक भागीदारी एक अलग तस्वीर सामने रखती है.
ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्रामीणों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन ने स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने तथा बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए 74वीं बटालियन के प्रयासों की सराहना की.