'थोड़ा खाना खाया कीजिए..' निशांत कुमार पर सम्राट चौधरी की टिप्पणी, सरकारी अस्पतालों का टारगेट तय
National Unity Day: पटना में सरदार सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार को अपना भाई कहा. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 31, 2026 at 3:10 PM IST
पटना: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश के साथ बिहार की सियासत के कई अहम संकेत भी देखने को मिले. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने चुटेले अंदाज में निशांत कुमार को खाना खाने की सलाह दी.
थोड़ा खाना खाया कीजिए- सम्राट चौधरी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संबोधन उस समय चर्चा में आ गया, जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की. उन्होंने निशांत कुमार से कहा कि थोड़ा खाना खाया कीजिए. इसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई मिलकर बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे.
मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और भूमिका को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री का सार्वजनिक मंच से उन्हें भाई कहकर संबोधित करना और साथ मिलकर बिहार को आगे ले जाने की बात कहना दोनों नेताओं के बीच तालमेल का संदेश देता है.
सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि आज जिस विशाल और अखंड भारत को हम देख रहे हैं, उसके निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है.
"आजादी के बाद देश की रियासतों का एकीकरण कर भारत को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक काम उन्होंने किया. अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज का विशाल और एकजुट भारत बन पाना मुश्किल था."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार
मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के सम्मान में बिहार में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की. यह घोषणा कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रही. इसके जरिए सरकार ने सरदार पटेल के विचारों और उनके योगदान को बिहार में भी बड़े स्तर पर सम्मान देने का संदेश दिया.
"सरदार पटेल ने जिस मजबूत भारत का सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं. भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है. सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा लेकर देश को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
पटना में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी के बावजूद पूरे कार्यक्रम में उनके राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान की चर्चा होती रही. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने संबोधन में नीतीश कुमार के कार्यकाल, उनकी योजनाओं और बिहार के विकास में उनके योगदान की जमकर सराहना की.
बिहार में बनेगी सबसे बड़ी प्रतिमा- सीएम
इस कार्यक्रम की चर्चा सिर्फ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि और नीतीश कुमार की तारीफ तक सीमित नहीं रही. मुख्यमंत्री ने बिहार में सरदार वल्लभभाई पटेल की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की. इसके साथ ही एक करोड़ रोजगार देने के वादे को फिर दोहराया.
सरकारी अस्पताल में बढ़ेगी ऑपरेशन की सुविधा
सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने की व्यवस्था बदलने और जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में ऑपरेशन की सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य भी सामने रखा. ऐसे में इस कार्यक्रम को आने वाले वर्षों के विकास के एजेंडे और 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी देखा जा रहा है.
नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल की चर्चा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन का एक बड़ा हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल और बिहार में हुए बदलावों को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा था. उद्योग-धंधों की स्थिति कमजोर थी और बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता था.
सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया. गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने और घर-घर बिजली देने की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ. उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के योगदान को भी याद किया.
हर महीने एक लाख ऑपरेशन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी बड़ा रोडमैप सामने रखा. उन्होंने कहा कि अगले चार वर्षों में बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा. इसके लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है.
सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले मरीजों को सामान्य इलाज और ऑपरेशन के लिए भी बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता था. पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ रहती थी. लोगों को अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए फोन करना पड़ता था. जिला अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने की प्रवृत्ति भी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. जिला अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि मरीजों का इलाज और ऑपरेशन उनके जिले में ही हो सके. उन्होंने बताया कि पहले जिला और अनुमंडल अस्पतालों में ऑपरेशन की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब इसमें तेजी आई है. सरकार का लक्ष्य है कि इन अस्पतालों में हर महीने एक लाख तक ऑपरेशन किए जाएं.
निशांत कुमार की दी गई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को इस दिशा में तेजी से काम करने की जिम्मेदारी दी. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और अस्पतालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. मरीजों को अनावश्यक रूप से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए. लोगों को अपने जिले में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम हो, यही सरकार की प्राथमिकता है.
एक करोड़ रोजगार का वादा फिर दोहराया
उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए केवल भवन और बजट पर्याप्त नहीं हैं. अस्पतालों में डॉक्टर, उपकरण, ऑपरेशन की सुविधा और बेहतर प्रबंधन भी जरूरी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में एक करोड़ रोजगार देने के वादे को भी फिर दोहराया.
उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम मिले, इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा.
एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य बिहार की मौजूदा सरकार के बड़े राजनीतिक और विकास संबंधी वादों में शामिल है. सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा, स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव और रोजगार के इस लक्ष्य को एक ही मंच से सामने रखकर मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं का खाका पेश किया.
2030 विधानसभा चुनाव का खाका
राजनीतिक नजरिए से इन घोषणाओं को 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. रोजगार ऐसा मुद्दा है, जिसका सीधा संबंध युवाओं और उनके भविष्य से है. वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आम लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने वाला विषय है. ऐसे में सरकार के सामने इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की बड़ी चुनौती भी होगी.
निशांत कुमार ने पिता के फैसलों को बताया ऐतिहासिक
कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी अपने संबोधन में नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनकी योजनाओं की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि समय-समय पर नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करना जरूरी है. बदलते समय और जरूरतों के अनुसार योजनाओं में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके.
"नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं, जिनका सामाजिक स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ा है. खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किए गए काम ऐतिहासिक रहे हैं. महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो पहल की गई, उससे बिहार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आया है."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री,बिहार
उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार के लिए ऐतिहासिक पहल की. उनके नेतृत्व में बिहार ने अपनी अलग पहचान बनाई है और आज राज्य अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी पहचान स्थापित कर रहा है. बिहार को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है.
सम्राट चौधरी के नेतृत्व की तारीफ
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कार्यों और उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. राज्य के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा.
निशांत कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के विचार आज भी प्रासंगिक हैं. देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने की जरूरत है. उनके विचारों को अपने जीवन और कार्यों में उतारकर ही देश और राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है. यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
दोनों नेताओं ने अलग-अलग तरीके से नीतीश कुमार की राजनीतिक और प्रशासनिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही. इससे NDA के भीतर आपसी तालमेल और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी दिखाई दी.
लव-कुश समीकरण साधने की कोशिश
बिहार की राजनीति में लव-कुश समीकरण यानी कुर्मी और कुशवाहा समुदाय का सामाजिक और चुनावी प्रभाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है. नीतीश कुमार की राजनीति में इस समीकरण की अहम भूमिका रही है. वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का एक मंच पर नीतीश कुमार की विरासत की तारीफ करना राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है.
कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार को भाई कहकर संबोधित किया और उनके साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात कही. वहीं निशांत कुमार ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया. इन बयानों को बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है.
2030 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करना हमेशा महत्वपूर्ण रहा है. ऐसे में सरदार पटेल जयंती के मंच से NDA की एकजुटता के साथ लव-कुश समीकरण को साधने का संदेश देने की कोशिश भी नजर आई. हालांकि, इसे किसी औपचारिक चुनावी रणनीति या गठबंधन की घोषणा के रूप में नहीं देखा जा सकता.
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