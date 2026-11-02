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लखनऊ में होगा 'राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव', 16 राज्यों के 500 से अधिक कलाकार दिखाएंगे संस्कृति के रंग

16 राज्यों के 500 से अधिक कलाकार लेंगे हिस्सा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में 23 से 26 नवंबर तक जनजातीय कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और पारंपरिक हुनर का राष्ट्रीय संगम देखने को मिलेगा. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान (संस्कृति विभाग) की तरफ से 'राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव' का आयोजन किया जाएगा.

यूपी दर्शन पार्क में होने वाले इस चार दिवसीय आयोजन में देश के 16 राज्यों के 500 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए जनजातीय जीवन और संस्कृति की विविधता से लोगों को परिचित कराएंगे. उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग और पर्यटन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा.