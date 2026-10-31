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'थोड़ा खाना खाया कीजिए..' निशांत कुमार पर सम्राट चौधरी की टिप्पणी, सरकारी अस्पतालों का टारगेट तय

राष्ट्रीय एकता दिवस पर बापू सभागार में कार्यक्रम ( ETV Bharat )

पटना: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश के साथ बिहार की सियासत के कई अहम संकेत भी देखने को मिले. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने चुटेले अंदाज में निशांत कुमार को खाना खाने की सलाह दी.

थोड़ा खाना खाया कीजिए- सम्राट चौधरी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का संबोधन उस समय चर्चा में आ गया, जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की. उन्होंने निशांत कुमार से कहा कि थोड़ा खाना खाया कीजिए. इसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई मिलकर बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे. देखें वीडियो (ETV Bharat) मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और भूमिका को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री का सार्वजनिक मंच से उन्हें भाई कहकर संबोधित करना और साथ मिलकर बिहार को आगे ले जाने की बात कहना दोनों नेताओं के बीच तालमेल का संदेश देता है. सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार वल्लभभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि आज जिस विशाल और अखंड भारत को हम देख रहे हैं, उसके निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है. "आजादी के बाद देश की रियासतों का एकीकरण कर भारत को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक काम उन्होंने किया. अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज का विशाल और एकजुट भारत बन पाना मुश्किल था."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के सम्मान में बिहार में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की. यह घोषणा कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रही. इसके जरिए सरकार ने सरदार पटेल के विचारों और उनके योगदान को बिहार में भी बड़े स्तर पर सम्मान देने का संदेश दिया. राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मौजूद सम्राट चौधरी और निशांत कुमार (ETV Bharat) "सरदार पटेल ने जिस मजबूत भारत का सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संकल्प को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं. भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है. सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा लेकर देश को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार पटना में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी के बावजूद पूरे कार्यक्रम में उनके राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान की चर्चा होती रही. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने संबोधन में नीतीश कुमार के कार्यकाल, उनकी योजनाओं और बिहार के विकास में उनके योगदान की जमकर सराहना की. बिहार में बनेगी सबसे बड़ी प्रतिमा- सीएम इस कार्यक्रम की चर्चा सिर्फ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि और नीतीश कुमार की तारीफ तक सीमित नहीं रही. मुख्यमंत्री ने बिहार में सरदार वल्लभभाई पटेल की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की. इसके साथ ही एक करोड़ रोजगार देने के वादे को फिर दोहराया. सम्राट चौधरी और निशांत कुमार का स्वागत (ETV Bharat) सरकारी अस्पताल में बढ़ेगी ऑपरेशन की सुविधा सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने की व्यवस्था बदलने और जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में ऑपरेशन की सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य भी सामने रखा. ऐसे में इस कार्यक्रम को आने वाले वर्षों के विकास के एजेंडे और 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी देखा जा रहा है. नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल की चर्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन का एक बड़ा हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल और बिहार में हुए बदलावों को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा था. उद्योग-धंधों की स्थिति कमजोर थी और बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाता था. सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया. गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने और घर-घर बिजली देने की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ. उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के योगदान को भी याद किया. हर महीने एक लाख ऑपरेशन का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी बड़ा रोडमैप सामने रखा. उन्होंने कहा कि अगले चार वर्षों में बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा. इसके लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है. सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले मरीजों को सामान्य इलाज और ऑपरेशन के लिए भी बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता था. पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ रहती थी. लोगों को अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए फोन करना पड़ता था. जिला अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने की प्रवृत्ति भी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. जिला अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि मरीजों का इलाज और ऑपरेशन उनके जिले में ही हो सके. उन्होंने बताया कि पहले जिला और अनुमंडल अस्पतालों में ऑपरेशन की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब इसमें तेजी आई है. सरकार का लक्ष्य है कि इन अस्पतालों में हर महीने एक लाख तक ऑपरेशन किए जाएं. निशांत कुमार की दी गई जिम्मेदारी